Konzentrier dich nur auf das Spiel. Wir kümmern uns um die Auslaufsicherheit.

Das globale Sportunternehmen PUMA und die saugfähige Bekleidungsmarke Modibodi bringen die dritte Version ihrer meistverkauften Unterwäsche für die aktive Periodenzeit auf den Markt und kombinieren dabei die einzigartige, patentierte Technologie von Modibodi mit der Weltklasse-Expertise von PUMA.

Diese Pressemitteilung enthält multimediale Inhalte. Die vollständige Mitteilung hier ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20230516005721/de/

Global sports company PUMA and absorbent apparel brand, Modibodi® are launching the third drop of their best-selling active period underwear range; combining Modibodi's unique, patented technology with world-class expertise from PUMA. (Photo: Business Wire)

Hast Du schon einmal weiße oder enge Sportbekleidung getragen, bei der Du dich unwohl gefühlt hast, weil Du in Sorge warst, dass während deiner Periode etwas ausläuft? Oder hast Du dich in Sportkleidung bloßgestellt gefühlt, weil die Flügel und Schnüre von Einwegartikeln zu sehen waren?

Von archaischen Sportregeln bis hin zu Sanktionen für die Uniformen der Nationalmannschaften oft wird den Sportlerinnen gesagt, dass sie während ihrer Periode weiterspielen sollen, obwohl das, was sie tragen sollen, extrem unkomfortabel ist und sie ablenkt.

Aber das wird sich jetzt ändern. Hier kommt die aktive Periodenunterwäsche von PUMA x Modibodi. Die neue aktive Periodenunterwäsche von PUMA x Modibodi ist eine Klasse für sich entwickelt für maximalen Schutz und Leistung auf dem Platz, auf dem Feld oder im Fitnessstudio und darüber hinaus. Die Kollektion kombiniert weiche, atmungsaktive Stoffe, die sich dehnen und mit dem Körper mitbewegen, mit Modibodis verborgenem, saugfähigem Futter, das nachweislich vor Auslaufen, Schweiß und Flecken schützt.

Die Modibodi-Botschafterin und Kapitänin des FC Brisbane City, Jamilla Riley, sagt: "Als jemand, der menstruiert und in einem weißen Trikot Fußball spielt, kann ich bestätigen, wie unangenehm und beunruhigend diese Kombination sein kann, vor allem, wenn man jung ist. Man verbringt seine Zeit damit, sich zu schämen, weil man Angst vor dem Auslaufen hat, und es kann einen all seine mentale Stärke kosten, sich wieder auf das Spiel zu konzentrieren. Deshalb bin ich ein großer Fan der neuen aktiven Periodenunterwäsche von PUMA x Modibodi. Das Design bringt nicht nur die dringend benötigte Innovation auf den Sportbekleidungsmarkt, sondern unterstützt auch den menstruierenden Körper, so dass man ohne Angst vor Auslaufen spielen und ein paar Tore schießen kann. Wer hätte gedacht, dass das Spielen während der Periode so bequem sein kann es ist befreiend!"

Charissa Lanham, Design- und Innovationsdirektorin von Modibodi, sagt: "Wir wollten die Herausforderungen der Menstruation bei Sportveranstaltungen entstigmatisieren und den Sportlerinnen eine neue Welt zeigen, in der sie sich sicher und unterstützt fühlen können, wenn sie ihre Regelblutung haben. Wir haben mit PUMA zusammengearbeitet, um eine Reihe aktiver Periodenunterwäsche zu entwickeln, die Modibodis weltweit erste patentierte Technologie nutzt, die eine auslaufsichere Barriereschicht für sicheren Schutz umfasst; das bedeutet, dass sich die Sportlerinnen auf ihr Spiel konzentrieren können, nicht auf ihre Periode."

