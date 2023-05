Kapitalmarkt-Standpunkt von Kai Jordan, Vorstand der mwb Wertpapierhandelsbank AG:

So sagt uns eine alte Börsen- und Binsenweisheit und will damit zum Ausdruck bringen, dass eigentlich kursbeeinflussende Nachrichten oft bereits im Vorfeld der Veröffentlichung eingepreist werden, da die Schwarmintelligenz des Marktes diese auch ohne Kenntnis vorwegnimmt. Nach der formalen Veröffentlichung schlägt der Markt dann oft einen Haken und entwickelt sich gegen die in der Aussage der Nachricht eigentlich implizierte Entwicklung.

Nun haben uns die Zentralbanken der USA und Europas mit im Vorfeld vieldiskutierten Zinsentscheidungen versorgt, die so allerdings im Vorfeld auch erwartet waren. Die Märkte reagierten ruhig, da sowohl die Zinserhöhungs- und Inflationsbekämpfungs-Falken als auch die geldpolitischen Tauben sich in diesen Entscheidungen wiederfinden konnten. Die EZB zog wie die FED "nur noch" um 25 bp an und "bedient" die Falken mit einer beschleunigten Verkürzung ihrer Bilanz. Sprich: mit dem Abbau der von der Zentralbank in den sogenannten Krisenzeiten aufgebauten Beständen an Anleihen.

Die FED dagegen ist mit einem wesentlich wackeligeren Bankensystem konfrontiert, als die öffentliche Gesundbeterei Glauben machen mag. Jeden Tag kommt eine weitere kleinere Bank an den Märkten unter die Räder - um nur zwei zu nennen: die Pacwest Bank mit 50 % minus oder die Western Alliance Bank minus 45 % (und im Jahresverlauf sogar mehr als 80 %).

Das Gift des Misstrauens frisst sich weiter ins System. Jedenfalls auf der anderen Seite des Teiches. Und das Ganze wird befeuert durch eine Situation, nach der wir diesen Standpunkt eigentlich benennen wollten.

"Alle Jahre wieder"… kam noch nie das Christuskind, sondern die drohende Insolvenz der USA. Frei nach dem von uns vor kurzem zitierten rheinischen Motto "et hätt noch immer jot jejange" nimmt der Kapitalmarkt- und die Presse das derzeit ...

