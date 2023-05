Seit ein paar Jahren gibt es im AKTIONÄR die Rubrik "Erinnern Sie sich noch", in denen wir auf die entsprechende Ausgabe vor genau 5, 10 und 15 Jahren zurückblicken. Uns Redakteuren ergeht es beim Schreiben oft dabei sehr wahrscheinlich so wie Ihnen beim Lesen. Man denkt sich: Meine Güte, ist das schon so lange her - hatte ich ja fast vergessen.Bei manchen Aktien ist das auch gut so, denn nicht jedes Unternehmen hat es verdient, wertvollen Speicherplatz im Gedächtnis zu blockieren. Ein paar Konzerne ...

Den vollständigen Artikel lesen ...