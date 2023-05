Die Anlage soll 2023 in Betrieb gehen und eng mit der Qcells-Zentrale für Technologie und Innovation in Thalheim zusammenarbeiten. Dort betreibt das Photovoltaik-Unternehmen bereits eine Pilotlinie für Tandemzellen.Im November 2022 haben Qcells und eine Gruppe europäischer Forschungsinstitute in Thalheim ein vierjähriges Forschungsprojekt zur Herstellung hocheffizienter Tandemsolarzellen und -module gestartet. Der Projektname "Pepperoni" ist Programm: Pilotlinie für die europäische Produktion von Perowskit-Silizium-Tandemmodulen im industriellen Maßstab. Jetzt investiert Qcells 100 Millionen US-Dollar ...

