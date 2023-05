Orascom Development Holding AG / Schlagwort(e): Sonstiges/Sonstiges

Orascom Development Holding AG: hat ihre konsolidierten Finanzergebnisse für das erste Quartal 2023 veröffentlicht



17.05.2023 / 07:00 CET/CEST

Veröffentlichung einer Ad-hoc-Mitteilung gemäss Art. 53 KR

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Ad hoc-Mitteilung gemäss Art. 53 KR Orascom Development Holding ("ODH") (SIX ODHN.SW) hat ihre konsolidierten Finanzergebnisse für das erste Quartal 2023 veröffentlicht. Der Gesamtumsatz von ODH erreichte CHF 130.9 Millionen und der Reingewinn betrug CHF 10.5 Millionen, trotz der erheblichen Abwertung des ägyptischen Pfunds, die einen negativen Umrechnungseffekt auf die in Schweizer Franken ausgewiesene Gewinn- und Verlustrechnung im Q1 2023 hatte. Highlights Q1 2023 Gesamtumsatz von CHF 130.9 Millionen

Bereinigtes EBITDA von CHF 36.7 Millionen bei einer Marge von 28.0%

Reingewinn in Höhe von CHF 10.5 Millionen

Netto-Immobilienverkäufe lagen bei CHF 105.6 Millionen

Unterzeichnung einer Rahmenvereinbarung mit den ägyptischen Behörden im 1. Quartal 2023, die zusätzliche Werte für das Vorzeigeprojekt in El Gouna ermöglicht Altdorf, 17. Mai 2023 - Im Laufe der Berichtsperiode wurde ODH von mehreren Phasen der Volatilität und Turbulenzen herausgefordert. Die Ergebnisse wurden zusätzlich durch das politische und wirtschaftliche Umfeld in Ägypten beeinträchtigt, insbesondere nach der Entscheidung der ägyptischen Zentralbank (CBE), das ägyptische Pfund (EGP) gegenüber anderen Währungen freizugeben. Die Aufwertung des US-Dollars gegenüber dem EGP führte zu erheblichen Neubewertungen der in US-Dollar gehaltenen Schulden der Tochtergesellschaften und wirkte sich in der Folge mit einem nicht liquiditätswirksamen Wechselkursverlust von CHF 13.7 Millionen im ersten Quartal 2023 negativ auf die Gewinn- und Verlustrechnung der Gruppe aus. Finanzbericht

