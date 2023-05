LONDON (dpa-AFX) - Die Ölpreise haben am Mittwoch im frühen Handel nachgegeben und damit die Verluste vom Vortag ausgeweitet. Auf Wochensicht sind damit wieder fast alle Gewinne vom Montag aufgezehrt. Zuletzt kostete ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent zur Lieferung im Juli 74,42 US-Dollar und damit 49 Cent oder 0,65 Prozent weniger als am Dienstag. Der Preis für ein Barrel der amerikanischen Sorte West Texas Intermediate (WTI) zur Juni-Lieferung fiel um 44 Cent oder 0,62 Prozent auf 70,41 Dollar. Mittelfristig liegen die Ölpreise damit am unteren Ende der Handelsspanne der vergangenen Monate./zb/tih