Parse Biosciences, ein führender Anbieter zugänglicher und skalierbarer Einzelzellsequenzierungslösungen, gab heute eine Vereinbarung mit dem israelischen Unternehmen Ornat Biochemicals and Laboratory Equipment zur Erweiterung der Präsenz von Parse im Nahen Osten bekannt.

"Das vergangene Jahr war für Parse ein beachtlicher Sprung nach vorn, da die Nachfrage nach unseren Evercode-Lösungen für die Einzelzellsequenzierung deutlich gestiegen ist", so Dr. Alex Rosenberg, CEO und Mitbegründer von Parse, und fügte hinzu: "Durch die Partnerschaft mit einem führenden Distributor im Nahen Osten sind wir in der Region für weiteres Wachstum gut aufgestellt."

Die Vereinbarung von Parse mit Ornat verschafft Forschern in Israel den Zugang zu dem gesamten Einzelzellportfolio des Unternehmens, einschließlich Evercode Whole Transcriptome, Evercode TCR, Evercode Cell Fixation, Evercode Nuclei Fixation, Gene Capture sowie der Datenanalyselösung von Parse Biosciences. Die Vereinbarung unterstreicht die Absicht von Parse, seine Produkte in wichtigen internationalen Märkten anzubieten.

"Parse erhöht mit seiner Evercode-Technologie das Tempo bei der Einzelzellforschung. Wir freuen uns sehr über die Partnerschaft mit Parse, um diese hochmoderne Technologie in der florierenden Biotech-Community in Israel einzuführen", erklärte Eyal Lev, CEO von Ornat.

Über Parse Biosciences

Parse Biosciences ist ein weltweit tätiges Life-Sciences-Unternehmen, das es sich zur Aufgabe gemacht hat, den Fortschritt in der menschlichen Gesundheit und der wissenschaftlichen Forschung zu beschleunigen. Parse Biosciences ermöglicht Forschern die Sequenzierung von Einzelzellen in noch nie dagewesenem Umfang und mit noch nie dagewesener Effizienz. Der bahnbrechende Ansatz des Unternehmens hat bahnbrechende Entdeckungen in den Bereichen Krebsbehandlung, Geweberegeneration, Stammzelltherapie, Nieren- und Lebererkrankungen, Gehirnentwicklung und Immunsystem hervorgebracht.

Mit der von den Mitbegründern Alex Rosenberg und Charles Roco an der University of Washington entwickelten Technologie hat Parse mehr als 50 Millionen US-Dollar an Kapital eingeworben. Sie wird inzwischen von fast 1.000 Kunden in aller Welt genutzt. Das wachsende Produktportfolio umfasst Evercode Whole Transcriptome, Evercode TCR, Gene Capture sowie eine Datenanalyselösung.

Parse Biosciences hat seinen Sitz in Seattles pulsierendem Stadtteil South Lake Union, wo das Unternehmen kürzlich einen 34.000 Quadratmeter großen Hauptsitz und ein hochmodernes Labor in Betrieb genommen hat. Um mehr zu erfahren, besuchen Sie bitte https://www.parsebiosciences.com/.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20230516005439/de/

Contacts:

Jay Roberts, SRPR

jay@shevrushpr.com 917.696.2142