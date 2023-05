R2 stellt eine erschwingliche Zero-Egress-Lösung zur Unterstützung der architektonischen Freiheit bereit, die für das Training von KI-Modellen erforderlich ist

Bahnbrechende generative KI-Unternehmen, darunter Character.ai, Leonardo.ai., Lexica.art und SiteGPT.ai, setzen auf Cloudflare

Cloudflare, Inc. (NYSE: NET), das Unternehmen für Sicherheit, Leistung und Zuverlässigkeit, das zum Aufbau eines besseren Internets beiträgt, gab heute bekannt, dass Cloudflare R2 Storage, der verteilte Objektspeicher, der die Egress-Kosten beseitigt, wichtige Infrastruktur für führende Unternehmen im Bereich generative künstliche Intelligenz (KI) bereitstellt. Cloudflare meldet mehrere Partnerschaften mit KI-Infrastruktur-Unternehmen, die dazu beitragen, dass Unternehmen nicht an einen bestimmten Anbieter gebunden sind und das Training generativer KI-Modelle zugänglich und erschwinglich wird.

Generative KI benötigt eine gewaltige Rechenleistung und stützt sich auf Grafikprozessoren (GPUs), die enorme Datenmengen schnell und effizient verarbeiten, um die großen Sprachmodelle (LLMs) zu trainieren, die das Herzstück ihrer Angebote sind. Angesichts der plötzlichen Zunahme von Anbietern generativer KI auf dem Markt sehen sich diese Unternehmen nun mit einer Verknappung der Rechenleistung ihrer Cloud-Anbieter konfrontiert. Dadurch sind Unternehmen gezwungen, Daten über mehrere Clouds oder Regionen hinweg zu verschieben, um verfügbare GPUs zu finden, was die Kosten in die Höhe treibt, die Cloud-Anbieter üblicherweise für die Datenübertragung berechnen insbesondere bei häufigen Übertragungen oder über große Entfernungen. Darüber hinaus wollen KI-Startups mit der Einführung neuer, für KI-Workloads optimierter GPU-Chips die Flexibilität haben, die beste verfügbare Technologie zu nutzen und nicht auf ein einziges Ökosystem festgelegt zu sein. Durch die Bereitstellung von Egress zum Nulltarif löst Cloudflare R2 Storage genau diese Herausforderungen und macht es einfach, große Datenmengen über Clouds hinweg zu migrieren und die branchenweit beste Technologie zu nutzen.

"Cloudflare bietet die erste Entwicklerplattform, die für das Zeitalter der KI ausgelegt ist", so Matthew Prince, Mitgründer und CEO von Cloudflare. "KI-Unternehmen haben verstanden, dass Cloudflare für Tempo und Effizienz sorgt und es ihnen ermöglicht, in diesem sich schnell verändernden Markt wettbewerbsfähig zu sein. Bei wachsender Beliebtheit und steigendem Datenverkehr unterstützen wir sie mit Storage, Sicherheit und Leistung, während Kosten und Bots ihnen auf die Pelle rücken. Unser globales Netzwerk und unsere Egress-Gebührenfreiheit erlaubt es diesen Entwicklern, sich auf schnelle Innovationen zu konzentrieren und sich weniger Gedanken über die Kosten und technischen Entscheidungen zu machen, die sich ihnen aufdrängen."

"KI hat schon immer hohe Anforderungen an den Speicherbedarf gestellt, und die generative KI dürfte diesen Trend noch beschleunigen", so Dave McCarthy, Research Vice President bei IDC. "Das Speichern von Daten in der Cloud hat sich zu einem naheliegenden Konzept entwickelt, aber 64 der Entscheidungsträger im Technologiebereich geben an, dass sie mehr ausgeben, als sie in ihrem Budget vorgesehen haben. Es ist kein Geheimnis mehr Datenübertragungsgebühren sind ein wichtiger Faktor bei den Gesamtkosten der Cloud."

Cloudflare arbeitet mit KI-Infrastruktur-Unternehmen zusammen

Cloudflare gibt mehrere neue Partnerschaften zur Unterstützung von Anbietern generativer KI bekannt, die R2 Storage als Komponente der Infrastruktur für ihre Trainingsmodelle verwenden. Dank dieser Partnerschaften können die Innovationen im Bereich der auf KI spezialisierten und verteilten Grafikprozessoren wie geplant genutzt werden, wobei die Bindung an einen bestimmten Anbieter entfällt und das Training generativer KI-Modelle zugänglich und erschwinglich wird:

CoreWeave ist ein spezialisierter Cloud-Anbieter, der eine große Anzahl von Grafikprozessoren auf der schnellsten und flexibelsten Infrastruktur der Branche bereitstellt. "Bei CoreWeave erstellen wir Infrastrukturen für rechenintensive Anwendungsfälle und befähigen Unternehmen, mit Hilfe von generativer KI und LLMs die Art und Weise zu verändern, wie wir mit Technologie umgehen. Diese Spezialisierung verschafft unseren Kunden Zugang zu der Größe und Vielfalt an Grafikprozessoren, die sie benötigen, und zwar auf einer Infrastruktur, die speziell für die Leistung, Flexibilität und Effizienz entwickelt wurde, die für KI-Workloads erforderlich sind", so Max Hjelm, VP of Sales, CoreWeave. "Indem wir mit R2 Storage von Cloudflare zusammenarbeiten, können wir die Dateneinschränkung, die durch die ausufernden Egress-Gebühren der Hyperscaler verursacht wird, weiter verringern und die Multi-Cloud für Unternehmen, die davon profitieren, erheblich stärken."