Q1 2023: Der Umsatz erreichte CHF 130.9 Millionen, was einem Rückgang von 7.8% entspricht (Q1 2022: CHF 141.9 Millionen). Der Bruttogewinn lag bei CHF 42.4 Millionen (Q1 2022: CHF 43.7 Millionen) bei einer Bruttomarge von 32.4% gegenüber 30.8% in der Vorjahresperiode. Obwohl sich die operative Leistung in Ägypten verbesserte, hatte die erhebliche Abwertung des EGP einen negativen Umrechnungseffekt auf die Gewinn- und Verlustrechnung zur Folge. Der erhebliche Anstieg des Hotelumsatzes um 36.2% von CHF 29.8 Millionen auf CHF 40.6 Millionen glich den Rückgang des Immobilienumsatzes teilweise aus, was insgesamt zu einem Rückgang des Gesamtumsatzes um 7.8% führte. Das bereinigte EBITDA erreichte CHF 36.7 Millionen (Q1 2022: CHF 37.5 Millionen), mit einer verbesserten bereinigten EBITDA-Marge von 28.0%. Die sonstigen Gewinne und Verluste wiesen in Q1 2023 einen Verlust von CHF 15.4 Millionen aus. Der einmalige Wechselkursverlust ist hauptsächlich auf die Abwertung des EGP gegenüber ausländischen Währungen im Januar 2023 zurückzuführen. Unser Anteil an assoziierten Unternehmen verzeichnete einen Gewinn von CHF 7.6 Millionen gegenüber CHF 11.6 Millionen im ersten Quartal 2022. Die schwächere Leistung bei den Beteiligungen war vor allem auf die geringere Leistung unserer Beteiligung an Andermatt Swiss Alps zurückzuführen, wobei das Unternehmen im ersten Quartal 2023 einen Gewinn von CHF 7.3 Millionen gegenüber einem Gewinn von CHF 10.3 Millionen im ersten Quartal 2022 auswies, weil das Unternehmen im ersten Quartal 2023 im Vergleich zum Vorjahreszeitraum keine Landverkäufe tätigte. Die Finanzierungskosten stiegen um 16.5% auf CHF 10.6 Millionen (Q1 2022: CHF 9.1 Millionen) aufgrund der gestiegenen Zinssätze. Trotz des weltweit herausfordernden Marktumfelds konnte ODH viele der Gegenwinde überwinden und das Quartal 2023 mit einem Reingewinn von CHF 10.5 Millionen gegenüber CHF 17.5 Millionen im Q1 2022 abschliessen. Der bereinigte Reingewinn ohne Einmaleffekte (der Währungsverluste oder -gewinne sowie nicht-operative einmalige Transaktionen umfasst) hätte im ersten Quartal 2023 CHF 25.9 Millionen erreicht, gegenüber CHF 26.6 Millionen im ersten Quartal 2022. Gruppe Immobilien: Netto-Immobilienverkäufe von CHF 105.6 Millionen im 1. Quartal 2023 und Segmentumsatz von CHF 76.8 Millionen Die Immobilienverkäufe für Q1 2023 erreichten CHF 105.6 Millionen (Q1 2022: CHF 133.0 Millionen), wobei sich, in ägyptischer Währung, die Netto-Immobilienverkaufsleistung der ägyptischen Tochtergesellschaft der Gruppe, ODE, im ersten Quartal 2023 verbesserte. Aufgrund der Abwertung des ägyptischen Pfunds spiegelte sich diese operative Verbesserung jedoch nicht vollständig im Wert der verkauften Einheiten von ODH wider, wenn diese in CHF umgerechnet werden. In ägyptischen Pfund stiegen die Netto-Immobilienverkäufe der ägyptischen Tochtergesellschaft um 35.9% gegenüber Q1 2022. El Gouna überflügelte O West als grössten Beitragenden zu den Immobilienverkäufen mit einem Anteil von 33%, gefolgt von O West (32%), Makadi Heights (14%), Oman (11%), Lustica Bay (9%) und schliesslich dem jüngsten Neuzugang West Carclaze in Großbritannien (1%). Die durchschnittlichen Verkaufspreise wurden von der Abwertung des EGP beeinflusst, was zu einem Rückgang der Verkäufe in Ägypten in CHF gerechnet führte. In lokaler Währung konnten wir die durchschnittlichen Verkaufspreise im ersten Quartal 2023 in El Gouna aber um 68.0%, in O West um 61.3% und in Makadi Heights um 23.6% erhöhen. Darüber hinaus konnten wir unsere durchschnittlichen Verkaufspreise teilweise auch in Schweizer Franken erhöhen, wie in Luštica Bay um 30.8% und in Sifah um 19.8%. Der Immobilienumsatz sank im Q1 2023 um 18.4% auf CHF 76.8 Millionen (Q1 2022: CHF 94.1 Millionen) und das bereinigte EBITDA erreichte im CHF 29.3 Millionen. Die gesamten abgegrenzten Erträge aus Immobilien, die erst bis im Jahr 2027 verbucht werden, beliefen sich im ersten Quartal 2023 auf CHF 617.3 Millionen (erstes Quartal 2022: CHF 712.2 Millionen). Aufgrund der Abwertung des EGP verringerten sich die Einnahmen aus dem Immobiliengeschäft im ersten Quartal 2023 um 7.5% auf CHF 81.8 Millionen. Gruppe Hotels: Signifikanter Anstieg des Hotelportfolios mit erheblichen Zuwächsen bei Umsatz und Bruttogewinn in allen Hotels Das Hotelsegment hatte einen guten Start und verzeichnete trotz des weltweiten wirtschaftlichen Gegenwinds ein mehr als zweistelliges Wachstum bei allen wichtigen operativen KPIs im Vergleich zum Vorjahreszeitraum. Die Hotels in der Golfregion sind auf dem Vormarsch und die Hotels in El Gouna gehören weiterhin zu den besten in Ägypten. Unsere Hotels verzeichneten im Berichtsquartal ein solides Wachstum, das in erster Linie auf die guten durchschnittlichen Tagesraten und die anhaltende Freizeitnachfrage zurückzuführen ist, sowie auf den Anstieg der Belegungsraten in allen unseren Hotels. Da die Auslastung weiter steigen kann, erwarten wir für die Zukunft weiteres Wachstum. Der Gesamtumsatz im ersten Quartal 2023 stiegen um 36.2% auf CHF 40.6 Millionen (Q1 2022: CHF 29.8 Millionen) und führten zu einem Bruttogewinn von CHF 19.9 Millionen, eine Steigerung um 109.5% (Q1 2022: CHF 9.5 Millionen) gegenüber dem Vorjahr. Die Wintersaison endete mit vielversprechenden Ergebnissen, da die Gäste grössere Reisen unternahmen, länger blieben und mehr in unseren Hotels ausgaben. Die Beschleunigung des Wachstums des Umsatzes pro Zimmer erhöhte den operativen Hebel und trug dazu bei, dass im ersten Quartal 2023 ein bereinigtes EBITDA von CHF 13.8 Millionen resultierte, was einem Anstieg um 165.4% gegenüber dem ersten Quartal 2022 entspricht. Gruppe Destinationsmanagement: Verstärkte Aktivitäten in den verschiedenen Destinationen, wobei im Jahr 2023 weitere Reiseziele aktiv werden Die Ergebnisse des Segments Destination Management wurden durch die Abwertung des EGP beeinträchtigt, wobei der Umsatz im ersten Quartal 2023 um 25.0% auf CHF 13.5 Millionen (Q1 2022: CHF 18.0 Millionen) sank, während das bereinigte EBITDA CHF 0.6 Millionen erreichte. Details zu Reisezielen El Gouna, Rotes Meer:

