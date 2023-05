Holcim Group Services Ltd / Schlagwort(e): Sonstiges

Holcim und die Norman Foster Foundation stellen in Venedig Forschungsprojekt «Essential Homes» vor



«Essential Homes»-Forschungsprojekt lässt sich aktuell während der Architekturbiennale 2023 in Venedig besichtigen

Das von Norman Foster konzipierte Hausmodell für Vertriebene erfüllt grundlegende menschliche Bedürfnisse wie Sicherheit, Komfort und Wohlbefinden

CO 2 -arme, zirkuläre und energieeffiziente Baulösungen von Holcim ermöglichen nachhaltiges Bauen für alle Holcim und die Norman Foster Foundation haben bei der Eröffnung der diesjährigen Architekturbiennale in Venedig ihr Forschungsprojekt «Essential Homes» vorgestellt. Im Rahmen dieser Partnerschaft entwickelte die Norman Foster Foundation ein Wohnraumkonzept, das grundlegende menschliche Bedürfnisse erfüllt. Es bietet vertriebenen Menschen, die über viele Jahre in temporären Siedlungen wohnen, Sicherheit, Komfort sowie Wohlbefinden. Holcim hat mit nachhaltigen Baulösungen zur Verwirklichung des Projekts beigetragen. Das CO 2 -arme, energieeffiziente Bauprojekt basiert auf den Prinzipien der Kreislaufwirtschaft und zeigt, wie sich nachhaltiges Bauen für alle realisieren lässt. Norman Foster, President der Norman Foster Foundation: «Wie können wir für alle Menschen - auch für die besonders verletzlichen Bevölkerungsgruppen dieser Welt - angemessene Wohnbedingungen schaffen? Wir stellen bei der Architekturbiennale in Venedig unseren aktuellen Arbeitsentwurf dazu vor. Er ist das Ergebnis einer monatelangen intensiven Zusammenarbeit mit Holcim.» Jan Jenisch, Verwaltungsratspräsident und CEO von Holcim: «Ich freue mich sehr über die grosse Wirkung, die diese Zusammenarbeit entfalten kann. Indem wir einige unserer CO 2 -armen, energieeffizienten und zirkulären Baulösungen einsetzen, schaffen wir lebenswichtigen Wohnraum und zeigen, dass nachhaltiges Bauen für alle möglich ist.» Das Forschungsprojekt «Essential Homes» bietet Sicherheit, Komfort und Wohlbefinden. Zudem ist der CO 2 -Fussabdruck dieses äusserst nachhaltigen Gebäudekonzepts um 70 Prozent kleiner als bei herkömmlichen Bauten. Im Projekt verbaut sind eine Reihe von Holcim Baulösungen, die die CO 2 -Emissionen senken, die Energieeffizienz erhöhen und auf den Prinzipien der Kreislaufwirtschaft aufbauen.



Einige der wichtigsten Aspekte des Projekts im Überblick: CO 2 -arme, rollbare Betonplatten bieten als äussere Gebäudehülle physische Sicherheit.

-arme, rollbare Betonplatten bieten als äussere Gebäudehülle physische Sicherheit. Durchlässige Wege aus kohlenstoffarmem ECOPact-Beton verbinden die Gebäude; lichtabsorbierende Baustoffe reflektieren bei Nacht das natürliche Licht und reduzieren dadurch sowohl den Energieverbrauch als auch die Lichtverschmutzung.

Energieeffiziente Dämmsysteme von Elevate-Platten bis zum CO 2 -armen Airium-Schaum sorgen für thermischen und akustischen Komfort.

-armen Airium-Schaum sorgen für thermischen und akustischen Komfort. Mit Holcims ECOCycle ® kommen im Sinne des Kreislaufprinzips recycelte Bau- und Abbruchmaterialien zum Einsatz, um die «Essential Homes» besonders resistent gegen Witterungseinflüsse zu machen.

kommen im Sinne des Kreislaufprinzips recycelte Bau- und Abbruchmaterialien zum Einsatz, um die «Essential Homes» besonders resistent gegen Witterungseinflüsse zu machen. Das zirkuläre Design mit modularen Einheiten bewirkt, dass alle Komponenten der «Essential Homes» am Ende der Nutzungsdauer wiederverwendbar oder wiederverwertbar sind. Ziel des Forschungsprojekts «Essential Homes» ist eine grundlegende Debatte über die Notwendigkeit, nachhaltiges Bauen für alle zu ermöglichen, und eine Zukunft zum Wohle der Menschen und des Planeten zu schaffen. Allgemeine Informationen

Projektbezeichnung: Forschungsprojekt «Essential Homes»

Partner: Holcim, Norman Foster Foundation

Standort: Time Space Existence Exhibition, 20. Mai 2023 bis 26. November 2023, Venedig, Italien Ein physischer Prototyp ist im Giardini della Marinaressa ausgestellt. Die Ausstellung kann im Palazzo Mora besichtigt werden. Über Holcim

