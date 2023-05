GIGABYTE, ein führender Innovator im Bereich Computer-Hardware und Server-Lösungen, kündigt seine einzigartigen Präsentationen auf der COMPUTEX 2023 an. Unter dem Motto "Future of COMPUTING" stellt GIGABYTE seine vielseitigen technischen Entwicklungen vor, darunter branchenführende KI/HPC-Server, umweltfreundliche Computing-Lösungen, Gaming- und Creator-Produkte, Industrierechner, smarte KI-Sicherheitslösungen und autonome Fahrzeugtechnologie.

GIGABYTE stellt auf der COMPUTEX 2023 zukunftsweisende KI-Lösungen und Computer vor und präsentiert die "Future of COMPUTING" (Zukunft des COMPUTING) (Graphic: Business Wire)

Neben der Präsentation der Produkte wird GIGABYTE einen viertägigen Tech Talk mit Rednern von AMD, Ampere, Intel und NVIDIA veranstalten, die über die Zukunft des Computing und die zukünftige Ausgestaltung der Technologielandschaft sprechen werden. Die Messe findet vom 30.Mai bis zum 2.Juni in der 1.Etage des Taipei Nangang Exhibition Center, Halle 1, statt.

Sichern Sie sich einen Vorsprung im Zeitalter der KI mit den bahnbrechenden GPU/HPC-Servern von GIGABYTE

Mit der Einführung von ChatGPT und verschiedenen generativen KI-Anwendungen schlagen die Entwicklungen in der Branche hohe Wellen und sorgen für eine noch nie dagewesene Nachfrage nach KI-Computing-Servern. Auf der COMPUTEX stellen GIGABYTE und seine Tochtergesellschaft Giga Computing eine Reihe bahnbrechender GPU-beschleunigter Server und HPC-Server vor. Diese Lösungen sollen die Exascale-Datenanalyse, das Deep Learning, das maschinelle Lernen, das Inferencing, große Sprachmodelle (Large Language Models, LLM) und generative KI-Trainingsaufgaben beschleunigen und so die bisher unerreichten Durchbrüche in der KI-Entwicklung ermöglichen.

Die neueste Generation der GPU/HPC-Serverlösungen basiert auf der aktuellsten CPU-Plattform, GPU-Beschleunigerkarten und KI-Deep-Learning- und Inferenztechnologien von führenden Technologiepartnern. Mit dem exklusiven Dichte-optimierten Serverdesign und der Kühltechnologie von GIGABYTE können KI-Computing-Server eine ausgezeichnete Leistung und Energieeffizienz erreichen, die es Unternehmen und Instituten ermöglicht, im KI-Wettbewerb eine führende Rolle einzunehmen.

Mit den Immersionskühlungslösungen von GIGABYTE Nachhaltigkeitsziele im Rechenzentrum erreichen

Durch den Einzug der KI-Technologie sind Sorgen über den steigenden Stromverbrauch und die Kohlendioxidemissionen hervorgerufen worden, was zu einer wachsenden Nachfrage nach Kühlungslösungen für Rechenzentren geführt hat. Diese wurden entwickelt, um Strom zu sparen, die Rechenleistung zu steigern und die Gesamtbetriebskosten (Total Cost of Ownership, TCO) zu senken. GIGABYTE stellt auf der COMPUTEX erstmals drei Modelle von Immersionskühltanks und die dazugehörigen Server-Serien vor und stellt damit seine weithin anerkannten Green-Computing-Lösungen unter Beweis.

Die Immersionskühllösungen von GIGABYTE setzen beeindruckende Maßstäbe in Sachen Energieeffizienz und Kosteneffizienz und werden daher von globalen Halbleiterriesen, Telekommunikationsdiensten und europäischen Spitzenforschungszentren eingesetzt. Zu den von GIGABYTE selbst entwickelten Gesamtlösungen gehören Immersionskühltanks, Server-Konfigurationsdesigns und automatische Überwachungs- und Anpassungsmechanismen, mit denen Unternehmen und Institutionen Durchbrüche in puncto Nachhaltigkeit und Innovation erzielen können.

Entdecken Sie die Gaming- und Creator-Computer mit Lightspeed Overlocking

Neben den Unternehmenslösungen stellt GIGABYTE ein umfassendes Portfolio an Computern vor, darunter die mit dem Red Dot Design Award 2023 ausgezeichneten AORUS- und AERO-Motherboards, Grafikkarten und Laptops sowie das mit dem CES Innovation Award prämierte Computer-Montagekit STEALTH 500, SSD und großformatige 4K-Monitore. All diese Produkte unterstreichen die technische Expertise und die außergewöhnliche Ästhetik von GIGABYTE-Produkten. Tech-Enthusiasten werden am Stand von GIGABYTE begeistert von der Leistung der Computer sein, die die Grenzen des Machbaren überschreiten und immersive Erfahrungen bieten.

Gewinnen Sie beim GIGABYTE Tech Talk Einblicke in die branchenführenden KI-Trends

Während der viertägigen COMPUTEX-Ausstellung werden am Stand von GIGABYTE zu verschiedenen Themen Tech Talk Sessions veranstaltet. Speaker von Technologiegiganten werden aus erster Hand Einblicke in KI-Fortschritte und grüne Computing-Technologien vermitteln und dem Publikum verschiedene Perspektiven zum Thema "Future of COMPUTING" näherbringen.

