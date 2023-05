Die neuen Angebote von NetApp bieten den Kunden mehr Einfachheit, Sicherheit, Nachhaltigkeit und Einsparungen

NetApp® (NASDAQ: NTAP), ein weltweit tätiges, cloudorientiertes, datenzentriertes Softwareunternehmen, kündigte heute mehrere innovative Produkte und Programme an, darunter ein neues modernes Block-Storage-Angebot sowie eine Garantie, die NetApps branchenführende Fähigkeit zur Wiederherstellung nach Ransomware-Angriffen unterstreicht.

Diese Ankündigung ist die Antwort auf kritische Kundenherausforderungen wie die zunehmende Komplexität der IT, begrenzte IT-Budgets, die gestiegene Dringlichkeit von Nachhaltigkeitsaspekten und das anhaltende exponentielle Wachstum von Cyber-Bedrohungen. Die neue Familie der NetApp ASA (All-Flash SAN Array) A-Serie vereinfacht die Implementierung moderner SAN-Infrastrukturen und bietet garantierte Verfügbarkeit und Effizienz bei gleichzeitigen Kosteneinsparungen und führender Nachhaltigkeit. NetApp kündigt außerdem eine Ransomware-Wiederherstellungsgarantie an und das zu einer Zeit, in der die Ransomware-Kosten für Unternehmen weltweit voraussichtlich von 20 Milliarden US-Dollar im Jahr 2021 auf 265 Milliarden US-Dollar im Jahr 2031 steigen werden.

"In einer immer komplexer werdenden Welt suchen Unternehmen nach Einfachheit und Sicherheit als Grundvoraussetzung", so Sandeep Singh, Senior Vice President und GM Enterprise Storage. "Die führende Storage-Technologie von NetApp unterstützt Kunden bei der Lösung von Storage-Herausforderungen durch einfache Betriebsabläufe im großen Maßstab, integrierte Sicherheit für das Management und die Wiederherstellung bei Ransomware-Bedrohungen sowie Flash Storage mit garantierter Effizienz. Auf diese Weise können die Kunden ihre Nachhaltigkeits- und Einsparungsziele erreichen oder sogar übertreffen."

Die aktuellen Erweiterungen des NetApp-Portfolios basieren auf der langjährigen Erfahrung von NetApp in Bezug auf Spitzenleistungen und Innovationen im Storage-Bereich:

NetApp ASA Erhöhte Einfachheit für modernen Block Storage

Mit mehr als zwei Jahrzehnten Erfahrung im Bereich Datenspeicherung und mehr als 20.000 SAN-Workload-Kunden baut NetApp seine führende Position im Bereich NAS und Unified Storage mit einer speziellen Blockspeicher-Produktlinie aus, die es Kunden ermöglicht, Infrastruktursilos aufzubrechen und ihre strukturierten und unstrukturierten Datenumgebungen vor Ort und in der Cloud zu vereinfachen.

Die NetApp ASA A-Serie ist eine neue Linie SAN-spezifischer Flash-Storage-Systeme, die überragende Performance, Skalierbarkeit, Datenverfügbarkeit, Effizienz und Hybrid-Cloud-Konnektivität für geschäftskritische Applikationen und Datenbanken bietet. Weitere Funktionen sind unter anderem:

Garantierte Datenverfügbarkeit "Six Nines" (99,9999 %)*

(99,9999 %)* NetApp ASA bietet branchenführende effektive Kapazität mit branchenführender nutzbarer Kapazität in Kombination mit der 4:1 Storage Efficiency Guarantee von NetApp

NetApp ASA baut auf das Engagement von NetApp für Nachhaltigkeit auf und bietet einen um bis zu 50 geringeren Stromverbrauch und die damit verbundene Senkung der Kohlendioxidemissionen im Vergleich zu Angeboten der Konkurrenz

Moderne Datenspeicherung auf Basis von leistungsstarkem Flash-Speicher mit NVMe/FC-, NVMe/TCP-, FC- und iSCSI-Protokollen

NVMe/FC-, NVMe/TCP-, FC- und iSCSI-Protokollen Kontinuierlicher Datenzugriff auf alle ASA-Arrays mit symmetrischer Aktiv-Aktiv-Architektur, die normalerweise nur bei den kostspieligsten High-End-Arrays zu finden ist

auf alle ASA-Arrays mit symmetrischer Aktiv-Aktiv-Architektur, die normalerweise nur bei den kostspieligsten High-End-Arrays zu finden ist Storage Lifecycle Program , das Kunden alle drei, vier oder fünf Jahre unterbrechungsfreie Upgrades auf die neueste Speichercontroller-Technologie bietet ohne zusätzliche Kosten

, das Kunden alle drei, vier oder fünf Jahre unterbrechungsfreie Upgrades auf die neueste Speichercontroller-Technologie bietet ohne zusätzliche Kosten Integrierte Datensicherung und Hybrid-Cloud-Konnektivität können zur Gewährleistung sicherer Daten auf AWS, Azure und GCP erweitert werden

"Die neuesten ASA-Erweiterungen von NetApp bieten mehr Flexibilität für unsere bestehenden geschäftskritischen Datenbanken und erhöhen die Dateneffizienz zu einem geringeren Preis", so Reinoud Reynders, IT Manager Infrastructure Operations bei UZ Leuven. "Die neuen Garantien für Datenverfügbarkeit und Effizienz geben uns zusätzliches Vertrauen, dass NetApp auch bei der Skalierung der richtige Partner für UZ Leuven ist."

