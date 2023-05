Neue Anwendungen steigern die Nachfrage nach Gold

Anzeige / Werbung

Gold, das war jahrelang ein Metall mit sehr begrenzten Anwendungsmöglichkeiten. Stark nachgefragt wurde das Gold lediglich von der Schmuckindustrie und von den Anlegern. Diese horteten das gelbe Metall in ihren Tresoren und da auch der Schmuck viel zu wertvoll war, um einfach weggeworfen zu werden, war das Gold immer ein äußerst begehrtes Edelmetall ohne echten Verbrauch.

Das änderte sich vorsichtig mit dem Aufkommen von Computern und Smartphones. Auch sie benötigen Gold. Nicht viel, doch genug, um am Ende rund ein Zehntel der gesamten jährlichen Nachfrage auszumachen. Inzwischen steigt dieser Anteil, denn das Gold wird in immer mehr digitalen Anwendungen benötigt.



Auch im Medizinbereich oder in der Raumfahrt kommt das Gold mittlerweile zum Einsatz. Draußen im All ist beispielsweise die Fähigkeit des Goldes, Hitze sehr gut abzuschirmen, von besonderer Bedeutung. Hitzeabschirmende Folien werden deshalb mit einer dünnen Goldschicht gefertigt.