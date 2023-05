DJ Siemens hebt Prognose 2022/23 abermals an

FRANKFURT (Dow Jones)--Siemens hebt nach einem starken Halbjahr die Prognose für Wachstum und Gewinn erneut an. Der Technologiekonzern rechnet nun mit 9 bis 11 Prozent vergleichbarem Umsatzwachstum statt wie bisher mit 7 bis 10 Prozent, wie er bei Vorlage der Halbjahreszahlen in München mitteilte. Zugleich wird der Gewinn je Aktie vor Kaufpreisallokationen zwischen 9,60 und 9,90 Euro erwartet und nicht wie bisher zwischen 8,90 bis 9,40 Euro. Zusätzlich kommen 2,01 Euro Gewinn je Aktie für die bereits im März gemeldete Wertaufholung auf die Beteiligung an Siemens Energy, so dass die Prognose insgesamt 11,61 Euro bis 11,91 bereinigten Gewinn je Aktie vorsieht. Siemens hatte die Gewinnprognose bereits im Februar angehoben.

Im zweiten Quartal verdiente Siemens in seinem industriellen Geschäft 2,6 Milliarden Euro und damit 47 Prozent mehr als im Vorjahr. Fabrik-Automatisierung und -digitalisierung sowie intelligente Infrastruktur verzeichneten jeweils Rekordergebnisse, einzig bei der Medizintechniktochter Healthineers ging der Gewinn wie bekannt stark zurück.

Der Umsatz wuchs um 14 Prozent auf 19,4 Milliarden Euro, der Auftragseingang um 13 Prozent auf 23,6 Milliarden Euro. Nach Steuern verbuchte Siemens 3,6 Milliarden Euro Gewinn - darin der Sonderertrag von 1,6 Milliarden Euro aus der Wertaufholung der 32-prozentigen Restbeteiligung an Siemens Energy.

Kontakt zum Autor: olaf.ridder@wsj.com

DJG/rio/brb

(END) Dow Jones Newswires

May 17, 2023 01:00 ET (05:00 GMT)

Copyright (c) 2023 Dow Jones & Company, Inc.