FEIERTAGSHINWEIS

MITTWOCH: In Norwegen bleiben die Börsen wegen des "Verfassungstages" geschlossen. In Schweden findet lediglich ein verkürzter Handel bis 13.00 Uhr statt.

DONNERSTAG: In Dänemark, Finnland, Norwegen, Österreich, Schweden und der Schweiz bleiben die Börsen wegen "Christi Himmelfahrt" geschlossen.

TAGESTHEMA I

Siemens hebt nach einem starken Halbjahr die Prognose für Wachstum und Gewinn erneut an. Der Technologie-Konzern rechnet nun mit 9 bis 11 Prozent vergleichbarem Umsatzwachstum statt wie bisher mit 7 bis 10 Prozent, wie er bei Vorlage der Halbjahreszahlen mitteilte. Zugleich wird der Gewinn je Aktie vor Kaufpreisallokationen zwischen 9,60 und 9,90 Euro erwartet und nicht wie bisher zwischen 8,90 bis 9,40 Euro. Dazu kommen 2,01 Euro Gewinn je Aktie für die bereits im März gemeldete Wertaufholung auf die Beteiligung an Siemens Energy, so dass die Prognose insgesamt 11,61 Euro bis 11,91 bereinigten Gewinn je Aktie vorsieht. Siemens hatte die Gewinnprognose bereits im Februar angehoben. Nach Steuern verbuchte Siemens 3,6 Milliarden Euro Gewinn - darin der Sonderertrag von 1,6 Milliarden Euro aus der Wertaufholung der 32-prozentigen Restbeteiligung an Siemens Energy. Für das zweite Quartal wurden folgende Eckdaten bekannt gegeben (Angaben in Millionen Euro, Ausnahme Ergebnis je Aktie in Euro, Umsatzwachstum in Prozent, Bilanzierung nach IFRS):

. BERICHTET PROG PROG 2. QUARTAL 2Q22/23 ggVj 2Q22/23 ggVj 2Q21/22 Auftragseingang 23.638 +13% 22.948 +9% 20.978 Umsatz 19.416 +14% 18.593 +9% 17.040 Ergebnis nach Steuern 3.551 +193% 3.252 +168% 1.213 Ergebnis je Aktie 4,39 +240% 3,92 +204% 1,29 Ergebnis je Aktie vor PPA 4,57 +205% 4,12 +175% 1,50

TAGESTHEMA II

SAP geht mit neuen Mittelfristzielen in die Jahre bis 2025. Der Softwarekonzern will - ohne die vor dem Verkauf stehende US-Tochter Qualtrics - einen Betriebsgewinn von 11,5 Milliarden Euro bei einem Gesamtumsatz von mehr als 37,5 Milliarden Euro erreichen, wobei für das Cloudgeschäft Erlöse von mehr als 21,5 Milliarden Euro angepeilt werden. Ausgehend von den Werten von 2022 müsste SAP beim Cloudumsatz dazu eine jährliche Wachstumsrate von über 23 Prozent, beim Gesamtumsatz von mehr als 8 Prozent und beim operativen Ergebnis von 13 Prozent schaffen. Außerdem nannte SAP eine Prognose für das Cloud-Bruttoergebnis von 16,3 Milliarden Euro und für den für freien Cashflow von rund 7,5 Milliarden Euro. Der bisherige Ausblick stammt aus dem Herbst 2020. Sie lautete beim Umsatz in der Cloud auf über 22 Milliarden und insgesamt auf über 36 Milliarden bei einem Betriebsergebnis von über 11,5 Milliarden Euro. Ihre Überarbeitung war neben der Trennung von Qualtrics auch auf die - nach hohen Investitionen - fokussierte Ausrichtung auf das Cloudgeschäft notwendig geworden. SAP will zudem in großem Stil Aktien zurückkaufen und damit einen Teil des Erlöses aus dem im Herbst vor dem Abschluss stehenden Verkauf von Qualtrics an die Aktionäre leiten. Das Volumen beträgt bis zu 5 Milliarden Euro.

