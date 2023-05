Boston (ots/PRNewswire) -Um zu helfen, sich schnell entwickelnde Cybersicherheitsbedrohungen zu schulen und abzuwehren, hat SimSpace (https://www.simspace.com/) sein Ökosystem erweitert, um Cymulate-Kunden dabei zu unterstützen, wirkliche Tools in ihrer Cyber Force Platform angemessener zu testen.SimSpace (https://www.simspace.com/), der Branchenführer für Cyber-Produktreihen für militärische Zwecke, gibt heute die Erweiterung seines Ökosystems bekannt. Die Cyber-Force SimSpace-Plattform wird Cymulate-Kunden jetzt dabei helfen, ihren Sicherheitsstapel mit den Cyber SimSpace-Produktreihen zu bewerten und zu validieren.Laut Cybersecurity Ventures wird erwartet, dass die Gesamtkosten der Cyberkriminalität im Jahr 2023 auf $8TR und $10.5TR im Jahr 2025 ansteigen werden. Die Verteidigung gegen die Taktiken, Techniken und Verfahren des Nationalstaats, die jetzt auf Unternehmen abzielen, wird jedes Vorstandsmitglied und CISO in diesem Jahr im Sinn haben. Die Einführung kontinuierlicher Sicherheitsverbesserungen wird der Schlüssel sein, der die Widerstandsfähigkeit der Cybersicherheit freisetzt, ein wichtiges Thema in den Cybersicherheitsprognosen 2023 von Gartner (https://www.gartner.com/en/webinar/440341/1040284). Wie Unternehmen ihr Cyber-Risiko managen, wird ihre Sicherheitssituation und ihre finanzielle Optimierung im kommenden Jahr bestimmen.Die Cyber-Force-Plattform von SimSpace ermöglicht es börsennotierten Unternehmen und wichtigen nationalen Infrastrukturorganisationen auf der ganzen Welt, ihre Netzwerke in den simulierten Umgebungen zu testen, die kommerziell erhältlich sind. Die Cyber-Reihe von SimSpace wird die Fähigkeit von Cymulate-Kunden verbessern, marktführende Teamwettbewertungen, Live-Brandübungen und Schwachstellen durchzuführen.Carolyn Crandall, Security Advocate Leiter bei Cymulate, ist davon überzeugt, dass die Partnerschaft die Test- und Schulungsmöglichkeiten für führende Unternehmen verbessern wird: "Unsere Priorität ist es, die Cyber-Resilienz und die Gefährdungsbeurteilung unserer gemeinsamen Kunden zu stärken, und das Cyber-Angebot von SimSpace wird ein wesentlicher Bestandteil sein, um dies zu erreichen. Unternehmen auf der ganzen Welt vertrauen auf die Plattform von Cymulate, um ihre kritischen Prozesse zu validieren. Mit der originalgetreuen Emulation von SimSpace können die Kunden von Cymulate noch mehr von den integrierten Live-Fire-Trainings- und Praxistestmöglichkeiten profitieren, die sie anbieten.William "Hutch" Hutchison, Mitbegründer und CEO von SimSpace Inc. sieht in der Partnerschaft eine Chance für Wachstum: "Wir freuen uns darauf, unsere Partnerschaft mit Cymulate auszubauen, um unseren gemeinsamen Partnern ein erstklassiges Cyber Readiness Training zu bieten.""Da unsere Kunden weiterhin mit beispiellosen Herausforderungen im Bereich der Cybersicherheit konfrontiert sind, wird diese Partnerschaft es ihnen ermöglichen, ihre Verteidigungsfähigkeiten kontinuierlich zu entwickeln und zu verbessern. Die Cyber Force Plattform von SimSpace entstand aus dem Bedürfnis nach einem Höchstmaß an Bedrohungserkennung heraus, das sich im Jahr 2023 zu einer geschäftlichen Notwendigkeit entwickelt hat. Da bösartige Akteure die Komplexität und Häufigkeit der heutigen Angriffswege erhöhen, bietet das Cyber-Angebot von SimSpace einen Schutz auf Regierungsniveau für Plattformen wie Cymulate, um eine beispiellose Cyber-Bereitschaft zu erreichen".Informationen zu CymulateDie Cymulate-Plattform ermöglicht die Bewertung der Bedrohungslage, die Simulation von Sicherheitsverletzungen und Angriffen (BAS) und das Continuous Automated Red Teaming (CART), um Schwachstellen in Echtzeit sichtbar zu machen, die Wirksamkeit von Sicherheitskontrollen zu verstehen und automatische Tests durchzuführen. Die Cymulate-Plattform bewertet, optimiert und rationalisiert kontinuierlich den Zustand der Sicherheitskontrollen und schafft gleichzeitig Grundlagen für den Nachweis der Sicherheitseffizienz über die gesamte Cyber-Kill-Chain und für kontinuierliche Verbesserungen.Informationen zu SimSpaceSimSpace ist der weltweit führende Anbieter von militärischen Cyber-Bereichen und wurde von Experten des U.S. Cyber Command und des MIT's Lincoln Laboratory gegründet, um auf eine neue Ära nie dagewesener Cyber-Bedrohungen zu reagieren. Die Cyber Force Platform des Unternehmens ermöglicht es den anspruchsvollsten Unternehmen, Regierungen und kritischen nationalen Infrastrukturorganisationen, nachrichtendienstlich gestützte Antworten auf die drängendsten Fragen zu Sicherheit, Governance, Schulung und Cyber-Bereitschaft zu finden. SimSpace bietet realitätsnahe Cybersicherheitssimulationen, Schulungen und sichere Live-Fire-Übungen, die bisher nur dem U.S. Cyber Command und den fortschrittlichsten Geheimdiensten der Welt zur Verfügung standen. Jetzt können die Fortune-2000-Unternehmen aus den Bereichen Finanzen, Einzelhandel, Versicherungen und anderen Wirtschaftszweigen auf Sicherheitskapazitäten auf nationalem Niveau zugreifen, um ihre kritischen Anlagen zu schützen, wobei die Cyber-Betriebskosten um durchschnittlich 30 % und die Zahl der Sicherheitsverletzungen um 40 % sinken.Weitere Informationen finden Sie unter: www.simspace.com.Alle Warenzeichen sind Eigentum ihrer jeweiligen Inhaber.Logo: https://mma.prnewswire.com/media/1947574/SimSpace_Logo.jpgView original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/simspace-erweitert-partnerschaft-mit-cymulate-um-die-cybersicherheitsfahigkeiten-der-kunden-zu-starken-301827036.htmlPressekontakt:Oliver Traherne,+44-7917736179,info@simspace.comOriginal-Content von: SimSpace, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/169970/5511519