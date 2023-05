Berlin (ots) -Mehr als 650.000 Menschen in Berlin und Brandenburg nutzen inzwischen das sogenannte Deutschlandticket. Das hat Joachim Radünz, Sprecher des Verkehrsverbunds Berlin-Brandenburg (VBB) am Mittwoch im rbb24 Inforadio gesagt. Dabei seien auch viele neue Abonnenten:"100.000 neue Abonnenten haben wir in Berlin und Brandenburg durch dieses 49-Euro-Ticket dazu gewonnen für den öffentlichen Nahverkehr."Darauf sei er stolz, so Radünz. Über das kommende lange Wochenende rechne der VBB mit vielen Reisenden in Richtung Ostsee:"Die Badewanne Berlins liegt anscheinend an der Ostsee. Insofern haben wir uns vorbereitet: Wir setzen ja immer im Sommer Sonderzüge ein und auch dieses Jahr haben wir die RE noch einmal richtig aufgepeppt."Die Bauarbeiten etwa auf der Strecke der Berliner Stadtbahn und der RE 1 stellten dabei kein Problem dar:"Es kann immer dazu kommen, dass es irgendwelche Baustellen gibt, die vielleicht noch gar nicht vorgeplant sind. Allerdings haben wir soweit alles im Griff dass wir sagen: Ok, wir haben ja schon das Angebot erweitert. (...) Ich mache nochmal darauf aufmerksam, dass wir das Chaos hatten letztes Jahr. Und jeder hat geschrien nach Infrastruktur-Maßnahmen, wir müssen ausbauen. Das tun wir jetzt und dazu gehören auch Baustellen. Ich weiß, das ist manchmal kritisch, aber hat nichts damit zu tun, mit den Zügen, die wir mehr einsetzen an die Ostsee."Das komplette Interview finden Sie hier:https://ots.de/zi1x6LPressekontakt:Rundfunk Berlin-Brandenburgrbb24 InforadioChef/Chefin vom DienstTel.: 030 - 97993 - 37400Mail: info@inforadio.deOriginal-Content von: rbb - Rundfunk Berlin-Brandenburg, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/51580/5511397