Die Kollektion von PUMA x Modibodi ist ein absolutes Muss für das Training. Sie saugt schnell auf und macht Wegwerfbinden, -einlagen und -tampons überflüssig, während man spielt. Das superschlanke, saugfähige schwarze Innenfutter verhindert das Auslaufen und unerwünschte Flecken. Es verfügt über 3 Schichten mit integrierter Technologie, die bis zu 15 ml (oder 2-3 Tampons) aufnehmen kann, ohne Flecken auf der Sportkleidung zu hinterlassen.

Um den Komfort zu gewährleisten, ist jedes Design aus 82 recyceltem Material gefertigt, weist ein breiteres Logoband für mehr Sicherheit beim Spielen und ein atmungsaktives Netzseitenteil auf, das die Luftzirkulation maximiert. Die Modibodi-eigene Modifier Technology leitet Feuchtigkeit und Schweiß ab und schließt Flüssigkeit und Geruch ein, damit Du dich frisch und trocken fühlst.

Die Kollektion ist in zwei Farben erhältlich: Schwarz/Platingrau und Schwarz/Grün. Sie besteht aus 3 Modellen mit einer leichten bis mittelstarken Saugfähigkeit und ist damit ideal, um deine Periode und deinen Schweiß aufzusaugen und dich frisch und trocken zu halten auch über den Schlusspfiff hinaus.

Die Kollektion von PUMA x Modibodi ist online erhältlich unter modibodi.com.

Die Kollektion von PUMA x Modibodi ist in ausgewählten Stores und online erhältlich unter puma.com und modibodi.com.

PUMA

PUMA ist eine der weltweit führenden Sportmarken und entwirft, entwickelt, verkauft und vermarktet Schuhe, Bekleidung und Accessoires. Seit 75 Jahren treibt PUMA Sport und Kultur unermüdlich voran, indem es schnelle Produkte für die schnellsten Sportler der Welt entwickelt. PUMA bietet leistungsstarke und sportlich inspirierte Lifestyle-Produkte in Kategorien wie Fußball, Laufen und Fitness, Basketball, Golf und Motorsport an. PUMA arbeitet mit renommierten Designern und Marken zusammen, um Sporteinflüsse in die Straßenkultur und Mode zu bringen. Zur PUMA-Gruppe gehören die Marken PUMA, Cobra Golf und stichd. Das Unternehmen vertreibt seine Produkte in mehr als 120 Ländern, beschäftigt weltweit rund 20.000 Mitarbeiter und hat seinen Hauptsitz in Herzogenaurach/Deutschland.

MODIBODI

Seit 2013 hat Modibodi ein Ziel die Welt so einfach zu verändern, wie man seine Unterwäsche wechselt. Was sie nicht wussten, war, dass sie auf diese Weise auch das Leben ihrer Kunden verändern würden.

"Lebensverändernd" ist die häufigste Beschreibung, den Modibodi von seinen Kunden hört. Es ist eine Sprache, die in die DNA der Marke eingewoben ist und das Herzstück ihrer Arbeit darstellt. Modibodi hat sich weltweit einen Namen gemacht, indem es selbstbewusste, selbstsichere, umweltfreundliche und lebensverändernde Kleidung entwirft. Es bietet Komfort bei Menstruation und Inkontinenz und setzt sich für Gespräche und Initiativen ein, die es den Menschen ermöglichen, bequemer in ihrer Haut zu leben.

Modibodi entwickelt mit Herzblut und bietet eine nachhaltige Lösung zu Einwegprodukten. Durch eigene Innovationen und patentierte Technologien stellt Modibodi sicher, dass jedes einzelne Design marktführend ist und Milliarden von Einweg-Hygieneprodukten nicht auf der Mülldeponie landen.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20230516005721/de/

Contacts:

Medienkontakt:



PUMA

Gudrun Cämmerer

Teamhead Global PR

gudrun.caemmerer@puma.com

Tel. +49 173 2199376



Modibodi

Lucy Lamming

PR Partnerships Lead

lucylamming@modibodi.com

Tel. +61 403 562 993