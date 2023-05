MORNING BRIEFING - Deutschland/Europa -3

DJ MORNING BRIEFING - Deutschland/Europa

Der Markt-Überblick am Morgen, zusammengestellt von Dow Jones Newswires.

FEIERTAGSHINWEIS

MITTWOCH: In Norwegen bleiben die Börsen wegen des "Verfassungstages" geschlossen. In Schweden findet lediglich ein verkürzter Handel bis 13.00 Uhr statt.

DONNERSTAG: In Dänemark, Finnland, Norwegen, Österreich, Schweden und der Schweiz bleiben die Börsen wegen "Christi Himmelfahrt" geschlossen.

TAGESTHEMA I

Siemens hebt nach einem starken Halbjahr die Prognose für Wachstum und Gewinn erneut an. Der Technologie-Konzern rechnet nun mit 9 bis 11 Prozent vergleichbarem Umsatzwachstum statt wie bisher mit 7 bis 10 Prozent, wie er bei Vorlage der Halbjahreszahlen mitteilte. Zugleich wird der Gewinn je Aktie vor Kaufpreisallokationen zwischen 9,60 und 9,90 Euro erwartet und nicht wie bisher zwischen 8,90 bis 9,40 Euro. Dazu kommen 2,01 Euro Gewinn je Aktie für die bereits im März gemeldete Wertaufholung auf die Beteiligung an Siemens Energy, so dass die Prognose insgesamt 11,61 Euro bis 11,91 bereinigten Gewinn je Aktie vorsieht. Siemens hatte die Gewinnprognose bereits im Februar angehoben. Nach Steuern verbuchte Siemens 3,6 Milliarden Euro Gewinn - darin der Sonderertrag von 1,6 Milliarden Euro aus der Wertaufholung der 32-prozentigen Restbeteiligung an Siemens Energy. Für das zweite Quartal wurden folgende Eckdaten bekannt gegeben (Angaben in Millionen Euro, Ausnahme Ergebnis je Aktie in Euro, Umsatzwachstum in Prozent, Bilanzierung nach IFRS):

. BERICHTET PROG PROG 2. QUARTAL 2Q22/23 ggVj 2Q22/23 ggVj 2Q21/22 Auftragseingang 23.638 +13% 22.948 +9% 20.978 Umsatz 19.416 +14% 18.593 +9% 17.040 Ergebnis nach Steuern 3.551 +193% 3.252 +168% 1.213 Ergebnis je Aktie 4,39 +240% 3,92 +204% 1,29 Ergebnis je Aktie vor PPA 4,57 +205% 4,12 +175% 1,50

TAGESTHEMA II

SAP geht mit neuen Mittelfristzielen in die Jahre bis 2025. Der Softwarekonzern will - ohne die vor dem Verkauf stehende US-Tochter Qualtrics - einen Betriebsgewinn von 11,5 Milliarden Euro bei einem Gesamtumsatz von mehr als 37,5 Milliarden Euro erreichen, wobei für das Cloudgeschäft Erlöse von mehr als 21,5 Milliarden Euro angepeilt werden. Ausgehend von den Werten von 2022 müsste SAP beim Cloudumsatz dazu eine jährliche Wachstumsrate von über 23 Prozent, beim Gesamtumsatz von mehr als 8 Prozent und beim operativen Ergebnis von 13 Prozent schaffen. Außerdem nannte SAP eine Prognose für das Cloud-Bruttoergebnis von 16,3 Milliarden Euro und für den für freien Cashflow von rund 7,5 Milliarden Euro. Der bisherige Ausblick stammt aus dem Herbst 2020. Sie lautete beim Umsatz in der Cloud auf über 22 Milliarden und insgesamt auf über 36 Milliarden bei einem Betriebsergebnis von über 11,5 Milliarden Euro. Ihre Überarbeitung war neben der Trennung von Qualtrics auch auf die - nach hohen Investitionen - fokussierte Ausrichtung auf das Cloudgeschäft notwendig geworden. SAP will zudem in großem Stil Aktien zurückkaufen und damit einen Teil des Erlöses aus dem im Herbst vor dem Abschluss stehenden Verkauf von Qualtrics an die Aktionäre leiten. Das Volumen beträgt bis zu 5 Milliarden Euro.