AUSBLICK UNTERNEHMEN

06:50 LU/Grand City Properties SA, Ergebnis 1Q

07:00 DE/Commerzbank AG, Ergebnis 1Q (09:00 Analystenkonferenz; 10:30 PK)

07:00 DE/Siemens AG, Ergebnis 2Q (08:00 PK, 09:30 Analystenkonferenz)

07:30 DE/Munich Re, ausführliches Ergebnis 1Q (09:00 PK)

07:30 NL/Aegon NV, Trading Update 1Q

08:00 DE/DFV Deutsche Familienversicherung AG, Ergebnis 1Q

10:00 DE/Deutsche Bank AG, HV

10:00 DE/Eon SE, HV

10:00 DE/Freenet AG, HV

10:00 DE/Fresenius SE & Co KGaA, HV

10:00 DE/Kion Group AG, HV

10:00 DE/Aixtron SE, HV

10:00 DE/Compugroup Medical SE, HV

10:00 DE/Software AG, HV

10:00 DE/Telefonica Deutschland Holding AG, HV

10:00 DE/Vitesco Technologies Group AG, HV

10:00 DE/Vonovia SE, HV

10:00 DE/Wacker Chemie AG, HV

10:30 DE/Energiekontor AG, HV

10:30 DE/Indus Holding AG, HV

10:30 DE/Klöckner & Co SE, HV

11:00 DE/United Internet AG, HV

12:00 DE/Synlab AG, HV

13:00 DE/Stratec SE, HV

14:00 DE/Morphosys AG, HV

22:05 US/Cisco Systems Inc, Ergebnis 3Q

Außerdem im Tagesverlauf:

- US/SAP SE, Abschluss der zweitägigen Produkt-Veranstaltung Sapphire, Orlando

DIVIDENDENABSCHLAG

Deutsche Börse 3,60 EUR CTS Eventim 1,06 EUR Elringklinger 0,15 EUR Fresenius Medical Care 1,12 EUR Nexus 0,21 EUR 1&1 0,05 EUR

AUSBLICK KONJUNKTUR

-FR 07:30 Arbeitslosenquote 1Q PROGNOSE: 1. Quartal: +7,1% zuvor: 4. Quartal: 7,2% -EU 11:00 Verbraucherpreise April Eurozone PROGNOSE: +0,7% gg Vm/+7,0% gg Vj Vorabschätzung: +0,7% gg Vm/+7,0% gg Vj zuvor: +0,9% gg Vm/+6,9% gg Vj Kernrate (ohne Energie, Nahrung, Alkohol, Tabak) PROGNOSE: +1,0% gg Vm/+5,6% gg Vj Vorabschätzung: +1,0% gg Vm/+5,6% gg Vj zuvor: +1,3% gg Vm/+5,7% gg Vj -US 14:30 Baubeginne/-genehmigungen April Baubeginne PROGNOSE: -1,4% gg Vm zuvor: -0,8% gg Vm Baugenehmigungen PROGNOSE: +1,2% gg Vm zuvor: -8,8% gg Vm

ÜBERSICHT FUTURES / INDIZES

Aktuell: INDEX Stand +/- DAX-Future 15.959,00 +0,2% E-Mini-Future S&P-500 4.129,00 +0,1% E-Mini-Future Nsdq-100 13.507,75 +0,2% Nikkei-225 30.095,46 +0,8% Schanghai-Composite 3.282,16 -0,3% Hang-Seng-Index 19.851,01 -0,6% +/- Ticks Bund -Future 135,44 +4 Dienstag: INDEX Schluss +/- DAX 15.897,93 -0,1% DAX-Future 15.930,00 -0,5% XDAX 15.880,30 -0,4% MDAX 27.319,70 -0,2% TecDAX 3.238,31 +0,1% EuroStoxx50 4.315,51 -0,0% Stoxx50 4.036,03 -0,2% Dow-Jones 33.012,14 -1,0% S&P-500-Index 4.109,90 -0,6% Nasdaq-Comp. 12.343,05 -0,2% EUREX zuletzt +/- Ticks Bund-Future 135,40 -54

