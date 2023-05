DJ MORNING BRIEFING - USA/Asien

FEIERTAGSHINWEIS

MITTWOCH: In Norwegen bleiben die Börsen wegen des "Verfassungstages" geschlossen. In Schweden findet lediglich ein verkürzter Handel bis 13.00 Uhr statt.

DONNERSTAG: In Dänemark, Finnland, Norwegen, Österreich, Schweden und der Schweiz bleiben die Börsen wegen "Christi Himmelfahrt" geschlossen.

TAGESTHEMA

Ein neuerliches Treffen von US-Präsident Joe Biden und den Führern des Kongresses hat am Dienstag noch keine greifbaren Fortschritte im Streit um die Schuldenobergrenze gebracht. Der Sprecher des Repräsentantenhauses, Kevin McCarthy äußerte sich aber etwas zuversichtlicher als zuletzt. Der Republikaner sagte, er und Biden seien noch weit voneinander entfernt, er sagte aber auch, es sei möglich, bis Ende der Woche eine Einigung zu erzielen. McCarthy bezeichnete das Treffen als "ein wenig produktiver". Auch der demokratische Mehrheitsführer im Senat, Chuck Schumer, zeigte sich nach dem Treffen ermutigt und sprach von einem "sehr viel herzlicherem Treffen". Aus dem Weißen Haus hieß es in einer Erklärung, das Treffen sei "produktiv und direkt" gewesen. "Der Präsident betonte, dass er optimistisch ist, dass es einen Weg zu einer verantwortungsvollen, überparteilichen Haushaltsvereinbarung gibt, wenn beide Seiten in gutem Glauben verhandeln und anerkennen, dass keine Seite alles bekommen wird, was sie will", hieß es in der Erklärung.

AUSBLICK UNTERNEHMEN +

22:05 US/Cisco Systems Inc, Ergebnis 3Q

Im Laufe des Tages:

- US/SAP SE, Abschluss der zweitägigen Produkt-Veranstaltung

Sapphire, Orlando

AUSBLICK KONJUNKTUR

- US 14:30 Baubeginne/-genehmigungen April Baubeginne PROGNOSE: -1,4% gg Vm zuvor: -0,8% gg Vm Baugenehmigungen PROGNOSE: +1,2% gg Vm zuvor: -8,8% gg Vm

ÜBERSICHT INDIZES

INDEX Stand +/- % E-Mini-Future S&P-500 4.127,25 +0,1% E-Mini-Future Nasdaq-100 13.502,00 +0,1% Nikkei-225 30.100,66 +0,9% Hang-Seng-Index 19.822,98 -0,8% Kospi 2.492,90 +0,5% Shanghai-Composite 3.276,85 -0,4% S&P/ASX 200 7.210,80 -0,3%

FINANZMÄRKTE

OSTASIEN (VERLAUF)

Uneinheitlich - In Tokio wurde der Nikkei-Index von besser als erwarteten Daten zum Wirtschaftswachstum gestützt. Das Brutto-Inlandsprodukt Japans ist im Zeitraum Januar bis März im Jahresvergleich um 1,6 Prozent real gewachsen. Gegenüber dem Vorquartal wuchs die Wirtschaft um 0,4 Prozent. Ökonomen hatten hier nur mit 0,2 Prozent gerechnet. Unter den Einzelwerten büßen Rakuten 0,7 Prozent ein. Der Konzern will sich durch die Ausgabe neuer Aktien frisches Kapital beschaffen. An der Börse in Hongkong gibt der Hang-Seng-Index nach. Die am Vortag veröffentlichten Konjunkturdaten schüren bei den Anlegern die Befürchtung, dass die wirtschaftliche Erholung nach der Corona-Pandemie an Kraft verliert, heißt es. In Südkorea zeigt sich der Kospi fester. LG Display steigen um 2,5 Prozent. Medienberichten zufolge soll der Flachbildschirm-Hersteller möglicherweise OLED-Fernsehpaneele an Samsung Electronics liefern. Die Börse in Sydney notiert im Minus. Marktteilnehmer verweisen auf die schwachen Vorgaben von der Wall Street und die andauernden Verhandlungen zur Schuldenobergrenze in den USA.

