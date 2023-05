DJ PRESSESPIEGEL/Zinsen, Konjunktur, Kapitalmärkte, Branchen

STEUERN - SPD-Chefin Saskia Esken fordert angesichts der Ergebnisse der Steuerschätzung höhere Steuern für Bezieher hoher Einkommen und Vermögende. "Die engen Spielräume, die uns die Steuerschätzung für den kommenden Haushalt aufzeigt, machen umso deutlicher: Bezieher sehr hoher Einkommen und Vermögende müssen einen größeren Beitrag leisten und höhere Steuern zahlen", sagte sie der Stuttgarter Zeitung und den Stuttgarter Nachrichten. Sie setze weiter darauf, dass sich der Bundesfinanzminister von der Kraft der guten Argumente überzeugen lasse, fügte sie hinzu. "Damit nerve ich Christian Lindner notfalls auch mal." (Stuttgarter Zeitung/Stuttgarter Nachrichten

TÜRKEI - Der außenpolitische Sprecher der CDU/CSU-Bundestagsfraktion, Jürgen Hardt, rechnet bei einem Wahlsieg des türkischen Präsidenten Recep Tayyip Erdogan mit einer Verschlechterung des Verhältnisses zwischen der EU und der Türkei. "Ich fürchte, dass die weitere wirtschaftliche und politische Entwicklung die Türkei noch stärker wegführen würde von der EU, sollte Erdogan gewinnen", sagte Hardt dem Tagesspiegel. Erdogan verstärke die Kluft zwischen der Türkei und der Europäischen Union "ganz bewusst, weil er kein Interesse daran hat, dass sich sein Land im Fall einer Mitgliedschaft eines Tages an die rechtsstaatlichen Kriterien der EU binden müsste", sagte der CDU-Politiker zur Begründung. (Tagesspiegel)

INDONESIEN - Der indonesische Staatsfonds wird seine Ausgaben in diesem Jahr erhöhen, da die herausragende Rolle des Landes bei der Umstellung auf umweltfreundliche Energien und das Bestreben der Investoren, sich von China zu lösen, das Land als Investitionsziel in den Vordergrund rücken. Ridha Wirakusumah, Chef der indonesischen Investitionsbehörde (INA), sagte, dass der zwei Jahre alte Fonds bis Ende dieses Jahres zusammen mit seinen Partnern 3 Milliarden US-Dollar ausgeben werde. Bis April dieses Jahres hatte der Fonds etwas mehr als 2 Milliarden Dollar investiert. Indonesien wird plötzlich zu einem potenziellen Investitionsziel in Bezug auf Stabilität, Risiko und Ertrag (...) aus der Länderperspektive ist es jetzt schwer zu ignorieren", sagte Wirakusumah. (Financial Times)

May 17, 2023

