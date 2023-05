DJ ÜBERBLICK am Morgen/Konjunktur, Zentralbanken, Politik

Die wichtigsten Ereignisse und Meldungen zu Konjunktur, Zentralbanken, Politik aus dem Programm von Dow Jones Newswires

Zahl der Baugenehmigungen fällt im März um 29,6 Prozent

Die Zahl der Baugenehmigungen für Wohnungen in Deutschland ist im März stark gesunken. Wie das Statistische Bundesamt (Destatis) berichtete, wurde der Bau von 24.500 Wohnungen genehmigt. Das waren 29,6 Prozent weniger als im Vorjahresmonat. Die Zahl neu genehmigter Wohnungen ist damit seit Mai 2022 geringer als im jeweiligen Vorjahresmonat, seit Oktober 2022 betrug der Rückgang jeweils mehr als 10 Prozent und seit Januar sogar mehr als 20 Prozent. Einen stärkeren Rückgang als in diesem März hatte es zuletzt im März 2007 gegeben.

Umsatz im Gastgewerbe sinkt im März

Der Umsatz im Gastgewerbe ist im März gegenüber Februar kalender- und saisonbereinigt real um 2,1 Prozent und nominal um 1,0 Prozent gesunken. Wie das Statistische Bundesamt (Destatis) nach vorläufigen Ergebnissen weiter mitteilte, lag der reale, kalender- und saisonbereinigte Gastgewerbeumsatz im März um 9,0 Prozent höher als im Vorjahresmonat und um 14,0 Prozent unter dem Niveau von März 2019, dem Vergleichsmonat vor Ausbruch der Corona-Pandemie in Deutschland.

Japans Wirtschaft wächst im ersten Quartal stärker als erwartet

Die japanische Wirtschaft ist im ersten Quartal 2023 dank einer Belebung des Tourismus stärker gewachsen als erwartet. Die drittgrößte Volkswirtschaft der Welt nach den USA und China wuchs in den drei Monaten bis März um 0,4 Prozent gegenüber dem Vorquartal, wie aus Regierungsdaten hervorgeht. Auf Jahresbasis lag das Wirtschaftswachstum bei 1,6 Prozent - und übertraf damit das Wachstum von 1,1 Prozent im gleichen Quartal in den USA, wo die hohe Inflation und steigende Zinsen die Verbraucher belasteten. In China, einem weiteren wichtigen Markt für japanische Waren, deuteten die jüngsten Wirtschaftsindikatoren auf eine schleppende Erholung hin.

EU und Indien wollen Zusammenarbeit bei Handel und Technologie vertiefen

Die EU und Indien wollen ihre Zusammenarbeit in den Bereichen Handel und Technologie vertiefen und Meinungsverschiedenheiten im Dialog klären. Das vereinbarten EU-Wettbewerbskommissarin Margrethe Vestager und EU-Handelskommissar Valdis Dombrovskis beim ersten Ministertreffen des neuen Handels- und Technologierates mit Indien. An dem Treffen in Brüssel nahmen der indische Außenminister Subrahmanyam Jaishankar und die Minister für Handel und Informationstechnologie teil.

London und Den Haag wollen "Koalition" für Kampfjet-Lieferung

Großbritannien und die Niederlande wollen eine "internationale Koalition" schmieden, um die Ukraine mit Kampfflugzeugen zu beliefern. Der britische Premierminister Rishi Sunak und der niederländische Regierungschef Mark Rutte hätten sich auf ein solches Vorgehen verständigt, teilte ein Sprecher der britischen Regierung mit. Die Ukraine solle F-16-Kampfflugzeuge erhalten und auch bei der Ausbildung unterstützt werden.

Europarat richtet Schadensregister für Verbrechen in Ukraine ein

Der Europarat hat bei einem Gipfeltreffen in Island ein Schadensregister zur Dokumentation russischer Verbrechen und Zerstörungen in der Ukraine eingerichtet. Frankreichs Präsident Emmanuel Macron forderte bei dem Treffen alle Länder auf, sich "aktiv" an der Dokumentation zu beteiligen, mit deren Hilfe Moskau auch strafrechtlich zur Verantwortung gezogen werden soll. Bundeskanzler Olaf Scholz sagte, das neue Register versetze die Länder des Europarats in die Lage, "die durch den russischen Angriffskrieg in der Ukraine entstehenden Schäden gemeinschaftlich zu erfassen, um damit dem Wiederaufbau der Ukraine eine notwendige Basis zu verschaffen".

Keine Fortschritte in US-Schuldenstreit - Stimmung aber zuversichtlicher

Ein neuerliches Treffen von US-Präsident Joe Biden und den Führern des Kongresses hat am Dienstag noch keine greifbaren Fortschritte im Streit um die Schuldenobergrenze gebracht. Der Sprecher des Repräsentantenhauses, Kevin McCarthy äußerte sich aber etwas zuversichtlicher als zuletzt. Der Republikaner sagte, er und Biden seien noch weit voneinander entfernt, er sagte aber auch, es sei möglich, bis Ende der Woche eine Einigung zu erzielen. McCarthy bezeichnete das Treffen als "ein wenig produktiver". Auch der demokratische Mehrheitsführer im Senat, Chuck Schumer, zeigte sich nach dem Treffen ermutigt und sprach von einem "sehr viel herzlicherem Treffen".

USA verurteilen Festnahme von früherem Konsulatsmitarbeiter in Russland

Die USA haben die Festnahme eines früheren Konsulatsmitarbeiters in Russland scharf verurteilt. Das US-Außenministerium in Washington erklärte, die Vorwürfe gegen den russischen Staatsbürger Robert Schonow seien "vollkommen unbegründet". Schonow habe zuletzt für ein Privatunternehmen im Auftrag der US-Botschaft in Moskau Medienberichte aus öffentlich zugänglichen Quellen gesammelt. Die Beschäftigung sei "unter strikter Einhaltung von Russlands Gesetzen und Regulierungen" erfolgt.

USA setzen 10 Mio Dollar Kopfgeld auf russischen Hacker aus

Die USA haben ein Kopfgeld von 10 Millionen Dollar auf einen russischen Hacker ausgesetzt, der hinter tausenden Cyberattacken in aller Welt stehen soll. Michail Pawlowitsch Matweew sei an Angriffen mit den Erpressungssoftwares LockBit, Babuk und Hive beteiligt gewesen, erklärte das US-Justizministerium in Washington. Ziel der Attacken seien unter anderem Polizeibehörden in den USA, aber auch Schulen und Krankenhäuser gewesen.

+++ Konjunkturdaten +++

Frankreich/Arbeitslosenquote 1Q 7,1% (4Q: 7,1%)

DJG/DJN/AFP/apo

(END) Dow Jones Newswires

May 17, 2023 03:00 ET (07:00 GMT)

Copyright (c) 2023 Dow Jones & Company, Inc.