Holcim ist ein weltweit führender Anbieter von innovativen und nachhaltigen Baulösungen mit einem Umsatz von CHF 29,2 Milliarden im Jahr 2022. Mit dem Ziel, Fortschritt für Menschen und den Planeten zu schaffen, hat sich das Unternehmen mit seinen 60'000 Mitarbeitenden der Dekarbonisierung des Bausektors und der Verbesserung des Lebensstandards verschrieben. Mit einem umfassenden Angebot an CO2-reduzierten und kreislauffähigen Produkten von ECOPact bis ECOPlanet unterstützt das Unternehmen seine Kunden in allen Regionen dabei, besser mit weniger zu bauen. Innovative Systeme wie die Dach- und Dämmlösungen von Elevate und PRB ermöglichen eine besonders nachhaltige Nutzung von Gebäuden. Auf diese Weise leistet Holcim einen wichtigen Beitrag zu mehr Energieeffizienz und umweltfreundlichen Sanierungen. Mit Nachhaltigkeit als Kernstück seiner Strategie wird Holcim zu einem Net-Zero-Unternehmen, dessen 1,5-Grad-Ziel von der Science Based Targets initiative (SBTi) validiert wurde. Weitere Informationen sind verfügbar unter www.holcim.com sowie auf LinkedIn .



Melden Sie sich hier für den Building Progress Newsletter von Holcim an und verfolgen Sie unsere Reise in eine Net-Zero-Zukunft. About Norman Foster Foundation

The Norman Foster Foundation promotes interdisciplinary thinking and research to help new generations anticipate the future. The first mission of the Norman Foster Foundation is to make visible the centrality of architecture, infrastructure, and urbanism for the betterment of society. To this end, the second mission is to encourage new thinking and research across traditional boundaries in order to help younger generations anticipate the challenges of future change. In particular, the foundation speaks to those professionals who are concerned with the environment: architects, engineers, designers, urbanists, civic leaders, planners, and artists. This is at the heart of the Foundation's holistic approach to design and is ever more relevant as populations shift to cities. With the implications of climate change, robotics and Artificial Intelligence, sustainable design is not about fashion but about survival. The Foundation holds the Norman Foster Archive and Library, which provides a window into the larger narrative and history of our built environment through the work of Norman Foster. This is complemented and supported by drawings and models from other significant architects such as Claude-Nicolas Ledoux, Le Corbusier, Mies van der Rohe, Charles and Ray Eames, Buckminster Fuller, Richard Rogers, Zaha Hadid and Tadao Ando. Through its research initiatives and programmes, the Norman Foster Foundation encourages the transfer of advanced knowledge in a wide range of design fields. The Foundation's educational initiatives are structured around research, workshops, fellowships and forums, built around the Foundation's core objectives. The Norman Foster Foundation acts from the United Kingdom, New York and Spain, with its headquarters in Madrid. Haftungsausschluss - zukunftsgerichtete Aussagen:

Dieses Dokument enthält zukunftsgerichtete Aussagen. Derartige zukunftsgerichtete Aussagen stellen keine Prognosen in Bezug auf Geschäftsergebnisse oder andere Leistungskennzahlen dar, sondern beziehen sich auf Trends beziehungsweise Zielsetzungen, die im Zusammenhang mit Plänen, Initiativen, Ereignissen, Produkten, Lösungen und Dienstleistungen auch deren Entwicklung und Potenzial einschliessen. Obwohl Holcim der Überzeugung ist, dass die sich in derartigen zukunftsgerichteten Aussagen widerspiegelnden Erwartungen auf begründeten Annahmen zum Zeitpunkt der Veröffentlichung dieses Dokuments basieren, werden Investoren darauf hingewiesen, dass diese Aussagen keine Garantien für zukünftige Leistungen und Entwicklungen sind. Die tatsächlichen Ergebnisse können aufgrund verschiedener Risiken und Ungewissheiten, von denen viele schwer vorherzusagen sind und allgemein ausserhalb der Kontrolle von Holcim liegen, in erheblicher Weise von den zukunftsgerichteten Aussagen abweichen. Zu diesen Risiken und Ungewissheiten zählen unter anderem die im Geschäftsbericht von Holcim (verfügbar im Internet unter www.holcim.com ) beschriebenen Risiken und die Ungewissheiten im Zusammenhang mit den Marktbedingungen und der Umsetzung unserer Pläne. Daher wird empfohlen, sich auf zukunftsgerichtete Aussagen nicht zu verlassen. Holcim übernimmt keine Verpflichtung zur Aktualisierung dieser zukunftsgerichteten Aussagen. Übersetzung des englischen Originaltexts.



