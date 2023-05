NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Vinci nach Verkehrszahlen des Bau-, Energie- und Dienstleistungskonzerns für April auf "Buy" mit einem Kursziel von 130 Euro belassen. Das Verkehrsaufkommen der von den Franzosen betriebenen Flughäfen und Autobahnen habe sich mittlerweile auf 92 Prozent des Niveaus vor der Corona-Pandemie erholt, schrieb Analyst Graham Hunt in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Die Verbesserung seien hauptsächlich durch mehr Flugbewegungen am britischen Flughafen Gatwick sowie in Brasilien und in Kambodscha erzielt worden. Letzteres beruhe auf einer Erholung des Asienreiseverkehrs./la/ngu



