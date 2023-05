DJ TAGESVORSCHAU/Mittwoch, 17. Mai

=== *** 06:45 CH/Zurich Insurance Group AG, Ergebnis 1Q 06:50 LU/Grand City Properties SA, Ergebnis 1Q *** 07:00 DE/Commerzbank AG, Ergebnis 1Q (09:00 Analystenkonferenz; 10:30 PK) *** 07:00 DE/Siemens AG, Ergebnis 2Q (08:00 PK, 09:30 Analystenkonferenz) *** 07:30 DE/Munich Re, ausführliches Ergebnis 1Q (09:00 PK) 07:30 NL/Aegon NV, Trading Update 1Q *** 07:30 FR/Arbeitslosenquote 1Q PROGNOSE: 1. Quartal: +7,1% zuvor: 4. Quartal: 7,2% *** 08:00 EU/Acea, Pkw-Neuzulassungen, April 08:00 DE/DFV Deutsche Familienversicherung AG, Ergebnis 1Q 08:00 DE/Baugenehmigungen März 08:00 DE/Umsatz im Gastgewerbe März *** 10:00 DE/Deutsche Bank AG, HV *** 10:00 DE/Eon SE, HV *** 10:00 DE/Freenet AG, HV *** 10:00 DE/Fresenius SE & Co KGaA, HV *** 10:00 DE/Kion Group AG, HV 10:00 DE/Aixtron SE, HV 10:00 DE/Compugroup Medical SE, HV 10:00 DE/Software AG, HV 10:00 DE/Telefonica Deutschland Holding AG, HV 10:00 DE/Vitesco Technologies Group AG, HV 10:00 DE/Vonovia SE, HV 10:00 DE/Wacker Chemie AG, HV 10:30 DE/Energiekontor AG, HV 10:30 DE/Indus Holding AG, HV 10:30 DE/Klöckner & Co SE, HV 10:50 EU/EZB, Zuteilung eines 6-tägigen Dollar-Tenders 11:00 DE/United Internet AG, HV *** 11:00 EU/Verbraucherpreise April Eurozone PROGNOSE: +0,7% gg Vm/+7,0% gg Vj Vorabschätzung: +0,7% gg Vm/+7,0% gg Vj zuvor: +0,9% gg Vm/+6,9% gg Vj Kernrate (ohne Energie, Nahrung, Alkohol, Tabak) PROGNOSE: +1,0% gg Vm/+5,6% gg Vj Vorabschätzung: +1,0% gg Vm/+5,6% gg Vj zuvor: +1,3% gg Vm/+5,7% gg Vj 11:00 DE/Bundesgerichtshof (BGH) Verhandlung über Ladenöffnung an Sonntagen 11:00 DE/EZB, Veröffentlichung des Bankaufsichts-Newsletters 11:30 DE/Regierungs-PK 11:30 DE/Auktionsergebnis Aufstockung 2,3%-Bundesanleihe über 4 Mrd Euro mit Fälligkeit 15.02.2033 12:00 DE/Synlab AG, HV 13:00 DE/Stratec SE, HV 14:00 DE/Morphosys AG, HV *** 14:30 US/Baubeginne/-genehmigungen April Baubeginne PROGNOSE: -1,4% gg Vm zuvor: -0,8% gg Vm Baugenehmigungen PROGNOSE: +1,2% gg Vm zuvor: -8,8% gg Vm 15:05 US/Fed-Gouverneur Jefferson (stimmberechtigt im FOMC), Rede zu Economic Outlook bei Forum der National Association of Insurance Commissioners (NAIC) *** 16:30 US/Rohöllagerbestandsdaten (Woche) der staatlichen Energy Information Administration (EIA) *** 17:15 ES/EZB-Vizepräsident De Guindos, Rede bei 18. IESE Banking Industry Meeting *** 22:05 US/Cisco Systems Inc, Ergebnis 3Q *** - DE/Deutsche Bahn und Eisenbahnverkehrsgewerkschaft (EVG), vorbereitendes Treffen für die nächste Runde der Tarifverhandlungen am 23./24.5 - EU/Europäischer Gerichtshof (EuGH), Urteil zu den Folgen des Widerrufs seitens des Verbrauchers erst nach Vertragserfüllung durch das Unternehmen - EU/Europäisches Gericht (EuG), Urteil zum Erwerb von Eon-Vermögenswerten zur Erzeugung von Strom erneuerbaren und nuklearen Ursprungs durch RWE - US/SAP SE, Abschluss der zweitägigen Produkt-Veranstaltung Sapphire, Orlando - IS/Europarat, Abschluss des zweitägigen Gipfels der Staats- und Regierungschefs (u.a. mit Bundeskanzler Scholz), Reykjavik - Märkte/Börsenfeiertag Norwegen - Märkte/verkürzter Börsenhandel Schweden (bis 13:00 MESZ) ===

- *** kennzeichnen Termine, zu denen voraussichtlich einzeilige Flash-Headlines gesendet werden

- Termin ohne Uhrzeit steht im Laufe des Tages an

- Uhrzeiten in aktueller Ortszeit Deutschland

- Keine Gewähr für Richtigkeit und Vollständigkeit

