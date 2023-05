Das neue generative KI-basierte Tool von Boomi beschleunigt die Transformation von Unternehmen innerhalb von Minuten

BoomiTM, das führende Unternehmen für intelligente Konnektivität und Automatisierung, kündigte heute Boomi AI an eine einzigartige, vereinfachte Benutzererfahrung, die generative KI nutzt, um Anwendungen, Daten, Prozesse, Menschen und Dinge unternehmensübergreifend zu verbinden und zu integrieren und so schneller als je zuvor Geschäftsergebnisse zu erzielen.

Boomi Changes the Integration and Automation Game With Boomi AI (Graphic: Business Wire)

"Die Einführung von Boomi AI ist ein weiterer Meilenstein in unserer langen Geschichte der bahnbrechenden Innovation in der Branche der Integration", sagt Ed Macosky, Chief Product Officer bei Boomi. "Wir haben vor mehr als 20 Jahren die erste Low-Code, Cloud-native Integrationsplattform als Service (iPaaS) entwickelt und damit den Middleware-Markt aufgemischt. Dann, vor über einem Jahrzehnt, nahm Boomi mit der Einführung von Boomi Suggest, eine Vorreiterrolle bei der KI-gestützten Entwicklung ein, welche den Markt weiter durcheinanderbrachte. Jetzt heben wir unsere intelligente Integrations- und Automatisierungsplattform auf die nächste Stufe, indem wir sie zu einer KI-gestützten Plattform machen, die es der KI ermöglicht, Integrationen verantwortungsvoll zu erstellen und abzuschließen und die Automatisierung für unsere Kunden zu verändern.

In dem sich ständig verändernden Markt von heute können Unternehmen erhebliche Investitionen tätigen, um ihre digitalen Abläufe zu modernisieren. Laut IDC werden die weltweiten Ausgaben für KI allein in diesem nächsten Jahr um 26,9 steigen. Allerdings können sich IT-Teams aufgrund unzusammenhängender Ökosysteme nur schwer auf strategische Initiativen konzentrieren. Fragmentierte Tools, Anwendungen und Daten können zu Verwirrung und Koordinationsproblemen führen, da den Teams eine zentrale Plattform für Integration, API-Verwaltung, Orchestrierung und Automatisierung fehlt, was dazu führt, dass Zeit für Wartung statt für Innovation aufgewendet wird.

Die KI-Engine von Boomi wird von den rund 20.000 Kunden des Unternehmens angetrieben dem größten Kundenstamm unter den Anbietern von Integrationsplattformen. Boomi AI nutzt anonymisierte Metadaten, Muster und Best Practices aus den 200 Millionen Integrationen, die mit der Boomi-Plattform durchgeführt wurden, um die KI-Modelle zu trainieren, damit sie qualitativ hochwertige Integrationen für verschiedene Unternehmensprozesse und Anwendungen erstellen können, z. B. für das Data Management, die Optimierung der Kundenerfahrung oder Lieferkettenprozesse.

"Die umfangreiche Wissensbasis von Boomi macht unsere KI-Engine weitaus fortschrittlicher als die heute zur Verfügung stehenden KI-gestützten Tools. Die Vorteile für die Anwender liegen auch darin, dass die Muster kontinuierlich getestet werden, um eine optimale Integration sicherzustellen und Risiken und Fehler frühzeitig zu erkennen. Dadurch können die Kunden enorme Effizienzgewinne, operative Verbesserungen und andere wünschenswerte Unternehmensergebnisse erzielen", so Macosky weiter.

Mit Boomi AI können Unternehmen:

Verbindungen herstellen: Boomi AI kann Integrationsprozesse, Anwendungsprogrammierschnittstellen und Stammdatenmodelle mit eingebauten Best Practices aus Millionen erfolgreicher Anwendungsfälle über einen schnellen Befehl wie "Verbinde mein CRM- und Rechnungssystem" herstellen.

Den Betrieb optimieren: Mit den umsetzbaren intelligenten Erkenntnissen von Boomi AI können Benutzer Probleme proaktiv lösen, die vorausschauende Wartung erleichtern, Updates automatisieren und optimale Ressourcen zuweisen, damit sich die Software effizient selbst managen kann. Erkenntnisse, wie "Ein Datenattribut in Salesforce hat sich verändert. Möchten Sie sie auf alle Ihre Systeme anwenden?" machen bisher mühsame Aufgaben schnell und einfach.