Die Immobilienverkäufe erreichten CHF 34.9 Millionen (Q1 2022: CHF 49.7 Millionen). In ägyptischen Pfund (EGP) nahm die Netto-Immobilienverkaufsleistung von El Gouna um 33.5% zu. Die durchschnittlichen Immobilienverkaufspreise sanken auf CHF 3'947/m² im Vergleich zu CHF 4'461/m² in Q1 2022, während sie in EGP um 68.0% zunahmen. Im ersten Quartal 2023 haben wir in den Immobilienprojekten "Art Island" und "Ancient Sands Residences" neue Bestände im Wert von insgesamt CHF 18.0 Millionen hinzugefügt. Insgesamt befinden sich 703 Einheiten im Bau und es ist geplant, 462 Einheiten im Laufe dieses Jahres fertigzustellen, von denen 66 Einheiten bereits im ersten Quartal 2023 fertiggestellt wurden. Der Immobilienumsatz belief sich auf CHF 38.6 Millionen (Q1 2022: CHF 44.1 Millionen). El Gouna behauptete seine führende Marktposition in der ägyptischen Tourismusbranche. Unser überarbeitetes Geschäftsmodell, das einen besonderen Fokus auf direkte Geschäftskonversionen zu höheren durchschnittlichen Tagespreisen beinhaltet, lieferte gute Quartalsergebnisse und profitierte von der führenden lokalen und regionalen Marktposition der Destination. Der Umsatz stieg um 8.6% auf CHF 16.5 Millionen (Q1 2022: CHF 15.2 Millionen). Die Auslastung der Hotels stieg von 60% auf 69% und der Bruttogewinn erhöhte sich um 56.1% auf CHF 10.3 Millionen. Der Anteil ausländischer Gäste an der Gesamtbelegung unserer Hotels lag im Q1 2023 bei 87%. Im Bereich der Hotelentwicklung schreiten die Renovierungsarbeiten im Sheraton Miramar Resort El Gouna und im The Three Corners Ocean View Hotel voran, die im zweiten Quartal 2023 abgeschlossen werden sollen. Der Umsatz im Bereich Destination Management belief sich auf CHF 10.8 Millionen (Q1 2022: CHF 15.5 Millionen), währen der Gesamtumsatz von El Gouna im ersten Quartal 2023 bei CHF 65.9 Millionen (Q1 2022: CHF 74.8 Millionen) lag. O West, Ägypten:

O West war aufgrund der Abwertung des EGP mit den gleichen Auswirkungen wie El Gouna konfrontiert und verzeichnete im Q1 2023 einen Umsatz von CHF 33.5 Millionen (Q1 2022: CHF 58.6 Millionen). Die durchschnittlichen Verkaufspreise lagen im in der Berichtsperiode bei CHF 1'703 pro Quadratmeter. In ägyptischen Pfund stieg der Nettoumsatz um 8.6% gegenüber Q1 2022. Auf der Entwicklungsseite beschleunigen wir das Bautempo, wobei der Bau von 444 Villen abgeschlossen wurde und der Bau von 1'015 Wohnungen sowie 236 Stadthäusern gut voranschreitet, wobei die Fertigstellung von 710 Einheiten für das zweite Quartal 2023 geplant ist. Wir haben zudem mit dem Bau von 119 Einheiten im O West Business District begonnen. Die Bauarbeiten am O West Club schreiten ebenso wie geplant voran und werden voraussichtlich im dritten Quartal 2023 teilweise beendet werden. O West verzeichnete im ersten Quartal 2023 einen Gesamtumsatz von CHF 21.0 Millionen (Q1 2022: CHF 30.9 Millionen). Makadi Heights, Ägypten:

Der Netto-Immobilienverkäufe stiegen im Q1 2023 um 75.3% auf CHF 14.9 Millionen (Q1 2022: CHF 8.5 Millionen). Darüber hinaus konnten wir die Anzahl der unter Vertrag stehenden Einheiten im ersten Quartal 2023 auf 104 erhöhen, was einem Anstieg von 166.7% gegenüber 39 Einheiten im ersten Quartal 2022 entspricht. Makadi Heights wird bis 2023 voraussichtlich insgesamt 350 Einheiten fertigstellen, von denen die meisten aufgrund der beschleunigten Bauarbeiten vorzeitig fertiggestellt werden dürften. Der Gesamtumsatz von Makadi Heights erreichte CHF 2.4 Millionen. Hawana Salalah, Oman:

Hawana Salalah erlebte weiterhin eine positive Entwicklung, sowohl in operativer als auch in finanzieller Hinsicht. Die Netto-Immobilienverkäufe nahmen um 31.5% auf CHF 7.1 Millionen zu (Q1 2022: CHF 5.4 Millionen). Der Umsatz der Hotels stieg um 105.6% auf CHF 14.6 Millionen (Q1 2022: CHF 7.1 Millionen) und der Bruttogewinn erreichte CHF 7.3 Millionen, ein sehr hoher Anstieg um 305.6% im Vergleich zu den im Vorjahr erzielten CHF 1.8 Millionen. Die Belegungsrate stieg auf 85% gegenüber 54% in Q1 2022. Der Gesamtumsatz von Hawana Salalah erhöhte sich um 61.9% auf CHF 19.1 Millionen (CHF 11.8 Millionen in Q1 2022) und profitierten von der gestiegenen Nachfrage des Hotelgewerbes in Salalah. Luštica Bay, Montenegro:

Die Netto-Immobilienverkäufe stiegen im Q1 2023 um 40.6% auf CHF 9.0 Millionen (Q1 2022 CHF 6.4 Millionen) und die durchschnittlichen Verkaufspreise erhöhte sich ebenfalls um 30.8% auf CHF 6'080/m². Die Bauarbeiten schreiten planmässig voran, was durch den Bau von 168 Einheiten in den Bereichen "Centrale" und "Marina Village" und die Fertigstellung von zwei kommerziellen Wohngebäuden mit Einzelhandelsflächen in den Erdgeschossen untermauert wird. Im Hotelbereich konnte das Chedi Hotel seine Einnahmen stabil halten und verzeichnete sowohl im ersten Quartal 2023 als auch im ersten Quartal 2022 einen Umsatz von CHF 0.5 Millionen, trotz geringer Auslastung von 10% im ersten Quartal 2023 (Q1 2022: 45%). Darüber hinaus stiegen die Einnahmen aus dem Stadtmanagement im ersten Quartal 2023 um 25.0% auf CHF 0.5 Millionen. Der Gesamtumsatz aus Luštica Bay belief sich auf CHF 4.5 Millionen (Q1 2022: CHF 6.1 Millionen). Jebel Sifah, Oman:

Die Netto-Immobilienverkäufe stieg leicht an und erreichten CHF 4.5 Millionen (Q1 2022: CHF 4.4 Millionen). Wir konnten die durchschnittlichen Verkaufspreise um 19.8% auf CHF 2'961/m² erhöhen und der Baufortschritt sowie die Fertigstellung von Immobilien in Jebel Sifah schreiten stetig voran. Der Gesamtumsatz in Jebal Sifah nahm um 32.3% auf CHF 7.8 Millionen (Q1 2022: CHF 6.0 Millionen) zu. The Cove, VAE:

Die Auslastung des Hotels erreichte 79% gegenüber 67% im Q1 2022. Operativ stieg der Bruttogewinn um 21.1% auf CHF 2.3 Millionen im Vergleich zur Vorjahresperiode. Der Gesamtumsatz von The Cove stieg um 7.0% auf CHF 6.1 Millionen (Q1 2022: CHF 5.7 Millionen). Ausblick 2023:

