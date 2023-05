Bad Wimpfen (ots) -Lidl lohnt sich seit 50 Jahren: Angefangen mit der Eröffnung der ersten Lidl-Filiale 1973 in Ludwigshafen-Mundenheim gehört der Lebensmitteleinzelhändler heute zu den führenden Handelsunternehmen, größten Arbeitgebern und den bekanntesten Marken in Deutschland. Diese Entwicklung beruht seit jeher auf dem klaren Fokus, den Kunden die höchste Qualität zum bestmöglichen Preis anzubieten. Unter dem Motto "50 Jahre mehr als günstig" zeigt Lidl, dass der Discounter darüber hinaus für so viel mehr steht und verantwortungsvolles Handeln fester Bestandteil der Unternehmensphilosophie ist. "Wir sind unserer Discount-DNA immer treu geblieben. Seit 50 Jahren ist es unser Anspruch, als zuverlässiger Nahversorger unseren Kunden hervorragende Qualität, Frische sowie eine große Vielfalt an Produkten des täglichen Bedarfs zum gewohnt günstigen Lidl-Preis anzubieten. Das können wir nur gemeinsam mit engagierten Kollegen sowie starken Partnern erreichen. Den täglichen Einsatz des gesamten Lidl-Teams schätzen auch unsere Kunden, die uns seit fünf Jahrzehnten die Treue halten. Dafür wollen wir uns ganz herzlich bedanken und Deutschland einladen, gemeinsam mit uns dieses Jubiläum zu feiern", sagt Christian Härtnagel, Geschäftsleitungsvorsitzender von Lidl in Deutschland.Highlights zum JubiläumAm 16. Mai bildet ein Pressevent in Bad Wimpfen den Auftakt des 50. Jubiläums. Geladene Gäste erhalten in diesem Rahmen erstmals exklusive Einblicke in die neue Hauptverwaltung und begeben sich auf eine Zeitreise durch fünf Jahrzehnte Lidl. Das Event ist der Auftakt in eine der längsten und größten Geburtstagsfeiern Deutschlands, denn in den kommenden 20 Wochen feiert der Lebensmitteleinzelhändler mit zahlreichen attraktiven Geburtstagsangeboten, Rabatten, Gewinnspielen, Events und Retro-Kollektionen sein rundes Jubiläum.Als starke Marke setzt Lidl hierbei auch auf starke Persönlichkeiten. Eines der Gesichter der Jubiläumskampagne ist Helene Fischer. Die Erfolgskünstlerin kreiert atemberaubende Live-Shows durch Vielseitigkeit und Dynamik. Eigenschaften, die auch die Grundlage des täglichen Handelns von Lidl bilden. Doch damit nicht genug an starken Persönlichkeiten: Woche für Woche präsentieren Entertainerin Barbara Schöneberger und Comedy-Star Max Giermann in unterhaltsamen TV-Spots die aktuellen Jubiläumsangebote. Darüber hinaus lassen Retro-Kollektionen Kunden in den Filialen in vergangene Jahrzehnte eintauchen und jeder Kassenbon spielt als Glückslos eine besondere Bedeutung beim Lidl-Lotto (Aktionszeitraum: 19.05. - 25.06.23) mit Geldpreisen im Gesamtwert von einer Million Euro (10x100.000EUR). Gefeiert wird über alle Kanäle hinweg: im Onlineshop, bei Serviceangeboten wie Reisen, Fotos und dem Mobilfunktarif Lidl Connect sowie in der Kunden-App "Lidl Plus" mit einer Vielzahl an Vorteilen und Überraschungen. Weitere Informationen zu den Aktionen finden Sie unter www.lidl.de/50jahre.Mit Teamwork und Expansion zum ErfolgEin schnell wachsendes, leidenschaftliches Team, ein effizientes Logistik- und Lieferantennetzwerk sowie ein immer vielfältigeres, aber zugleich begrenztes Sortiment führten seit der Eröffnung der ersten Filiale 1973 deutschlandweit zu einer beachtlichen Expansion. "In unserem Jubiläumsjahr 2023 knacken wir eine besondere Grenze. Lidl bietet 100.000 Arbeitsplätze allein in Deutschland. 100.000 Kollegen, die der zentrale Erfolgsfaktor für uns sind und bei denen ich mich hiermit ganz herzlich für ihren unermüdlichen Einsatz bedanken möchte", so Härtnagel weiter.Als engagierter Arbeitgeber ist sich Lidl seiner Verantwortung bewusst, daher steht das Team Lidl im Mittelpunkt der Unternehmenskultur. Ein positives Arbeitsumfeld und ein ausgeprägter Teamgeist gehören zur Identität des Unternehmens. Gleichzeitig bietet Lidl eine attraktive, übertarifliche Vergütung, Sicherheit durch unbefristete Arbeitsverträge und zahlreiche weitere Vorteile.Für Morgen handelnDie Rückschau auf die letzten 50 Jahre zeigt, dass jedes der fünf Jahrzehnte Lidl vor neue Herausforderungen stellte, die das Unternehmen erfolgreich meisterte. Dabei nutzte der Lebensmitteleinzelhändler vielfältige Wachstumspotenziale und entwickelte innovative Lösungen - oftmals als Treiber und Vorreiter, zum Beispiel mit dem Start des Lidl-Onlineshops 2008 oder bei der Einführung von Backshops in den Filialen ab 2010 Heute und in Zukunft ist eine der größten Aufgaben, so ressourcenschonend und vorausschauend zu agieren wie möglich.Auch in den nächsten 50 Jahren wird sich Lidl bekannten und neuen Herausforderungen stellen und die eigenen Prinzipien verfolgen: "Lidl wird weiterhin konsequent die Bedürfnisse des Kunden in den Mittelpunkt stellen, höchste Qualität und Frische zum bestmöglichen Preis und ein einfaches Einkaufserlebnis anbieten, sowie ein hohes Maß an Verantwortung für unsere Kollegen, unsere Natur und unsere Gesellschaft übernehmen," sagt Härtnagel.Mehr zum Jubiläum von Lidl gibt es online unter www.lidl-zeitreise.deWeitere Informationen zu Lidl in Deutschland finden Sie hier (https://unternehmen.lidl.de/newsroom/boilerplate).Pressekontakt:Pressestelle Lidl Deutschland07063/931 60 90 · presse@lidl.deOriginal-Content von: Lidl, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/58227/5511238