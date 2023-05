München (ots) -LEONINE Studios und A24 erweitern ihre erfolgreiche Zusammenarbeit und gründen das gemeinsame Label A24 | LEONINE Studios. Die ersten Filme, die unter dem neuen Label veröffentlicht werden, sind die neu erworbenen Titel WIZARDS! von David Michôd mit Orlando Bloom, Naomi Scott und Pete Davidson sowie THE IRON CLAW von Sean Durkin mit Lily James, Harris Dickinson, Zac Efron und Jeremy Allen White.Die Gründung des gemeinsamen Labels folgt auf die erfolgreiche Zusammenarbeit der beiden Unternehmen bei der Oscar®-Sensation EVERYTHING EVERYWHERE ALL AT ONCE, der am 28. April 2022 von LEONINE Studios in den deutschen und österreichischen Kinos gestartet wurde und mittlerweile mehr als 380.000 Zuschauerinnen und Zuschauer in den beiden Ländern begeistert hat.Die Zusammenarbeit beinhaltet außerdem die weitere Entwicklung von besonderen Benefits und Events rund um AAA24 Memberships (https://aaa24.a24films.com/international/) in Deutschland und Österreich.Fred Kogel, CEO LEONINE Studios: "A24 steht für mutiges, unkonventionelles Storytelling und die Leidenschaft für herausragende, qualitativ hochwertige Inhalte. Mit EVERYTHING EVERYWHERE ALL AT ONCE ist es gelungen, eine völlig neuartige Zielgruppe für das Kino zu begeistern. Daran wollen wir gemeinsam anknüpfen und freuen uns sehr über die weitere enge Zusammenarbeit mit dem großartigen Team von A24."Über LEONINE StudiosLEONINE Studios ist eines der führenden unabhängigen Medienunternehmen Deutschlands - der One-Stop-Shop for Premium Content. Wir arbeiten mit herausragenden kreativen Talenten zusammen und schaffen Inhalte, die das Publikum auf der ganzen Welt inspirieren.Gemeinsam produzieren, koproduzieren, vertreiben und lizenzieren die Unternehmen der LEONINE Studios Premium-Inhalte - und decken damit die gesamte Wertschöpfungskette des Content-Business ab. Wir produzieren Filme, Serien und Content für Social Media - von Unterhaltung bis Infotainment, von Fiction bis Non-Fiction.Die Produktionsfirmen der LEONINE Studios werden von preisgekrönten Produzentinnen und Produzenten geführt - dazu gehören die Premium-Produktionsmarken gebrueder beetz Filmproduktion | hyperbole | i&u TV | Madame Zheng Production | Odeon Fiction | SEO Entertainment | W&B Television | Wiedemann & Berg Film.LEONINE Studios vertreibt und lizenziert Inhalte für Kinos, Home Entertainment, TV-Sender und Social Media Kanäle. Die marktführende Lizenzbibliothek umfasst Programme aller Formate und Genres.LEONINE Studios ist unabhängig und bietet allen Akteuren der Medienbranche ein Premium Content Angebot.Pressekontakt:Henriette GutmannHead of Corporate Communication & Sales Marketing, LEONINE StudiosTel. +49 (0)89 999 513 - 0Email: communication@leoninestudios.comOriginal-Content von: LEONINE Studios, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/136327/5511265