Das Geschäftsjahr 2023 begann mit Herausforderungen sowohl auf globaler als auch auf lokaler Ebene, da sich die globale wirtschaftliche Unsicherheit durch den Ukraine-Konflikt verschärfte. Die Auswirkungen auf die Weltwirtschaft haben die meisten Zentralbanken dazu veranlasst, die Zinssätze zu erhöhen. Obwohl die derzeitige Lage des globalen Geschäftsumfelds unsicher ist und einige operative Herausforderungen mit sich bringt, sind wir zuversichtlich, dass unsere Strategien und Geschäftsgrundlagen uns durch diese schwierigen Zeiten tragen werden. Auch im Jahr 2023 werden wir die kurzfristigen Herausforderungen meistern und uns gleichzeitig bemühen, den langfristigen Verpflichtungen nachzukommen. Trotz der aktuellen Unsicherheiten sind wir weiterhin zuversichtlich, was die Aussichten für die globalen Hotel- und Immobilienmärkte betrifft. Wie immer werden wir uns darauf konzentrieren, unser Geschäft auszubauen, unsere Rentabilität zu sichern und neue Werte für unsere Aktionäre zu schaffen. Die Situation bleibt unbeständig und die Aussichten sind mit Unsicherheit behaftet. Das Management beobachtet die Marktentwicklungen genau. Dennoch sehen wir, zumindest vorläufig, von einer Prognose für 2023 ab. Präsentation: Der Finanzbericht und die dazugehörige Präsentation können auf der Webseite von Orascom Development, unter der Rubrik Investor Relations, eingesehen werden: https://www.orascomdh.com/investor-relations Telefonkonferenz heute um 14:00 CET: Orascom Development lädt Sie zu den Resultaten im Q1 2023 heute, 17. Mai 2023, um 14:00 CET, zu einem Konferenzgespräch ein. CEO Omar El Hamamsy, CFO Ashraf Nessim sowie Ahmed Abou El Ella, Director Investor Relations, präsentieren die Resultate des ersten Quartals 2023. Anschliessend können Fragen gestellt werden. Eine Anmeldung ist nicht notwendig. Dial-in Details: Click here für den Webinar-Link Event Nummer: 989 5242 7370 Event Passwort: 980994 Eine Aufzeichnung der Telefonkonferenz wird nach der Konferenz zur Verfügung stehen. Kontakt für Investoren:

Ahmed Abou El Ella

Director of Investor Relations Tel: +20 224 61 89 61

mobile: +20 122129 5555

Email: ir@orascomdh.com Über Orascom Development Holding AG:

Orascom Development Holding ist ein führender internationaler Projektentwickler, der sich auf lebendige, integrierte Städte in Europa, dem Nahen Osten und Nordafrika spezialisiert hat. Seit mehr als 30 Jahren ist Orascom Development ein Pionier bei der Schaffung von Reisezielen, an denen Menschen inspiriert werden, zu leben, zu arbeiten und sich zu amüsieren. Von der phantastischen ägyptischen Küstenstadt El Gouna am Roten Meer bis hin zur atemberaubenden Ganzjahres-Bergdestination Andermatt in den Schweizer Alpen ist jede der Masterplan-Destinationen ein Zeugnis für das Engagement von Orascom Development in der Gestaltung von schönen Orten. Die integrierten Städte verbinden harmonisch Wohngebiete mit privaten Villen und Apartments, Hotels und preisgekrönten Freizeit- und Geschäftseinrichtungen - darunter Golfplätze, Yachthäfen, Sportanlagen, Einzelhandelsgeschäfte und Restaurants. Orascom Development besitzt eine Landfläche von mehr als 100 Millionen Quadratmetern, von denen fast 40% bereits erschlossen sind oder sich in der Entwicklung zu florierenden Destinationen in Ägypten (El Gouna, Makadi Heights, O West, Taba Heights und Byoum), in den GCC-Staaten (The Cove in den Vereinigten Arabischen Emiraten und Jebel Sifah und Hawana Salalah in Oman) und in Europa (Andermatt Swiss Alps in der Schweiz, Luštica Bay in Montenegro und West Carclaze Garden Village in Grossbritannien) befinden. Das Hotelportfolio von Orascom Development umfasst 33 Premium- und Luxushotels mit mehr als 7.000 Zimmern in Europa, dem Nahen Osten und Nordafrika. Die Aktien von ODH sind an der SIX Swiss Exchange kotiert. Für weitere Informationen siehe auch https://www.orascomdh.com/ . Ende der Adhoc-Mitteilung