US-NACHBÖRSE

National Western Life machten einen Kurssprung um 27,7 Prozent. Der Lebensversicherer will strategische Alternativen prüfen, um den Wert für seine Aktionäre zu erhöhen. Für die Aktie von Container Store ging es um 16,6 Prozent nach unten. Die Fachhandelskette hat im vierten Quartal unerwartet einen Verlust verzeichnet. Auch der Umsatz ging deutlich zurück. Kyndryl verloren 6,5 Prozent. Der IT-Infrastruktur-Dienstleister hat im vierten Geschäftsquartal 2022/23 einen höheren Verlust und Umsatzrückgang verbucht. Die Aktien von Keysight Technologies stiegen um 7,8 Prozent, nachdem das Unternehmen für das zweite Quartal des Geschäftsjahres einen Gewinn und Umsatz gemeldet hat, der über den Erwartungen lag. Vivid Seats (-8,1%) hat mitgeteilt, dass sein Aktionär Hoya Topco beabsichtigt, 16 Millionen Aktien des Unternehmens zu verkaufen. EVgo fielen um 8,2 Prozent, nachdem der Anbieter von Ladestationen für Elektrofahrzeuge Stammaktien der Klasse A im Wert von 125 Millionen Dollar in einem öffentlichen Angebot ausgeben will.

WALL STREET

INDEX zuletzt +/- % absolut +/- % YTD DJIA 33.012,14 -1,0% -336,46 -0,4% S&P-500 4.109,90 -0,6% -26,38 +7,0% Nasdaq-Comp. 12.343,05 -0,2% -22,16 +17,9% Nasdaq-100 13.426,01 +0,1% 12,51 +22,7% Dienstag Montag Umsatz NYSE (Aktien) 806 Mio 801 Mio Gewinner 610 1.982 Verlierer 2.387 973 Unverändert 88 122

Leichter - Die weiter nicht geklärte Frage, wie es mit der Schuldenobergrenze in den USA weitergeht, hielt die US-Börsen in Schach. Ein Zahlungsausfall könne weitreichende und unvorhersehbare Auswirkungen auf ein Finanzsystem haben, das bereits versuche, den Stress bei regionalen Banken einzudämmen, mahnten Marktteilnehmer. Dazu kamen eher mau ausgefallene Einzelhandelsumsätze und aus Kanada hartnäckig hohe Inflationsdaten. Zu den mauen US-Einzelhandelsumsätzen im April passte ein unter Erwarten ausgefallener Quartalsumsatz von Home Depot. Die US-Baumarktkette übertraf mit dem Gewinn zwar die Markterwartung, senkte aber den Gewinnausblick für das Gesamtjahr. Die Aktie verlor 2,2 Prozent. Am Donnerstag folgen die Quartalsergebnisse von Walmart (-1,4%), einem weiteren Einzelhandelsriesen. Der Einzelhandel gilt in den stark konsumorientierten USA als starker Konjunkturindikator. Capital One Financial stiegen um 2,1 Prozent. Berkshire Hathaway ist mit 900 Millionen Dollar bei dem Finanzunternehmen eingestiegen. Reduziert hat die Beteiligungsgesellschaft von Anlegerlegende Warren Buffett die Beteiligungen am Videospieleunternehmen Activision Blizzard (-0,7%) sowie an General Motors (-2,6%). Horizon Therapeutics knickten um 14,2 Prozent ein. Die Kartellbehörde FTC will wegen Wettbewerbsbedenken gegen die geplante Übernahme durch den Biotechnikkonzern Amgen (-2,4%) klagen.

US-ANLEIHEN

Laufzeit Rendite Bp zu VT Rendite VT +/-Bp YTD 2 Jahre 4,05 +5,5 4,00 -36,5 5 Jahre 3,51 +3,8 3,47 -49,3 7 Jahre 3,51 +1,9 3,49 -46,0 10 Jahre 3,53 +2,6 3,50 -34,9 30 Jahre 3,85 +1,2 3,84 -11,5

Die Anleihekurse gaben erneut nach, die Renditen stiegen also weiter. Marktteilnehmer verwiesen dazu auf die hartnäckig hohen Inflationsdaten im April aus Kanada. Das schürte nicht nur in Kanada Spekulationen über die Notwendigkeit weiterer Zinserhöhungen. Andere Stimmen verwiesen zur Begründung auf eher falkenhafte Stimmen aus Kreisen der US-Notenbank. Der Präsident der Fed von Richmond, Tom Barkin, sagte, er sei sich noch nicht sicher, ob er im Juni eine Zinserhöhungspause oder eine weitere Anhebung befürworte.