FINANZMÄRKTE

EUROPA

Ausblick: Europas Börsen dürften wenig verändert in den Handel am Mittwoch starten. Weiter für Zurückhaltung dürften die Unsicherheiten rund um die Anhebung der Schuldenobergrenze in den USA sorgen. Die jüngsten Gespräche des US-Präsidenten mit Spitzenvertretern der oppositionellen Republikaner endeten mit einer vorsichtigen Annäherung zwischen beiden Seiten, aber keinem Durchbruch. Analysten äußern sich skeptisch, dass es bald zu einer Einigung im Schuldenstreit kommt. Seema Shah, Marktstrategin bei Principal Asset Management, warnte: "Weil beide Seiten wissen, was auf dem Spiel steht, ist ein Zahlungsausfall unwahrscheinlich. Allerdings wird jeder Tag, der bis zum 1. Juni verstreicht, ohne dass eine Lösung gefunden wird, wahrscheinlich die Volatilität an den Märkten erhöhen."

Rückblick: Die Indizes steckten weiter in der engen Seitwärtsspanne der vergangenen Wochen fest. Die Anleger warteten ab, ob US-Präsident Joe Biden und die Republikaner bei einem geplanten Treffen am Dienstagabend Fortschritte in Bezug auf die US-Schuldenobergrenze erzielen würden. Vom deutschen ZEW-Konjunkturindex blieben erhoffte positiven Impulse aus, die Konjunkturerwartungen trübten sich im Mai deutlich ein. Bei den Autowerten wurden zuletzt schwache Wirtschaftsdaten aus China als Grund für die Kursrückgänge genannt. Der Stoxx-Branchenindex fiel um 0,9 Prozent. Ein enttäuschender Ausblick drückte den Kurs von Vodafone um 7,4 Prozent. Bei Telecom Italia (-2,2%) schwand Übernahmefantasie. Laut einem Bericht will sich die Cassa Depositi e Prestiti aus dem Bieterprozess um das Festnetzgeschäft zurückziehen.

DAX/MDAX/TECDAX

Knapp behauptet - Siemens Energy gewannen nach den positiv aufgenommenen Quartalszahlen vom Wochenauftakt weitere 3,0 Prozent und markierten ein Jahreshoch, unterstützt von diversen Kurszielerhöhungen. VW fielen um 1,8 Prozent. Im Betrugsprozess um den Dieselskandal bei Volkswagen hatte sich der frühere Audi-Vorstandschef, Rupert Stadler, schuldig bekannt. Deutsche Telekom (+0,8% auf 22,01 Euro) profitierten laut Händlern von Umschichtungen aus Vodafone und Telecom Italia (s.o.). Händler verwiesen auch darauf, dass Goldman Sachs zu Wochenbeginn das Kursziel auf 27,50 Euro erhöht habe. Bei Hornbach Holding (-11,5%) wurde der Ausblick auf 2023/24 im Handel als "verhalten" eingestuft.

XETRA-NACHBÖRSE

SAP legten nach Bekanntgabe neuer Mittelfristziele und der Ankündigung, Aktien im Wert von bis zu 5 Milliarden Euro zurückkaufen zu wollen, beim Broker Lang & Schwarz um knapp 1 Prozent zu. Thyssenkrupp zeigten sich unbewegt davon, dass der Aufsichtsrat den Weg für den Wechsel an der Spitze des Vorstands freigemacht hat. Auch Tui zeigten sich praktisch unverändert. Die Beteiligung des russischen Oligarchen Alexei Mordaschow ist im Zuge von dessen Kapitalerhöhung wie erwartet deutlich gesunken auf 10,87 von 34 Prozent, wie das Reiseunternehmen nachbörslich mitgeteilt hatte.

USA - AKTIEN

