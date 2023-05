Zum Welttag der Barrierefreiheit am 18. Mai stellt Apple neue Funktionen für Menschen mit Behinderung vor. Neben technischen Neuerungen gibt es auch Verbesserungen im Support und gesonderte Infoveranstaltungen. Auf Apple-Geräten sollen künftig neue Tools die Anwendung für Menschen mit körperlichen oder kognitiven Einschränkungen vereinfachen. Das hat das Unternehmen in einer Pressemitteilung zum bevorstehenden Welttag der Barrierefreiheit angekündigt. Die Funktionen werden unter der Option "Assistive Access" wohl noch in diesem Jahr auf iPhones und iPads verfügbar ...

