Das globale Sportunternehmen PUMA und der Markenbotschafter Magnus Carlsen, der fünffache norwegische Schachweltmeister und ranghöchster Schachspieler der Welt, haben sich zusammengeschlossen, um einen kultigen Sneaker als Hommage an das Schachspiel auf den Markt zu bringen. Die Kooperation umfasst ein neues Design, das auf PUMAs klassischem Clyde-Modell aufbaut und dabei einen Schach-inspirierten Akzent setzt.

Diese Pressemitteilung enthält multimediale Inhalte. Die vollständige Mitteilung hier ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20230516005702/de/

Global Sports company PUMA and Brand Ambassador Magnus Carlsen, the five-time Norwegian World Chess Champion and the highest-ranked chess player in the world, have teamed up to launch an iconic sneaker as a tribute to the game of chess. (Photo: Business Wire)

Die Magnus Carlsen x PUMA Clyde Chess Sneakers sind die perfekte Möglichkeit für Schachenthusiasten, ihrer Leidenschaft für das Spiel auf stilvolle und kultige Weise zum Ausdruck zu verhelfen. Mit einem Design, das die Essenz des Schachspiels einfängt, sind diese Turnschuhe ein Muss für die Garderobe jedes Schachspielers.

Das Obermaterial der neuen Sneaker besteht aus hochwertigem Leder mit einer an das Schachbrett angelehnten Textur, die den einzigartigen und raffinierten Look ausmacht. Außerdem verfügt der Schuh über einen kontrastierenden Wildlederstreifen, ein Fersen-Overlay mit Haartextur sowie ein PUMA-Logo mit Magnus Signature in Foliendruck.

"Es ist eine besondere Ehre, Teil des ersten Schach-inspirierten Sneakers zu sein, den PUMA je entworfen hat. Ich bin froh, dass wir uns mit Clyde für einen Stil entschieden haben, der auf einer reichen Kultur und Basketballtradition beruht. Dieser Stil bringt meine Persönlichkeit zum Ausdruck, indem es meine Liebe zum Schach mit meiner Leidenschaft für Basketball vereint", so Carlsen.

Um das Schach-inspirierte Design noch besser zur Geltung zu bringen, besitzen die Sneaker ein gewebtes Zungenetikett mit PUMA-Branding und einer Schachfigur. Die Schuhe zeigen auch Schachfiguren als Schnürsenkelverzierung in Schwarz und Weiß. Die Innensohle aus Synthetikleder ist mit einem Schachmotiv versehen: im rechten Schuh die Königsfigur und im linken die Dame. Ein zweiter Satz Schnürsenkel liegt für weitere Personalisierungen bei.

Im Rahmen der Zusammenarbeit mit Carlsen ist PUMA offizieller Sport-Lifestyle-Partner der Champions Chess Tour von Chess.com ein Projekt, das die Welt des Schachs während einer gesamten Saison von Elite-Schach-Events mit sportlicher Leistung verbindet.

Der Magnus Carlsen x PUMA Clyde Chess Sneaker wird während der Liveübertragung der Champions Chess Tour am 22. Mai in begrenzter Stückzahl auf puma.com erhältlich sein.

PUMA

PUMA gehört zu den führenden Sportmarken der Welt. Sie entwirft, entwickelt, vermarktet und verkauft Schuhe, Textilien und Accessoires. Seit 75 Jahren bringt PUMA Sport und Kultur unermüdlich voran und hat dazu schnelle Produkte für die schnellsten Sportler der Welt entwickelt. PUMA bietet Performance- und sportlich inspirierte Lifestyle-Produkte in Kategorien wie Fußball, Laufen und Training, Basketball, Golf und Motorsport. In Zusammenarbeit mit renommierten Designern und Marken bringt PUMA Sporteinflüsse in die Straßenkultur und -mode. Zur PUMA Group gehören die Marken PUMA, Cobra Golf und stichd. Das Unternehmen vertreibt seine Produkte in mehr als 120 Ländern, beschäftigt weltweit rund 20.000 Mitarbeiter und hat seinen Hauptsitz in Herzogenaurach/Deutschland.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20230516005702/de/

Contacts:

Medienkontakt:

Gudrun Cämmerer

Teamhead Global Brand PR

gudrun.caemmerer@puma.com

+49 173 2199376