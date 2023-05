Die UBS hat in der Nacht auf Mittwoch bei der amerikanischen Börsenaufsichtsbehörde ein rund 100-seitiges Dokument zur Übernahme der Credit Suisse eingereicht.Zürich - Die UBS hat in der Nacht auf Mittwoch bei der amerikanischen Börsenaufsichtsbehörde ein rund 100-seitiges Dokument zur Übernahme der Credit Suisse eingereicht. Darin beziffert sie den möglichen Buchgewinn aus der Transaktion auf rund 35 Milliarden Dollar. Der Gesamtpreis der Übernahme zum aktuellen Stand (per 5. Mai) wird darin mit rund 3,5 Milliarden US-Dollar angegeben.

Den vollständigen Artikel lesen ...