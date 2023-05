Im DAX geht das zähe Ringen um die 16.000-Punkte-Marke und das kurz darüberliegende Jahreshoch in die nächste Runde. Am Mittwoch notiert der deutsche Leitindex 30 Minuten vor dem Xetra-Start bei 15.884 Punkten rund 0,1 Prozent im Minus. Eine Reihe von deutschen Unternehmen, darunter die Munich Re, Siemens und Commerzbank, meldeten am Morgen Zahlen. Übergeordnet warten Anleger auf eine Lösung im schwelenden Streit um die Schuldengrenze in den USA. Alle aktuellen Entwicklungen sehen Sie im Video.

