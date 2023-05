"Griechenland ist zwar ein kleines Land, das viele Anleger nicht auf dem Radarschirm haben. Diese Parlamentswahl ist jedoch sehr wichtig, da das Land zu einem wichtigen Akteur in Europa wird."Am 21. Mai finden in Griechenland Parlamentswahlen statt, nachdem die vierjährige Amtszeit der aktuellen Regierung abgelaufen ist. Die vom griechischen Ministerpräsidenten Kyriakos Mitsotakis geleitete führende Partei, Nea Dimokratia, hatte während dieser vier Jahre zwar die meiste Zeit einen deutlichen Vorsprung gegenüber den anderen Parteien. Ein Abhörskandal und das Zugunglück in Tempi...

