ALBIS Leasing AG: ALBIS Leasing AG veröffentlicht Geschäftsbericht 2022



17.05.2023 / 09:56 CET/CEST

Hamburg, den 17. Mai 2023. Die ALBIS Leasing AG, (WKN: 656940, ISIN: DE0006569403), hat am 17. Mai 2023 den Geschäftsbericht für das Geschäftsjahr 2022 veröffentlicht. Dieser steht ab sofort unter https://www.albis-leasing.de/investoren/finanzdaten zur Verfügung.



Das Konzernergebnis für das Geschäftsjahr 2022 hatte ALBIS bereits am 4. Mai 2023 kommuniziert: https://www.albis-leasing.de/aktuelles/detail/3371 .





Für Rückfragen wenden Sie sich bitte an:

ALBIS Leasing AG

Anke Thielemann

Ifflandstraße 4

22087 Hamburg

T +49 (0) 40 808100 401

M +49 (0) 173 8581291

anke.thielemann@albis-leasing.de



