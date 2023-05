Lange Zeit hielt sich der DAX gestern in der Gewinnzone. Am Ende des Tages drehte er dann aber doch ins Minus. Er ging mit einem Verlust von 0,12 Prozent aus dem Handel. Worauf es jetzt für den DAX ankommt, erläutert Maximilian Völkl in dieser Sendung. Der DAX-Experte zeigt, welche Hürden und Unterstützungen ...