AUSBLICK UNTERNEHMEN

06:50 LU/Grand City Properties SA, Ergebnis 1Q

07:00 DE/Commerzbank AG, Ergebnis 1Q (09:00 Analystenkonferenz; 10:30 PK)

07:00 DE/Siemens AG, Ergebnis 2Q (08:00 PK, 09:30 Analystenkonferenz)

07:30 DE/Munich Re, ausführliches Ergebnis 1Q (09:00 PK)

07:30 NL/Aegon NV, Trading Update 1Q

08:00 DE/DFV Deutsche Familienversicherung AG, Ergebnis 1Q

10:00 DE/Deutsche Bank AG, HV

10:00 DE/Eon SE, HV

10:00 DE/Freenet AG, HV

10:00 DE/Fresenius SE & Co KGaA, HV

10:00 DE/Kion Group AG, HV

10:00 DE/Aixtron SE, HV

10:00 DE/Compugroup Medical SE, HV

10:00 DE/Software AG, HV

10:00 DE/Telefonica Deutschland Holding AG, HV

10:00 DE/Vitesco Technologies Group AG, HV

10:00 DE/Vonovia SE, HV

10:00 DE/Wacker Chemie AG, HV

10:30 DE/Energiekontor AG, HV

10:30 DE/Indus Holding AG, HV

10:30 DE/Klöckner & Co SE, HV

11:00 DE/United Internet AG, HV

12:00 DE/Synlab AG, HV

13:00 DE/Stratec SE, HV

14:00 DE/Morphosys AG, HV

22:05 US/Cisco Systems Inc, Ergebnis 3Q

Außerdem im Tagesverlauf:

- US/SAP SE, Abschluss der zweitägigen Produkt-Veranstaltung Sapphire, Orlando

DIVIDENDENABSCHLAG

Deutsche Börse 3,60 EUR CTS Eventim 1,06 EUR Elringklinger 0,15 EUR Fresenius Medical Care 1,12 EUR Nexus 0,21 EUR 1&1 0,05 EUR

AUSBLICK KONJUNKTUR

-FR 07:30 Arbeitslosenquote 1Q PROGNOSE: 1. Quartal: +7,1% zuvor: 4. Quartal: 7,2% -EU 11:00 Verbraucherpreise April Eurozone PROGNOSE: +0,7% gg Vm/+7,0% gg Vj Vorabschätzung: +0,7% gg Vm/+7,0% gg Vj zuvor: +0,9% gg Vm/+6,9% gg Vj Kernrate (ohne Energie, Nahrung, Alkohol, Tabak) PROGNOSE: +1,0% gg Vm/+5,6% gg Vj Vorabschätzung: +1,0% gg Vm/+5,6% gg Vj zuvor: +1,3% gg Vm/+5,7% gg Vj -US 14:30 Baubeginne/-genehmigungen April Baubeginne PROGNOSE: -1,4% gg Vm zuvor: -0,8% gg Vm Baugenehmigungen PROGNOSE: +1,2% gg Vm zuvor: -8,8% gg Vm

ÜBERSICHT FUTURES / INDIZES

Aktuell: INDEX Stand +/- DAX-Future 15.959,00 +0,2% E-Mini-Future S&P-500 4.129,00 +0,1% E-Mini-Future Nsdq-100 13.507,75 +0,2% Nikkei-225 30.095,46 +0,8% Schanghai-Composite 3.282,16 -0,3% Hang-Seng-Index 19.851,01 -0,6% +/- Ticks Bund -Future 135,44 +4 Dienstag: INDEX Schluss +/- DAX 15.897,93 -0,1% DAX-Future 15.930,00 -0,5% XDAX 15.880,30 -0,4% MDAX 27.319,70 -0,2% TecDAX 3.238,31 +0,1% EuroStoxx50 4.315,51 -0,0% Stoxx50 4.036,03 -0,2% Dow-Jones 33.012,14 -1,0% S&P-500-Index 4.109,90 -0,6% Nasdaq-Comp. 12.343,05 -0,2% EUREX zuletzt +/- Ticks Bund-Future 135,40 -54