DEVISEN

zuletzt +/- % 00:00 Di, 9:34 % YTD EUR/USD 1,0860 -0,0% 1,0862 1,0882 +1,5% EUR/JPY 148,52 +0,3% 148,14 147,84 +5,8% EUR/GBP 0,8708 +0,1% 0,8701 0,8707 -1,6% GBP/USD 1,2471 -0,1% 1,2484 1,2500 +3,1% USD/JPY 136,76 +0,3% 136,38 135,86 +4,3% USD/KRW 1.339,25 -0,2% 1.342,42 1.337,89 +6,1% USD/CNY 6,9983 +0,3% 6,9787 6,9667 +1,4% USD/CNH 7,0143 +0,3% 6,9966 6,9770 +1,3% USD/HKD 7,8360 -0,0% 7,8383 7,8385 +0,3% AUD/USD 0,6644 -0,2% 0,6657 0,6683 -2,5% NZD/USD 0,6235 +0,1% 0,6231 0,6247 -1,8% Bitcoin BTC/USD 27.016,80 -0,0% 27.018,78 27.215,30 +62,8%

Der Kanada-Dollar zog nach der unerwartet hohen Inflation in Kanada an, kam im Verlauf zum US-Dollar aber wieder zurück, weil der mit den wieder aufflammenden Zinserhöhungsspekulationen seinerseits ebenfalls anzog. Der Dollarindex stieg um 0,2 Prozent.

++++ ROHSTOFFE +++++

ÖL

zuletzt VT-Settlem. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 70,74 70,86 -0,2% -0,12 -11,8% Brent/ICE 74,83 74,91 -0,1% -0,08 -11,2%

Die Ölpreise gaben um knapp 1 Prozent nach. "Die Risiken bleiben angesichts der schleppenden Erholung in China und der Unsicherheit über die US-Wirtschaft und das Bankensystem eher abwärts gerichtet", meinte Marktkenner Craig Erlam von Oanda.

METALLE

zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.988,95 1.989,15 -0,0% -0,20 +9,1% Silber (Spot) 23,69 23,78 -0,4% -0,08 -1,2% Platin (Spot) 1.064,03 1.062,00 +0,2% +2,03 -0,4% Kupfer-Future 3,67 3,67 +0,2% +0,01 -3,8%

Für den Goldpreis ging es um 30 Dollar kräftiger abwärts auf 1.991 Dollar je Feinunze. Er litt unter den steigenden Renditen der Anleihen, die diese als Anlage attraktiver machen gegenüber dem zinslosen Gold.

MELDUNGEN SEIT DIENSTAG, 20.00 UHR

EU / INDIEN

Die EU und Indien wollen ihre Zusammenarbeit in den Bereichen Handel und Technologie vertiefen und Meinungsverschiedenheiten im Dialog klären. Das vereinbarten EU-Wettbewerbskommissarin Margrethe Vestager und EU-Handelskommissar Valdis Dombrovskis beim ersten Ministertreffen des neuen Handels- und Technologierates mit Indien. An dem Treffen in Brüssel nahmen der indische Außenminister Subrahmanyam Jaishankar und die Minister für Handel und Informationstechnologie teil.

KONJUNKTUR JAPAN

Die japanische Wirtschaft ist im ersten Quartal 2023 dank einer Belebung des Tourismus stärker gewachsen als erwartet. Die drittgrößte Volkswirtschaft der Welt wuchs in den drei Monaten bis März um 0,4 Prozent gegenüber dem Vorquartal. Auf Jahresbasis lag das Wirtschaftswachstum bei 1,6 Prozent - und übertraf damit das Wachstum von 1,1 Prozent im gleichen Quartal in den USA, wo die hohe Inflation und steigende Zinsen die Verbraucher belasteten.

ÖLVORRÄTE USA

Die Rohöllagerbestände in den USA sind in der zurückliegenden Woche um 3,7 Millionen Barrel gestiegen, wie aus Daten des privaten American Petroleum Institute (API) hervorgeht. Die Benzinbestände verringerten sich um 2,5 Millionen Barrel nach plus 0,4 Millionen eine Woche zuvor. Für die offiziellen Daten am Mittwoch erwarten Volkswirte beim Rohöl eine Abnahme von 0,8 Millionen und bei Benzin ein Minus von 1,3 Millionen Barrel.

