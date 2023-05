enosix, Inc., der führende Technologieanbieter vorkonfigurierter SAP-Lösungen für eine Echtzeit-Datenintegration, hat den erfolgreichen Abschluss seiner Wachstumsfinanzierung in Höhe von 10 Millionen US-Dollar unter der Führung von MK Capital bekannt gegeben. enosix wird den Erlös der Finanzierungsrunde nutzen, um die Entwicklung und den Ausbau seiner SAP-Integrationsplattform zu beschleunigen und zugleich seine Unterstützung für Salesforce-, MuleSoft- und ServiceNow-Kunden zu erweitern.

enosix ist der bewährte Ansatz für die SAP-Datenintegration, auf den führende globale Hersteller setzen, darunter Neukunden wie Prevost, ein Mitglied der Volvo Group, Tremco Inc. und die Carl Zeiss AG. enosix unterstützt SAP ERP-Kunden bei der kritischen letzten Meile der Integration in Echtzeit und fördert die digitale Transformation durch die Beseitigung der fehleranfälligen latenten Dateneingabe zwischen den Systemen. enosix verbessert Datengenauigkeit, Automatisierung und geschäftliche Agilität in Bereichen wie der Angebotserstellung, dem IT-Asset-Management, dem Lieferketten-Management, dem B2B-E-Commerce und vielen anderen Anwendungsgebieten, wodurch eine bessere Nutzung der geschäftlichen und SAP-spezifischen Ressourcen ermöglicht wird. Diese Vorteile verbessern das Kundenerlebnis und beschleunigen das Umsatzwachstum.

"In den vergangenen 30 Jahren haben wir Hunderte von Technologieunternehmen einer gründlichen Due Diligence unterzogen", so Mark Koulogeorge von MK Capital. Noch nie hat ein Unternehmen in Bezug auf Produktqualität und Zuverlässigkeit besser abgeschnitten als enosix. Die hohe Leistungsfähigkeit des Produkts bei Millionen von Transaktionen unterscheidet enosix von seinen Mitbewerbern."

Jamie Bedard, CEO bei SAPinsider, fügt an: "Die Unternehmenslandschaft für SAP-Kunden wird immer komplexer. Der einzigartige enosix-Ansatz für eine virtualisierte SAP-Integration in Echtzeit sorgt in der SAP-Branche für Erleichterung und stellt ein potenzielles Sicherheitsnetz für Zehntausende von SAP-ERP-Kunden bereit, die nicht nur mit ihren S/4HANA-Migrationsprojekten im Rückstand sind, sondern auch versuchen, mit den geschäftlichen Anforderungen der digitalen Transformation Schritt zu halten, jedoch nicht über die Zeit, Ressourcen oder qualifizierten SAP-Talente verfügen, um ein umfangreiches traditionelles Integrationsprojekt zu unterstützen."

Nick Fera, CEO bei enosix, kommentiert: "Die steigende Nachfrage nach vorkonfigurierten, bidirektionalen Echtzeit-Zugängen zu bestehenden ERP-Lösungen insbesondere in diesen wirtschaftlich schwierigen Zeiten verspricht enosix enorme Wachstumschancen. Die Unternehmen sind es leid, Millionen an Systemintegratoren für maßgeschneiderte Integrationslösungen zu zahlen, die lediglich synchrone Erlebnisse bieten und langfristige Wartung erfordern. Die Möglichkeit einer ‚birektionalen Konversation' mit alten ERP-Lösungen ist kein Traum mehr. enosix hat eine Plattform geliefert, die komplexe Preisgestaltung und Angebotserstellung handhaben kann, und ist nun besser denn je positioniert, um zu expandieren."

Über enosix, Inc

enosix ist der Standard für eine vorkonfigurierte SAP-ERP-Echtzeitintegration. enosix ermöglicht Datenvirtualisierung in Echtzeit, die ein agileres und konformes Kundenerlebnis unterstützt, indem sie fehleranfällige Dateneingaben und Datenverzögerungen verringert. enosix verbindet SAP ECC- und S/4HANA-Systeme nahtlos mit modernen Front-End-Systemen wie Saleforce, MuleSoft und ServiceNow, um die digitale Transformation zu beschleunigen. Die enosix-Plattform nutzt Packaged Integration Processes (PIP) mit wenig oder gar keinem Code, sodass Unternehmen in kurzer Zeit Geschäftsvorteile verwirklichen können in Wochen statt in Monaten. Mithilfe der Datenvirtualisierung aktiviert enosix Daten, Geschäftsprozesse, Berechtigungen und Benutzerberechtigungen von SAP, ohne sie im Frontend neu erstellen zu müssen. Die Backend-Übersetzung wird über eine benutzerfreundliche bidirektionale Echtzeit-Integration bereitgestellt. Weitere Informationen unter www.enosix.com

Über MK Capital

MK Capital ist ein Frühphasen-Hauptinvestor der Software- und Cloud-Dienstleistungsbranche. Die Partner des Unternehmens, die im Durchschnitt mehr als 20 Jahre Risikokapitalerfahrung mitbringen, arbeiten aktiv mit unternehmerischen Managementteams zusammen, um führende Unternehmen aufzubauen, die die digitale Transformation der globalen Wirtschaft beschleunigen. MK Capital verwaltet ein Kapital von über 400 Millionen US-Dollar und ist aktiv auf der Suche nach neuen Investitionsmöglichkeiten. Nähere Informationen unter www.mkcapital.com.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