FINANZMÄRKTE

EUROPA

Ausblick: Europas Börsen dürften wenig verändert in den Handel am Mittwoch starten. Weiter für Zurückhaltung dürften die Unsicherheiten rund um die Anhebung der Schuldenobergrenze in den USA sorgen. Die jüngsten Gespräche des US-Präsidenten mit Spitzenvertretern der oppositionellen Republikaner endeten mit einer vorsichtigen Annäherung zwischen beiden Seiten, aber keinem Durchbruch. Analysten äußern sich skeptisch, dass es bald zu einer Einigung im Schuldenstreit kommt. Seema Shah, Marktstrategin bei Principal Asset Management, warnte: "Weil beide Seiten wissen, was auf dem Spiel steht, ist ein Zahlungsausfall unwahrscheinlich. Allerdings wird jeder Tag, der bis zum 1. Juni verstreicht, ohne dass eine Lösung gefunden wird, wahrscheinlich die Volatilität an den Märkten erhöhen."

Rückblick: Die Indizes steckten weiter in der engen Seitwärtsspanne der vergangenen Wochen fest. Die Anleger warteten ab, ob US-Präsident Joe Biden und die Republikaner bei einem geplanten Treffen am Dienstagabend Fortschritte in Bezug auf die US-Schuldenobergrenze erzielen würden. Vom deutschen ZEW-Konjunkturindex blieben erhoffte positiven Impulse aus, die Konjunkturerwartungen trübten sich im Mai deutlich ein. Bei den Autowerten wurden zuletzt schwache Wirtschaftsdaten aus China als Grund für die Kursrückgänge genannt. Der Stoxx-Branchenindex fiel um 0,9 Prozent. Ein enttäuschender Ausblick drückte den Kurs von Vodafone um 7,4 Prozent. Bei Telecom Italia (-2,2%) schwand Übernahmefantasie. Laut einem Bericht will sich die Cassa Depositi e Prestiti aus dem Bieterprozess um das Festnetzgeschäft zurückziehen.

DAX/MDAX/TECDAX

Knapp behauptet - Siemens Energy gewannen nach den positiv aufgenommenen Quartalszahlen vom Wochenauftakt weitere 3,0 Prozent und markierten ein Jahreshoch, unterstützt von diversen Kurszielerhöhungen. VW fielen um 1,8 Prozent. Im Betrugsprozess um den Dieselskandal bei Volkswagen hatte sich der frühere Audi-Vorstandschef, Rupert Stadler, schuldig bekannt. Deutsche Telekom (+0,8% auf 22,01 Euro) profitierten laut Händlern von Umschichtungen aus Vodafone und Telecom Italia (s.o.). Händler verwiesen auch darauf, dass Goldman Sachs zu Wochenbeginn das Kursziel auf 27,50 Euro erhöht habe. Bei Hornbach Holding (-11,5%) wurde der Ausblick auf 2023/24 im Handel als "verhalten" eingestuft.

XETRA-NACHBÖRSE

SAP legten nach Bekanntgabe neuer Mittelfristziele und der Ankündigung, Aktien im Wert von bis zu 5 Milliarden Euro zurückkaufen zu wollen, beim Broker Lang & Schwarz um knapp 1 Prozent zu. Thyssenkrupp zeigten sich unbewegt davon, dass der Aufsichtsrat den Weg für den Wechsel an der Spitze des Vorstands freigemacht hat. Auch Tui zeigten sich praktisch unverändert. Die Beteiligung des russischen Oligarchen Alexei Mordaschow ist im Zuge von dessen Kapitalerhöhung wie erwartet deutlich gesunken auf 10,87 von 34 Prozent, wie das Reiseunternehmen nachbörslich mitgeteilt hatte.

USA - AKTIEN

May 17, 2023 01:36 ET (05:36 GMT)

May 17, 2023 01:36 ET (05:36 GMT)

