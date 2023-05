FRANKFURT (dpa-AFX) - "Frankfurter Allgemeine Zeitung" zu Leseschwäche bei Viertklässlern:

"Jeder vierte Viertklässler kann nicht einmal Informationen aus einem Text entnehmen (...). Das ist ein niederschmetternder Befund (...). Ein Viertel der Viertklässler wird kaum erfolgreich eine weiterführende Schule besuchen können, die Schüler werden nur so viel lesen wie unbedingt nötig, sind nur bedingt ausbildungs- und weiterbildungsfähig und auch nicht zu einer mündigen Beteiligung an der Gesellschaft in der Lage. (...) Es ist deshalb dringend nötig, die Sprachtests mit viereinhalb Jahren verbindlich durchzusetzen und bei Defiziten zur Teilnahme an der Sprachförderung zu verpflichten. Die Verweigerung muss sanktioniert werden (...). Aber auch die Eltern sind in der Verantwortung: Lesen sie selbst nicht oder lesen nie vor, werden auch ihre Kinder nicht oder schlecht lesen und nie Leselust entwickeln."/ra/DP/jha