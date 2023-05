FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - im kaum bewegten Dax haben Papiere von SAP am Mittwoch angesichts höherer Mittelfristziele zugelegt. Die Anteilsscheine der Walldorfer gewannen 1,9 Prozent auf 123,66 Euro.

Damit lauern sie auf eine Fortsetzung des Aufwärtstrends dieses Jahres, der sie Ende April mit einem Plus von insgesamt gut 29 Prozent bei 124,60 Euro auf den höchsten Stand seit Anfang 2022 geführt hatte.

SAP hob den 2025er-Ausblick für nahezu alle wesentlichen Kennziffern für das fortgeführte Geschäft an. Das Unternehmen kündigte zudem einen Aktienrückkauf in Milliardenhöhe an.

Analyst Mohammed Moawalla von Goldman Sachs zeigte sich im Rahmen der laufenden Kundenmesse Sapphire nicht nur zufrieden mit den Zielen und der Beteiligung der Aktionäre, sondern auch den bekräftigten Investitionen in die Entwicklung./ag/zb