DJ MORNING BRIEFING - Deutschland/Europa -2-

Leichter - Die weiter nicht geklärte Frage, wie es mit der Schuldenobergrenze in den USA weitergeht, hielt die US-Börsen in Schach. Ein Zahlungsausfall könne weitreichende und unvorhersehbare Auswirkungen auf ein Finanzsystem haben, das bereits versuche, den Stress bei regionalen Banken einzudämmen, mahnten Marktteilnehmer. Dazu kamen eher mau ausgefallene Einzelhandelsumsätze und aus Kanada hartnäckig hohe Inflationsdaten. Zu den mauen US-Einzelhandelsumsätzen im April passte ein unter Erwarten ausgefallener Quartalsumsatz von Home Depot. Die US-Baumarktkette übertraf mit dem Gewinn zwar die Markterwartung, senkte aber den Gewinnausblick für das Gesamtjahr. Die Aktie verlor 2,2 Prozent. Am Donnerstag folgen die Quartalsergebnisse von Walmart (-1,4%), einem weiteren Einzelhandelsriesen. Der Einzelhandel gilt in den stark konsumorientierten USA als starker Konjunkturindikator. Capital One Financial stiegen um 2,1 Prozent. Berkshire Hathaway ist mit 900 Millionen Dollar bei dem Finanzunternehmen eingestiegen. Reduziert hat die Beteiligungsgesellschaft von Anlegerlegende Warren Buffett die Beteiligungen am Videospieleunternehmen Activision Blizzard (-0,7%) sowie an General Motors (-2,6%). Horizon Therapeutics knickten um 14,2 Prozent ein. Die Kartellbehörde FTC will wegen Wettbewerbsbedenken gegen die geplante Übernahme durch den Biotechnikkonzern Amgen (-2,4%) klagen.

US-ANLEIHEN

Laufzeit Rendite Bp zu VT Rendite VT +/-Bp YTD 2 Jahre 4,05 +5,5 4,00 -36,5 5 Jahre 3,51 +3,8 3,47 -49,3 7 Jahre 3,51 +1,9 3,49 -46,0 10 Jahre 3,53 +2,6 3,50 -34,9 30 Jahre 3,85 +1,2 3,84 -11,5

Die Anleihekurse gaben erneut nach, die Renditen stiegen also weiter. Marktteilnehmer verwiesen dazu auf die hartnäckig hohen Inflationsdaten im April aus Kanada. Das schürte nicht nur in Kanada Spekulationen über die Notwendigkeit weiterer Zinserhöhungen. Andere Stimmen verwiesen zur Begründung auf eher falkenhafte Stimmen aus Kreisen der US-Notenbank. Der Präsident der Fed von Richmond, Tom Barkin, sagte, er sei sich noch nicht sicher, ob er im Juni eine Zinserhöhungspause oder eine weitere Anhebung befürworte.

DEVISEN

DEVISEN zuletzt +/- % 0:00 Di, 17:16 Uhr % YTD EUR/USD 1,0861 -0,0% 1,0862 1,0858 +1,5% EUR/JPY 148,54 +0,3% 148,14 148,28 +5,8% EUR/CHF 0,9737 -0,0% 1,1155 0,9737 -1,6% EUR/GBP 0,8708 +0,1% 0,8701 0,8697 -1,6% USD/JPY 136,76 +0,3% 136,38 136,57 +4,3% GBP/USD 1,2472 -0,1% 1,2484 1,2484 +3,1% USD/CNH 7,0137 +0,2% 6,9966 6,9945 +1,2% Bitcoin BTC/USD 27.015,33 -0,0% 27.018,78 27.023,81 +62,8% YTD bezogen auf Schlusskurs des Vortags

Der Kanada-Dollar zog nach der unerwartet hohen Inflation in Kanada an, kam im Verlauf zum US-Dollar aber wieder zurück, weil der mit den wieder aufflammenden Zinserhöhungsspekulationen seinerseits ebenfalls anzog. Der Dollarindex stieg um 0,2 Prozent.

++++ ROHSTOFFE +++++

ÖL / GAS

ROHÖL zuletzt VT-Settlem. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 70,52 70,86 -0,5% -0,34 -12,1% Brent/ICE 74,80 74,91 -0,1% -0,11 -11,3% YTD bezogen auf Schlusskurs des Vortags

Die Ölpreise gaben um knapp 1 Prozent nach. "Die Risiken bleiben angesichts der schleppenden Erholung in China und der Unsicherheit über die US-Wirtschaft und das Bankensystem eher abwärts gerichtet", meinte Marktkenner Craig Erlam von Oanda.

