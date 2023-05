FRANKFURT (dpa-AFX) - The following investment banks issued recommendations on U.K. stocks this morning as follows:



Analyst recommendations in the dpa-AFX International ProFeed on 17.05.2023 - 11.00 am



- BARCLAYS CUTS VODAFONE PRICE TARGET TO 100 (110) PENCE - 'EQUAL WEIGHT' - BERENBERG CUTS JOHNSON MATTHEY PRICE TARGET TO 2200 (2350) PENCE - 'BUY' - BERENBERG CUTS SYNTHOMER PRICE TARGET TO 140 (150) PENCE - 'BUY' - BERENBERG RAISES CONDUIT HOLDINGS PRICE TARGET TO 595 (590) PENCE - 'BUY' - BERENBERG RAISES SMITH & NEPHEW PRICE TARGET TO 1500 (1400) PENCE - 'BUY' - CANACCORD REINITIATES ANTOFAGASTA WITH 'BUY' - PRICE TARGET 1900 PENCE - DEUTSCHE BANK RESEARCH CUTS BOOHOO PRICE TARGET TO 43 (45) PENCE - 'HOLD' - GOLDMAN CUTS BOOHOO PRICE TARGET TO 50 (60) PENCE - 'NEUTRAL' - GOLDMAN CUTS EXPERIAN PRICE TARGET TO 3800 (3950) PENCE - 'BUY' - HSBC RAISES RENTOKIL INITIAL PRICE TARGET TO 665 (560) PENCE - 'HOLD' - HSBC STARTS OXFORD INSTRUMENTS WITH 'HOLD' - PRICE TARGET 2900 PENCE - JEFFERIES CUTS BP PRICE TARGET TO 530 (540) PENCE - 'HOLD' - JEFFERIES CUTS WATCHES OF SWITZERLAND PRICE TARGET TO 1100 (1300) PENCE - 'BUY' - JPMORGAN RAISES SAGE GROUP PRICE TARGET TO 860 (780) PENCE - 'NEUTRAL' - PEEL HUNT CUTS TYMAN TO 'ADD' - SOCGEN CUTS BOOHOO PRICE TARGET TO 41 PENCE - 'HOLD' - SOCGEN RAISES BRITVIC PRICE TARGET TO 1100 PENCE - 'BUY' - UBS CUTS VODAFONE PRICE TARGET TO 105 (110) PENCE - 'BUY'



dpa-AFX Wirtschaftsnachrichten GmbH assumes no liability for the correctness of this information./rob

Kostenloser Report: +40% Gewinn nur mit Aktien! +39,93% Rendite seit Januar — so lautet die Erfolgsbilanz der Aktie der Woche. Damit wurden sowohl der DAX als auch der S&P 500 deutlich outperformt. Wie das genau funktioniert, erklärt Chefradakteur Lars Wißler in seiner Zwischenbilanz. Hier klicken