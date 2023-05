Orlando/Neckarsulm (ots) -- Bereitstellung einer innovativen Cybersicherheitslösung für SAP-Infrastruktur und SAP-Kunden durch XM Cyber- Unternehmen schließen sich zusammen, um geschäftskritische Systeme vor Cyberangriffen zu schützenDie Unternehmen der Schwarz Gruppe gaben gestern eine strategische Partnerschaft mit SAP bekannt, die darauf abzielt, potenzielle Angriffspfade über geschäftskritische Anwendungen hinweg zu eliminieren. Im Fokus der Partnerschaft stehen die Sicherheitslösungen von XM Cyber, einem Unternehmen der Schwarz Gruppe. Die Partnerschaft baut auf einer langjährigen Zusammenarbeit zur Unterstützung der digitalen Transformation in den Unternehmen der Schwarz Gruppe auf.Die Cybersecurity-Plattform von XM Cyber zeigt Unternehmen ihre IT-Systeme durch die Augen potenzieller Angreifer - automatisiert 24 Stunden am Tag. XM Cyber unterstützt Cloud- und On-Premise- sowie hybride Umgebungen, um Schwachstellen im System zu identifizieren und diese in der Reihenfolge ihres Bedrohungspotenzials zu priorisieren.Noch in diesem Jahr wird XM Cyber neben der IT-Infrastruktur von SAP auch den Schutz der kundenspezifischen Cloud-Services und RISE mit SAP-Landschaften unterstützen und Unternehmen so ermöglichen, Daten und Prozesse ohne Kompromisse in die Cloud zu migrieren."Europas größtes Softwareunternehmen SAP setzt auf die Expertise von XM Cyber und plant den Einsatz dieser einzigartigen Sicherheitslösung zur Absicherung seiner Infrastruktur. Damit schützen wir gleichzeitig die SAP-Kunden", erklärt Rolf Schumann, Vorstandsvorsitzender Schwarz Digital. "Auf diese Weise bieten wir ein weiteres Beispiel für die Sicherung der digitalen Transformation für Unternehmen weltweit."Die Bedeutung dieser Partnerschaft ist besonders dort relevant, wo immer mehr Prozesse digital gesteuert und überwacht werden. SAP unterstützt Bon Presso, die Kaffeerösterei der Schwarz Produktion, die sich moderne Verfahrenstechnik und smarte digitale Lösungen zunutze macht, um Kennzahlen der Sortimente zu visualisieren und Maschinendaten in Echtzeit auszuwerten. Dieses Konzept der "Digitalen Fabrik" wurde nun erstmals in den Unternehmen der Schwarz Gruppe umgesetzt und wird durch die von SAP zur Verfügung gestellte Software möglich."Unser Softwareangebot bildet seit mehr als 50 Jahren die Grundlage für Unternehmen aller Branchen, um ihre Prozesse erfolgreich zu digitalisieren. Durch die Partnerschaft mit de Unternehmen der Schwarz Gruppe und deren Sicherheitslösung XM Cyber erweitern wir die Sicherheitskomponenten unseres Angebots deutlich und ermöglichen weiterhin den optimalen Schutz der Daten und Prozesse unserer Kunden. Damit bieten wir ein unvergleichbares Gesamtpaket, das unsere Marktposition weiter stärken wird", sagt Thomas Saueressig, Vorstandsmitglied der SAP SE, Leiter SAP Product Engineering.XM Cyber ist ab heute im SAP Store verfügbar, dem Online-Marktplatz für Lösungen, die von SAP und seinen Partnern entwickelt wurden.Weitere InformationenWeitere Informationen finden Sie unter www.gruppe.schwarzPressekontakt:Schwarz Unternehmenskommunikation GmbH & Co. KGTelefon 07132 30-788600presse@mail.schwarzOriginal-Content von: Schwarz Unternehmenskommunikation GmbH & Co. KG, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.ch/de/pm/100069887/100906793