METALLE

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.988,92 1.989,15 -0,0% -0,23 +9,1% Silber (Spot) 23,69 23,78 -0,4% -0,08 -1,2% Platin (Spot) 1.063,90 1.062,00 +0,2% +1,90 -0,4% Kupfer-Future 3,67 3,66 +0,2% +0,01 -3,9% YTD bezogen auf Schlusskurs des Vortags

Für den Goldpreis ging es um 30 Dollar kräftiger abwärts auf 1.991 Dollar je Feinunze. Er litt unter den steigenden Renditen der Anleihen, die diese als Anlage attraktiver machen gegenüber dem zinslosen Gold.

MELDUNGEN SEIT DIENSTAG 17.30 UHR

SCHULDENSTREIT USA

Ein neuerliches Treffen von US-Präsident Joe Biden und den Führern des Kongresses hat am Dienstag noch keine greifbaren Fortschritte im Streit um die Schuldenobergrenze gebracht. Der Sprecher des Repräsentantenhauses, Kevin McCarthy äußerte sich aber etwas zuversichtlicher als zuletzt. Der Republikaner sagte, er und Biden seien noch weit voneinander entfernt, er sagte aber auch, es sei möglich, bis Ende der Woche eine Einigung zu erzielen. McCarthy bezeichnete das Treffen als "ein wenig produktiver". Auch der demokratische Mehrheitsführer im Senat, Chuck Schumer, zeigte sich nach dem Treffen ermutigt und sprach von einem "sehr viel herzlicherem Treffen". Aus dem Weißen Haus hieß es in einer Erklärung, das Treffen sei "produktiv und direkt" gewesen. "Der Präsident betonte, dass er optimistisch ist, dass es einen Weg zu einer verantwortungsvollen, überparteilichen Haushaltsvereinbarung gibt, wenn beide Seiten in gutem Glauben verhandeln und anerkennen, dass keine Seite alles bekommen wird, was sie will", hieß es in der Erklärung.

KONJUNKTUR JAPAN

Die japanische Wirtschaft ist im ersten Quartal 2023 dank einer Belebung des Tourismus stärker gewachsen als erwartet. Die drittgrößte Volkswirtschaft der Welt nach den USA und China wuchs in den drei Monaten bis März um 0,4 Prozent gegenüber dem Vorquartal, wie aus Regierungsdaten vom Mittwoch hervorgeht. Auf Jahresbasis lag das Wirtschaftswachstum bei 1,6 Prozent. Im Vergleich zum Vorjahresmonat stiegen die Verbraucherpreise in Japan im März um 3,2 Prozent. Im Zeitraum Januar bis März kletterte der private Verbrauch um 0,6 Prozent gegenüber dem Vorquartal. Staatliche Reisesubventionen ließen die Ausgaben für Hotels und Restaurants steigen.

UKRAINE-KRIEG

Großbritannien und die Niederlande wollen eine "internationale Koalition" schmieden, um die Ukraine mit Kampfflugzeugen zu beliefern. Der britische Premierminister Rishi Sunak und der niederländische Regierungschef Mark Rutte hätten sich auf ein solches Vorgehen verständigt, teilte ein Sprecher der britischen Regierung am Dienstagabend mit. Die Ukraine solle F-16-Kampfflugzeuge erhalten und auch bei der Ausbildung unterstützt werden.

FINANZPOLITIK DEUTSCHLAND

Bundesfinanzminister Christian Lindner hat der Forderung des IWF nach einer Lockerung der deutschen Schuldenbremse eine Absage erteilt.

GELDPOLITIK USA

Der Präsident der Federal Reserve von Richmond, Tom Barkin, ist sich noch nicht sicher, ob er im Juni eine Zinserhöhungsause oder eine weitere Anhebung befürwortet. Er verfolge die Daten, die hereinkommen, sagte er auf die Frage, ob er in die eine oder die andere Richtung tendiere.

ÖLVORRÄTE USA

Die Rohöllagerbestände in den USA sind in der zurückliegenden Woche um 3,7 Millionen Barrel gestiegen, wie aus Daten des privaten American Petroleum Institute (API) hervorgeht. Die Benzinbestände verringerten sich um 2,5 Millionen Barrel nach plus 0,4 Millionen eine Woche zuvor. Für die offiziellen Daten am Mittwoch erwarten Volkswirte beim Rohöl eine Abnahme von 0,8 Millionen und bei Benzin ein Minus von 1,3 Millionen Barrel.

