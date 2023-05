Quectel Wireless Solutions, a global IoT solutions provider, today announces breaking ground for its new innovation Headquarter in Shanghai and also recently celebrated a significant milestone with the opening of its new Global Intelligent Manufacturing Center (GIMC) in Changzhou.

Die neue GIMC-Produktionsanlage bietet fortschrittliche IoT-Automatisierung und verfügt über eine voll funktionsfähige Produktionslinie, die die neuesten Technologien, einschließlich Edge Intelligence, maschinelles Lernen, Robotik und Bildverarbeitungslösungen, die mit den neuesten Smart Module-Technologien von Quectel errichtet wurden, in sich vereint. Dadurch werden die Fähigkeiten der Fertigung erheblich erweitert, um die Lieferfähigkeit zu gewährleisten und die Produktqualität für globale Kunden zu sichern. Dieses hochmoderne IoT-Fertigungszentrum wurde von einer Gruppe eigener IoT-Experten entwickelt und ist mit den fortschrittlichsten industriellen Automatisierungstechnologien ausgestattet, einschließlich:

Vollautomatisches Lagersystem mit 65.000 Materialfächern, welche die Materialversorgung von 40 SMT-Linien unterstützen und rund um die Uhr auf der Grundlage von Echtzeit-Arbeitsaufträgen arbeiten können. Durchgängiger, berührungsloser Prozess mit automatischen Fahrzeugen für den Transport des Rohmaterials zu den Produktionslinien, die Übergabe der Halbprodukte von der SMT zum Testen und die Endverpackung mit einem Minimum an Arbeitskräften. 30 Fuji NXT-III SMT-Linien mit Siemens MES-Überwachungssystem für die Produktion von bis zu 150 Millionen Modulen pro Jahr. 85 Quectel Self Design Automatic Testing Stations mit kompletten Testprotokollen zu jedem produzierten Modul. 40 Quectel Self Design Auto Inspection and Packing Systems.

Das GIMC-Projekt hat im September 2021 mit dem Bau begonnen und wird 2023 den Betrieb aufnehmen. Die Smart Fabric wird die Produktionsfähigkeiten von Quectel weiter verbessern und die Wettbewerbsfähigkeit des Unternehmens stärken. Das Zentrum nimmt eine Fläche von 72.000 Quadratmetern ein, mit einer Gesamtbaufläche von 160.000 Quadratmetern. Es ist in der Lage, die gesamte Palette der Module von Quectel herzustellen, darunter 4G-Module, 5G-Module, intelligente Module, Module für die Automobilindustrie, Schmalband-IoT-Module, GNSS-Module, WLAN-Module und Antennen.

"Unsere neue Smart Factory stellt einen wichtigen Schritt in Richtung der nächsten Generation der intelligenten Fertigung dar und wird sowohl unsere Produktqualität als auch unsere Produktionskapazitäten garantieren, die ausreichen, um die verschiedenen anspruchsvollen Anforderungen unserer weltweiten Kunden zu erfüllen", sagte Patrick Qian, CEO von Quectel. "Die Anwendung von IoT-Innovationen auf unsere eigenen Prozesse wird uns nicht nur helfen, unsere in der Branche führende Qualität zu verbessern, sondern auch die Expansion des globalen IoT-Marktes zu beschleunigen und ein Katalysator für das gesamte IoT-Ökosystem zu sein."

Quectel hat außerdem vor kurzem den Grundstein für seine neue Zentrale in Shanghai gelegt. "Die neue Zentrale wurde so konzipiert, dass sie ein modernes, intelligentes Umfeld stellt, das es für die fähigsten Menschen attraktiv macht, hier zu arbeiten, herausragende Leistungen zu erbringen und innovativ zu sein, und das die höchsten Standards in den Bereichen Nachhaltigkeit, Gesundheit und Wellness übertrifft", fuhr Herr Qian fort. "Es wird das Forschungs- und Entwicklungszentrum von Quectel und den IoT-Innovations-Showroom beherbergen und einige der weltweit besten Ingenieure und Führungskräfte des IoT zusammenbringen, um Innovationen zu beschleunigen und die Zukunft des IoT voranzutreiben". Die neue Zentrale mit einer Fläche von etwa 100.000 Quadratmetern wird als zentraler Knotenpunkt für Verwaltungs-, Forschungs- und Entwicklungsfunktionen dienen, aber auch eine breite Palette von Annehmlichkeiten umfassen, darunter Sportanlagen, Konferenzräume, Gartenanlagen, Catering-Services und großzügige Parkmöglichkeiten. Das Unternehmen plant, die neue Zentrale im Jahr 2025 offiziell einzuweihen und in Betrieb zu nehmen.

Seit seiner Gründung im Jahr 2010 hat Quectel seine rasante Entwicklung konsequent fortgesetzt und sich zu einem weltweit führenden Anbieter von IoT-Lösungen entwickelt, die Mobilfunkmodule, WLAN-Module, intelligente Module, Automotive-Module, GNSS-Module, Antennen sowie Konnektivitäts- und Zertifizierungsdienste umfassen.