Erfahrungen orchestrieren: Boomi AI kann die Absicht hinter den gewünschten Unternehmensergebnissen interpretieren, um Prozesse über Anwendungen hinweg zu orchestrieren. Es verbessert die Entscheidungsfindung, vereinfacht die Aufgaben und verbessert das Engagement. Gleichzeitig stellt es einen Prüfungsverlauf zur Verfügung und veranlasst die Bestätigung von Absichten, so dass Entscheidungen und Ergebnisse stets erklärbar sind und noch größere Synergien zwischen der IT und dem Unternehmen erstellt werden können. Mit einer einfachen Aufforderung wie "Rechnungsbearbeitung automatisieren" können sich IT-Teams und Führungskräfte auf das Wesentliche konzentrieren.

Eine verantwortungsvolle KI-Entwicklung ermöglichen: Die KI-Algorithmen von Boomi werden so trainiert, dass Vorurteile und Unfairness vermieden werden. Dabei werden ethische Richtlinien für die Entwicklung und Nutzung von KI innerhalb der Boomi-Plattform etabliert. Diese Richtlinien bestätigen, dass die KI-Technologie von Boomi auf transparente und verantwortungsvolle Weise genutzt wird und nicht gegen ethische Grundsätze oder Gesetze verstößt. Darüber hinaus hat Boomi die U.S. Federal Risk and Authorization Management Program (FedRAMP) Authorization Moderate erreicht, ein regierungsweites Programm, das einen standardisierten Ansatz zur Sicherheitsbewertung zur Verfügung stellt. Boomi AI speichert keine kundenbezogenen Informationen jeglicher Art.

"Auf dem schnelllebigen Markt von heute brauchen Unternehmen mehr leistungsfähige Tools, die sie in die Lage versetzen, besser abzuschneiden, und KI präsentiert dafür einen potenten neuen Weg", sagt Dion Hinchcliffe, VP und Principal Analyst von Constellation Research. "Indem sie einen wichtigen neuen KI-Ansatz verfolgen, können Unternehmen ein neues Maß an Effizienz, Innovation und Wettbewerbsvorteilen freisetzen, um sofort Möglichkeiten zu nutzen und sicherzustellen, dass ihr Unternehmen zukunftsfähig bleibt."

Als Pionier der Cloud-nativen Integrationsplattform als Service (iPaaS) kann Boomi eine wachsende Gemeinschaft von mehr als 100.000 Mitgliedern und eine der größten Reihen globaler Systemintegratoren (GSI) im iPaaS-Bereich vorweisen. Das Unternehmen verfügt über ein weltweites Partnernetzwerk, einschließlich Accenture, Deloitte, SAP und Snowflake, und arbeitet mit den größten Hyperscaler Cloud-Anbietern zusammen, einschließlich Amazon Web Services, Google und Microsoft, um nur einige zu nennen.

Boomi wird auf der Deloitte Technology Fast 500 und Inc. 5000 Listen als eines der am schnellsten wachsenden und innovativsten Technologieunternehmen Amerikas geführt und wurde kürzlich von Nucleus Research in die Liste der "Hot Companies to Watch in 2023 aufgenommen." Das Unternehmen hat auch zahlreiche Auszeichnungen erhalten, darunter drei internationale Stevie Awards, für das Unternehmen des Jahres (zwei Jahre in Folge) und für Produktinnovation; den Gold Globee Award in der Kategorie Platform as a Service (PaaS); den Merit Award for Technology in der Kategorie Cloud Services; den Stratus Award als Global Leader in Cloud Computing 2022; und wurde zwei Jahre in Folge mit dem prestigeträchtigen 5-Sterne-Rating im CRN Partner Program Guide ausgezeichnet.

Über Boomi

Boomi hat sich zum Ziel gesetzt, die Welt zu einem besseren Ort zu machen, indem es jeden mit allem und überall verbindet. Als Pionier der Cloud-basierten Integrationsplattform als Service (iPaaS) und heute führendes globales Software-as-a-Service (SaaS)-Unternehmen verfügt Boomi über den größten Kundenstamm unter den Anbietern von Integrationsplattformen und ein weltweites Netzwerk von rund 800 Partnern einschließlich Accenture, Capgemini, Deloitte, SAP und Snowflake. Globale Unternehmen nutzen die preisgekrönte Plattform von Boomi, um Daten zu entdecken, zu managen und zu orchestrieren und gleichzeitig Anwendungen, Prozesse und Menschen miteinander zu verbinden, um bessere und schnellere Ergebnisse zu erzielen. Für weitere Informationen besuchen Sie http://www.boomi.com.

© 2023 Boomi, LP. Boomi, das ‚B'-Logo und Boomiverse sind Marken von Boomi, LP oder seinen Tochtergesellschaften oder verbundenen Unternehmen. Alle Rechte vorbehalten. Andere Namen oder Marken können die Marken der jeweiligen Eigentümer sein.