COMMERZBANK

hat im ersten Quartal von hohen Zinserträgen und einer geringeren Risikovorsorge als im Vorjahr profitiert. Der Gewinn legte stärker als erwartet zu. Den Ausblick für das Gesamtjahr bestätigte der DAX-Konzern, wobei er weiteres Aufwärtspotenzial bei den Zinserträgen sieht. Die Commerzbank konnte den Konzerngewinn in den ersten drei Monaten auf 580 Millionen Euro fast verdoppeln. Analysten hatten in einem von der Bank selbst veröffentlichten Konsens mit 481 Millionen Euro gerechnet. Der operative Gewinn erhöhte sich um 61 Prozent auf 875 Millionen Euro. Der Zinsüberschuss stieg um fast 40 Prozent auf 1,95 Milliarden Euro. Dem standen niedrigere Provisionserträge und negative Bewertungseffekte gegenüber. Die Risikovorsorge lag nur noch bei 68 Millionen Euro. Im ersten Quartal 2022 hatte die Bank noch 464 Millionen Euro für ausfallgefährdete Kredite zur Seite gelegt, um sich für potenzielle Auswirkungen des Ukraine-Kriegs zu wappnen. Im laufenden Jahr rechnet die Bank weiterhin damit, den Konzerngewinn im Vergleich zum Ergebnis 2022 von 1,44 Milliarden Euro deutlich zu steigern. Der Zinsüberschuss soll kräftig gegenüber dem Vorjahreswert von 6,5 Milliarden Euro steigen, hier nennt die Bank nun einen Wert von 7 Milliarden Euro mit zusätzlichem Aufwärtspotenzial. Die Kosten sollen in diesem Jahr bei 6,3 Milliarden Euro liegen. Die Risikovorsorge wird weiter bei unter 900 Millionen Euro gesehen.

DEUTSCHE BANK

sollte nach Ansicht von Fondsmanagerin Alexandra Annecke von Union Investment zur Hauptversammlung der Bank weniger stark auf das Investmentbanking setzen.

MUNICH RE

May 17, 2023 01:36 ET (05:36 GMT)

May 17, 2023 01:36 ET (05:36 GMT)

DJ MORNING BRIEFING - Deutschland/Europa -3-

hat in der Vertragserneuerungsrunde zum 1. April weitere Preiserhöhungen durchsetzen können. Wie der Rückversicherungskonzern bei der Veröffentlichung seiner ausführlichen Quartalszahlen mitteilte, stieg das Preisniveau für das Portfolio der Munich Re um 4,7 Prozent. Das gezeichnete Geschäftsvolumen stieg um 2,9 Milliarden Euro bzw 11,1 Prozent. Für die nächste Erneuerungsrunde zum Juli erwartet Munich Re ein weiter positives Marktumfeld mit attraktiven Wachstumsmöglichkeiten.

THYSSENKRUPP

Der Aufsichtsrat hat den Weg für den Wechsel an der Spitze des Vorstands freigemacht. Miguel Angel Lopez Borrego wurde als Vorstandschef ab dem 1. Juni 2023 bestätigt. Er folgt Martina Merz, die überraschend ihren Rücktritt eingereicht hatte.

KLÖCKNER & CO

Großaktionär Friedhelm Loh hat seine Beteiligung im Rahmen der weiteren Annahmefrist ausgebaut auf 41,53 Prozent. Mitte März hatte die Loh-Holding mitgeteilt, ihre gut 25-prozentige Beteiligung auf mehr als 30 Prozent erhöhen zu wollen.

TUI

Die Beteiligung des russischen Oligarchen Alexei Mordaschow am Reisekonzern Tui ist im Zuge von dessen Kapitalerhöhung deutlich gesunken auf 10,87 von zuvor 34 Prozent.

ZURICH INSURANCE

ist mit Wachstum ins neue Jahr gestartet und blickt zuversichtlich auf den weiteren Jahresverlauf. In der Schaden- und Unfallversicherung (P&C) erzielten die Schweizer ein robustes Plus mit einem zweistelligen Anstieg der Prämien in Nordamerika. Die zugrunde liegenden Margen im Firmenkundengeschäft haben sich weiter verbessert.