NetApp Ransomware Recovery Guarantee

Die NetApp Ransomware Recovery Guarantee nutzt die einzigartige Kombination wichtiger integrierter Sicherheits- und Ransomware-Schutzfunktionen von ONTAP. ONTAP kann automatisch bekannte schädliche Dateitypen blockieren, betrügerische Administratoren sowie böswillige Benutzer mit Multi-Admin-Verifizierung blockieren und manipulationssichere Snapshots bereitstellen, die nicht gelöscht werden können auch nicht vom Speicheradministrator. Mit dem branchenführenden autonomen Ransomware-Schutz von ONTAP können Angriffe erkannt und unverzüglich zusätzliche Snapshots erstellt werden, um eine Wiederherstellung innerhalb weniger Minuten zu ermöglichen. Mit dieser einzigartigen Kombination von Technologien gewährleistet NetApp jetzt die Snapshot-Datenwiederherstellung im Falle eines Ransomware-Angriffs. Falls die Datenkopien mit Hilfe von NetApp oder Partnern nicht wiederhergestellt werden können, bietet NetApp eine Entschädigung an.*

Neben der neuen NetApp ASA Familie und der NetApp Ransomware Recovery Guarantee wird diese Markteinführung begleitet von:

ONTAP One , die umfassendste All-inclusive- und integrierte Storage-Software, ist jetzt für alle AFF-, ASA- und FAS-Systeme verfügbar. NetApp stellt die in ONTAP One integrierten Funktionen auch für bereits installierte Systeme zur Verfügung.

, die umfassendste All-inclusive- und integrierte Storage-Software, ist jetzt für alle AFF-, ASA- und FAS-Systeme verfügbar. NetApp stellt die in ONTAP One integrierten Funktionen auch für bereits installierte Systeme zur Verfügung. ONTAP May 2023 Release, das den Schutz vor Ransomware und die Verwaltung konsolidierter Workloads verbessert.

das den Schutz vor Ransomware und die Verwaltung konsolidierter Workloads verbessert. StorageGRID 11.7 und StorageGRID SGF6112 , eine neue Version der StorageGRID-Software mit erweiterten Funktionen für Disaster Recovery, Updates für Sicherheit und Compliance, vereinfachter Benutzerführung und mehr, sowie eine All-Flash-Objektspeicher-Appliance der nächsten Generation mit verbesserter Leistung und Dichte zur Unterstützung schnell wachsender, leistungsintensiver Objekt-Workloads mit großen Datenmengen, einschließlich KI, Analytik und Data Lakes.

, eine neue Version der StorageGRID-Software mit erweiterten Funktionen für Disaster Recovery, Updates für Sicherheit und Compliance, vereinfachter Benutzerführung und mehr, sowie eine All-Flash-Objektspeicher-Appliance der nächsten Generation mit verbesserter Leistung und Dichte zur Unterstützung schnell wachsender, leistungsintensiver Objekt-Workloads mit großen Datenmengen, einschließlich KI, Analytik und Data Lakes. NetApp Advance wurde erweitert und ergänzt das NetApp-Portfolio an vereinfachten Käuferprogrammen und Garantien, die die Storage-Umgebungen der Kunden kontinuierlich und zuverlässig weiterentwickeln.

"Diese Ankündigung ist für NetApp von strategischer Bedeutung und deckt sich mit den Ergebnissen unserer ESG-Studie, die besagt, dass das Rechenzentrum nicht verschwinden wird", erklärte Scott Sinclair, Practice Director bei der Enterprise Strategy Group. "Der Datenbedarf wächst täglich. Unternehmen wie NetApp erkennen dies und sehen überall die Notwendigkeit von Innovationen. Es ist großartig, mehr Storage-Optionen von NetApp zu erhalten, dem Marktführer im File-Bereich, der bei der Unified-Bewegung Pionierarbeit geleistet hat."

*Es gelten besondere Bedingungen.

Zusätzliche Ressourcen:

Datenspeicherung, die den Anforderungen der modernen Welt gerecht wird

Einführung von NetApp ASA: All-Flash-SAN-Array

NetApp führt eine Ransomware-Wiederherstellungsgarantie für Primärspeicher ein

ONTAP One: Die volle Leistung von ONTAP, jetzt in einem Paket

SAN-Speicher, der so solide ist, dass wir die Verfügbarkeit Ihrer Daten garantieren

Neue ONTAP Version Mai 2023; Innovation in Sachen Sicherheit und Einfachheit

Neues aus der StorageGRID-Objektspeicherfamilie

Über NetApp

NetApp ist ein weltweit tätiges, cloudorientiertes, datenzentriertes Softwareunternehmen, das Unternehmen im Zeitalter der beschleunigten digitalen Transformation Spitzenleistungen ermöglicht. Das Unternehmen bietet Systeme, Software und Cloud-Services, die es Unternehmen ermöglichen, ihre Anwendungen vom Datenzentrum bis zur Cloud optimal auszuführen, unabhängig davon, ob sie in der Cloud entwickeln, in die Cloud wechseln oder ihre eigenen cloudähnlichen Strukturen vor Ort erstellen. Mit Lösungen, die in unterschiedlichen Umgebungen funktionieren, unterstützt NetApp Unternehmen beim Aufbau ihrer eigenen Datenstrukturen und bei der sicheren Bereitstellung der richtigen Daten, Services und Anwendungen für die richtigen Personen jederzeit und überall. Erfahren Sie mehr unter www.netapp.com oder folgen Sie uns auf Twitter, LinkedIn, Facebook und Instagram.

NNETAPP, das NETAPP-Logo und die unter www.netapp.com/TM aufgeführten Marken sind Marken von NetApp, Inc. Andere Firmen- und Produktnamen können Marken der jeweiligen Eigentümer sein.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20230516005395/de/

Contacts:

Medienkontakt:

Kenya Hayes

NetApp

kenya.hayes@netapp.com

Investorenkontakt:

Kris Newton

NetApp

kris.newton@netapp.com