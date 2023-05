Innsbruck (ots) -Ausverkauftes Top-Event mit 300 Gästen im Salzburg Congress | Mit Mut zu innovativen Ideen, Strategien & LösungenSpannende Impulse, renommierte Gäste und hochwertige Kontakte: Auch dieses Jahr war das Salzburger Wirtschaftsforum ein wichtiger Treffpunkt für Entscheidungstragende, Expert:innen und Führungskräfte aus Wirtschaft, Gesellschaft und Politik im Congress Salzburg. Nach dem vollen Erfolg des erstmalig veranstalteten Salzburger Wirtschaftsforums 2022, sorgte auch das diesjährige Event für große Begeisterung im heuer auf 300 Teilnehmende angewachsenen Publikum.Neben inspirierenden Vorträgen und Diskussionsrunden unter dem Motto "Den Standort gemeinsam stärken: Mit Mut zu innovativen Ideen, Strategien & Lösungen", boten kulinarisch unterlegte Networkingpausen zahlreiche Möglichkeiten für spannenden Dialog, Erfahrungsaustausch und die Initiierung von möglichen Kooperationen und Partnerschaften. Neu in diesem Jahr war die in Kooperation mit Innovation Salzburg organisierte Innovation Area, die es Start-ups und Hochschulen ermöglichte, ihre Ideen und Forschungsprojekte zu präsentieren und wertvolle Kontakte zu knüpfen.Nach der Begrüßung und Eröffnung durch Peter Unterkofler, Präsident der Salzburger Industriellenvereinigung, und dem Landeshauptmann von Salzburg Wilfried Haslauer, folgte ein Nachmittag mit fesselnden Vorträgen und lebhaften Diskussionen:- Johannes Hahn | Kommissar für Budget und Verwaltung | Europäische Kommission, Brüssel "Perspektiven zu Europa - Wie bewältigen wir die anstehenden Herausforderungen?"- Dietmar Knöss | Global Director People & Organization | Puma SE, Herzogenaurach/D "Standort im Wettbewerb - Im Ringen um die besten Köpfe."- Jürgen Rechberger | Vice President & Business Field Leader Hydrogen & Fuel Cell | AVL List GmbH, Graz "Energie, Mobilität & Nachhaltigkeit: Wohin geht die Reise?"- Isabel Grupp | CEO | Plastro Mayer GmbH Trochtelfingen/D | Landesvorsitzende "Die jungen Unternehmer" | Baden Württemberg "Familienunternehmen: Frau. Emotion. Führung."- Pater Johannes Pausch | Gründer & emeritierter Prior | Europakloster Gut Aich, St. Gilgen "Wirtschaft trifft Kloster: Was beide voneinander lernen können."- Georg Kofler | Hauptaktionär der Social Chain AG und Jurymitglied in der Fernsehshow "Die Höhle der Löwen" "Let's Talk Innovation - Forschung, Wirtschaft & Standort"Die abschließende Gesprächsrunde zum Thema "Let's Talk Innovation - Forschung, Wirtschaft & Standort" mit Georg Kofler und hochrangigen Persönlichkeiten rundete das abwechslungsreiche Programm am Podium ab, bevor ein gemütliches Get-Together mit kulinarischen Köstlichkeiten und einer exquisiten Weinverkostung von Spar den Abschluss eines allseits gelungenen Salzburger Wirtschaftsforums bildete.Salzburger WirtschaftsforumDas Salzburger Wirtschaftsforum (https://www.salzburger-wirtschaftsforum.at/) wird veranstaltet von der Industriellenvereinigung Salzburg in Zusammenarbeit mit Salzburger Sparkasse, Salzburger Nachrichten, Spar AG, Palfinger AG, Markas GmbH, Innovation Salzburg, Wirtschaftskammer Salzburg, Porsche AG, Universität Salzburg, Fachhochschule Salzburg und organisiert vom MCI | Die Unternehmerische Hochschule®.Mehr Informationen & Fotos Klicken Sie Hier (https://www.mci.edu/de/medien/news/5006-salzburger-wirtschaftsforum-2023-den-standort-gemeinsam-staerken)Pressekontakt:MCI | Die Unternehmerische Hochschule®Patricia PichlerPublic Relations+43 (0)512 2070 1527patricia.pichler@mci.eduwww.mci.eduOriginal-Content von: MCI Austria, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/66904/5511362