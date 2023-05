Sowohl in der grösseren Schaden- und Unfallversicherung (P&C) als auch im Neugeschäft der Lebensversicherung legte der Konzern im 1. Quartal zu.Zürich - Die Versicherungsgruppe Zurich ist im ersten Quartal 2023 gewachsen. Sowohl in der grösseren Schaden- und Unfallversicherung (P&C) als auch im Neugeschäft der Lebensversicherung legte der Konzern zu. Dabei hat Zurich die Kennzahlen zur Volumenentwicklung in einem neuen Rechnungslegungs-Setup präsentiert. Neu berichtet Zurich im Rahmen der IFRS-17-Anpassungen über Versicherungseinnahmen.

