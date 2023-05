Am 17. Mai 1792 wurde der Grundstein für den Erfolg der Wall Street gelegt: 24 Broker unterschrieben das "Buttonwood Agreement" - eine Vereinbarung, die den Wertpapierhandel in New York City organisieren und damit die Regeln für die New York Stock Exchange etablieren sollte. Der Startschuss für den wohl berühmtesten Börsenplatz der Welt war gefallen - und das, obwohl die echte Wall Street nur gerade einmal einen Kilometer lang ist. Es gibt viele, die behaupten, diese kleine Straße mit großer Macht ...

