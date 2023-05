MÜNCHEN (dpa-AFX) - Der Technologiekonzern Siemens hat nach deutlichen Zuwächsen im zweiten Geschäftsquartal seine Jahresprognose erneut erhöht. Dabei profitiert das Unternehmen weiter von gut laufenden Geschäften rund um die Digitalisierung. Unterstützt wird die Entwicklung durch eine starke Auftragslage. So erwartet Siemens für 2022/23 (per Ende September) ein vergleichbares Umsatzwachstum von neun bis elf Prozent, wie das Unternehmen am Mittwoch in München mitteilte. Dabei herausgerechnet sind Währungs- und Portfolioeffekte. Zuletzt waren die Münchner von einem Plus von sieben bis zehn Prozent ausgegangen.

Dies wird sich auch auf den Gewinn positiv niederschlagen. So soll der Gewinn je Aktie vor bestimmten Kaufpreiseffekten auf 9,60 bis 9,90 Euro steigen, nach zuvor in Aussicht gestellten 8,90 bis 9,40 Euro. Inklusive der Ende des Quartals erfolgten Wertzubuchung bei der Beteiligung Siemens Energy geht der Konzern von 11,61 bis 11,91 Euro aus. Die neuen Prognosen liegen dabei über den Erwartungen der Analysten.

Auch die Aussichten für die Sparten Industrie-Digitalisierung und intelligente Infrastruktur wurden angehoben. Für das Zuggeschäft erhöhte Siemens den Umsatzausblick. Der Technologiekonzern hatte bereits zum ersten Quartal seine Aussichten erhöht./nas/stk