FRANKFURT (dpa-AFX)



AKTIEN

DEUTSCHLAND: - DAX VERHARRT UNTER 16 000 PUNKTEN - Die Unsicherheiten angesichts der erreichten Schuldenobergrenze der USA halten den Dax weiter im Zaum. Der Broker IG taxiert den deutschen Leitindex am Dienstag zweieinhalb Stunden vor dem Auftakt mit 15 901 Punkten kaum verändert. Seit knapp zwei Wochen kommt er in Sichtweite des Jahreshochs von 16 011 Punkten kaum vom Fleck. In einigen Tagen droht ein Zahlungsausfall der Regierung, sofern sie sich nicht mit den Republikanern im Kongress auf eine Anhebung der Schuldenobergrenze verständigt. US-Finanzministerin Janet Yellen warnte, dass der Zahlungsausfall bereits am 1. Juni eintreten könnte.

USA: - DOW IM MINUS; NASDAQ ROBUST - Die anhaltende Hängepartie im US-Schuldenstreit hat die Wall Street am Dienstag spürbar belastet. Der Leitindex Dow Jones Industrial büßte 1,01 Prozent auf 33 012,14 Punkte ein. Für den marktbreiten S&P 500 ging es um 0,64 Prozent auf 4109,90 Zähler nach unten. Der technologielastige Nasdaq 100 rettete ein Plus von 0,09 Prozent auf 13 426,01 Punkte ins Ziel. US-Präsident Joe Biden wird wegen des drohenden Zahlungsausfalls seines Landes bereits am Sonntag nach Beendigung des G7-Gipfels in Japan in die Heimat zurückkehren. Nach einem hochrangigen Treffen zur Beilegung des US-Schuldenstreits am Montag hatte sich Biden jedoch 'optimistisch' geäußert.

ASIEN: - GEMISCHT - Die asiatischen Börsen haben am Mittwoch ein durchwachsenes Bild abgegeben. Der japanische Leitindex Nikkei 225 stieg erstmals seit September 2021 wieder über die 30 000-Punkte-Marke, indem er zuletzt 0,77 Prozent auf 30 073,07 Punkte zulegte. Ein besser als erwartetes Wirtschaftswachstum im ersten Quartal nährte dort den Optimismus für Aktien. Der CSI-300-Index mit den 300 wichtigsten Werten der Börsen in Shenzen und Shanghai verlor jedoch 0,35 Prozent auf 3964,21 Punkte. Der Hang-Seng-Index der Sonderverwaltungsregion Hongkong sank zuletzt um 0,56 Prozent auf 19 865,67 Punkte.



DAX 15897,93 -0,12%

XDAX 15880,30 -0,44%

EuroSTOXX 50 4315,51 -0,02%

Stoxx50 4036,03 -0,23%



DJIA 33012,14 -1,01%

S&P 500 4109,90 -0,64%

NASDAQ 100 13426,01 +0,09%



°



ANLEIHEN / DEVISEN / ROHÖL

RENTEN:





Bund-Future 135,42 +0,01% °



DEVISEN:





Euro/USD 1,08643 +0,01% USD/Yen 136,5805 +0,15% Euro/Yen 148,385 +0,14% °



ROHÖL:





Brent 74,93 +0,02 USD WTI 70,84 -0,02 USD °