Lambda, Inc. ist die weltweit beste Deep-Learning-Cloud und die einzige öffentliche Cloud, die für das Training von LLMs und Foundation-Modellen entwickelt wurde und sich auf diese konzentriert. "Lambda bietet die einfachste Möglichkeit, Trainings- und Inferenzjobs auf NVIDIA-GPUs zu starten und mit unserer neuesten On-Demand-Einführung des NVIDIA H100 zum weltweit günstigsten Preis können Sie innerhalb weniger Minuten von der Anmeldung bei der Cloud-Plattform zum Training oder zur Feinabstimmung eines Gen AI/LLM-Modells gelangen", so Mitesh Agrawal, COO und Head of Cloud bei Lambda. "Unsere Zusammenarbeit mit Cloudflare R2 wird gemeinsamen Kunden dabei helfen, diese erstaunliche Lösung mit einer erstklassigen Objektspeicherlösung zu erweitern, ohne dass sie sich um die Egress-Kosten sorgen müssen, was in der Multi-Cloud-Welt ein sehr gängiges Problem ist."

MosaicML unterstützt Kunden beim einfachen Trainieren und Bereitstellen großer KI-Modelle unter Wahrung des Datenschutzes und des Eigentums an den Modellen und wird nun R2 in seinen Open-Source-Bibliotheken und seiner Trainingsplattform unterstützen. "Mit der Trainingsplattform von MosaicML können Kunden Cloudflare R2 effizient als dauerhaftes Speicher-Backend für das Training von LLMs auf jedem Compute-Provider nutzen, ohne dass dafür Egress-Gebühren anfallen", so Naveen Rao, CEO und Mitgründer, MosaicML. "KI-Unternehmen sehen sich mit unverschämten Cloud-Kosten konfrontiert und sind auf der Suche nach Tools, die ihnen das Tempo und die Flexibilität bieten, ihr bestes Modell zum günstigsten Preis zu trainieren."

KI-Unternehmen setzen auf Cloudflare

KI-Unternehmen wie Character.ai, Leonardo.ai, Lexica.art und SiteGPT.ai verlassen sich auf Cloudflare, wenn es um die Bereitstellung von Tools geht, mit denen sie in Echtzeit Schlussfolgerungen, Bilder, Konversationen und vieles mehr mit Nutzern auf der ganzen Welt austauschen können.

"Character AI entwickelt die nächste Generation von Dialogagenten für Branchen wie Unterhaltung, Bildung und mehr. R2 ist das verbindende Element unserer Multi-Cloud-Architektur für Training und die Bearbeitung von Anfragen. Wir sind jetzt in der Lage, unsere Trainings- und Produktionsdaten in R2 zu speichern, damit wir ohne Egress-Gebühren von jeder Cloud aus darauf zugreifen können, und erhalten die besten Preise und die beste Leistung bei verschiedenen Cloud-Anbietern. Cloudflare unterstützt uns dabei, unsere Infrastruktur schnell zu erweitern und eine Vision für die Zukunft der Konversations-KI zu entwickeln." Myle Ott, Founding Researcher, Character AI

"Leonardo.ai bietet Nutzern wie Indie-Spielentwicklern und Kreativen KI-gestützte Kreativwerkzeuge. Nach dem Start wurde unser rasantes Wachstum fast zu einer existenziellen Krise die exorbitanten Datenübertragungskosten anderer Anbieter waren für ein junges, wachstumsstarkes Startup in einem datenintensiven Bereich nicht tragbar. R2 von Cloudflare hat uns aus der Klemme geholfen. Dank der API-Kompatibilität war die Umstellung unserer Anwendungen ein Kinderspiel und der technische Aufwand war minimal. Das Dashboard-Tool für die Migration unserer bestehenden Daten hat einwandfrei funktioniert. Und die Preise sind unschlagbar, die besten, die wir gefunden haben, sowohl auf einer Pro-GB- als auch auf einer Egress-Kostenbasis." Pete Werner, Head of AI, Leonardo.ai

"Die Nutzer von Lexica erstellen jeden Monat Millionen von Bildern, wobei sie ihrer Kreativität freien Lauf lassen und sich auf neue Weise ausdrücken. Lexica.art wäre ohne R2 und Workers undenkbar. Mithilfe dieser Produkte haben wir eine gute Kontrolle über die Bilder, die wir bereitstellen, und wir können die Website spritzig und reaktionsschnell halten. Bei der Anzahl der Anfragen, die wir bedienen, würde es auf Amazon leicht hundertmal mehr kosten." Sharif Shameem, Gründer, Lexica.art

"SiteGPT arbeitet daran, personalisierte Chatbots für jede Website zugänglich zu machen. Wir verwenden Cloudflare für einfach alles Storage, Cache, Queues und vor allem für die Trainingsdaten und die Bereitstellung der App am Edge, damit ich sicherstellen kann, dass das Produkt zuverlässig und schnell ist. Es ist auch die günstigste Option, da die Konkurrenz für einen einzigen Tag mehr kostet als Cloudflare in einem Monat. Die Stärke der Entwicklerplattform und der Leistungstools machten es uns zu einer leichten Entscheidung, mit Cloudflare zu arbeiten." Bhanu Teja Pachipulusu, Gründer, SiteGPT.ai

