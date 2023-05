München - Die Spritpreise in Deutschland haben sich in der vergangenen Woche uneinheitlich entwickelt. Ein Liter Super E10 kostete am Dienstag im bundesweiten Mittel 1,784 Euro und damit 1,2 Cent mehr als in der Vorwoche, wie ein ADAC-Sprecher am Mittwoch der dts Nachrichtenagentur sagte.



Diesel verbilligte sich unterdessen weiter um 0,8 Cent und kostete im Schnitt 1,580 Euro. In der Vorwoche waren die Preise in beiden Kategorien gesunken, wobei der Dieselpreis bereits seit fünf Wochen rückläufig ist. Der Unterschied bei den Preisen für die Kraftstoffsorten vergrößerte sich durch die jüngste Entwicklung weiter. Ein Liter Diesel kostet jetzt im Schnitt 20,4 Cent weniger als ein Liter E10, nach 18,4 Cent in der Vorwoche.

