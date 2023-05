Unterföhring (ots) -- Besondere Aktion des Sky Treue-Programms Sky Extra in enger Zusammenarbeit mit Apple- Sky Kunden, die am kostenlosen Treueprogramm Sky Extra teilnehmen, können schnell und einfach ihren Gutschein-Code auf der Sky Website (https://www.sky.de/angebote/gutschein/apple-tv-plus-gutschein?intcmp2=core:/angebote/kunden:ATV) sichern und sechs Monate lang preisgekrönte Drama- und Comedyserien, Spielfilme, bahnbrechende Dokumentationen sowie Kinder- und Familienunterhaltung von Apple TV+ kostenlos genießenUnterföhring, 17. Mai 2023 - Streaming-Fans aufgepasst! Das kostenlose Sky Treueprogramm, Sky Extra, startet mit einer neuen Kampagne in die warme Jahreszeit: Mit sechs kostenlosen Monaten bei dem Streaming-Anbieter Apple TV+ möchte sich Sky bei den Kunden für ihre Loyalität bedanken.Apple TV+ bietet hochwertige, fesselnde Drama- und Comedy-Serien, Spielfilme, bahnbrechende Dokumentationen sowie Kinder- und Familienunterhaltung. Nach dem Start am 1. November 2019 war Apple TV+ der erste Streaming-Dienst weltweit mit rein originalen Titeln. Bis heute haben Apple Original Filme, Dokumentarfilme und Serien über 360 Auszeichnungen und mehr als 1.400Nominierungen erhalten, darunter die mehrfach mit dem Emmy Award ausgezeichnete Komödie "Ted Lasso" und der historische Oscar-Gewinner "CODA" für den besten Film.Apple TV+ ist die Heimat von preisgekrönten und von der Kritik hochgelobten Serien, wie "Slow Horses", "Boom! Boom! The World Vs. Boris Becker", "Ted Lasso", "Severance", "Shrinking", "Pachinko", "The Morning Show", "Black Bird", "For All Mankind", "Tehran", "Silo" und vielen mehr. Zum Portfolio zählen auch Spielfilme, wie die Oscar-Preisträger "CODA", "Der Junge, der Maulwurf, der Fuchs und das Pferd" und der kürzlich Uraufgeführte "Tetris". Zu den neuen und mit Spannung erwarteten Apple Original Serien, die bald auf Apple TV+ erscheinen werden, gehören die Comedy-Serie "Platonic" mit Seth Rogen und Rose Byrne in den Hauptrollen, "City on Fire" von den Autoren Josh Schwartz und Stephanie Savage, "High Desert" mit Patricia Arquette in der Hauptrolle und als ausführende Produzentin, "The Crowded Room" mit Tom Holland in der Hauptrolle und "Hijack", ein brandneuer Thriller mit Idris Elba in der Hauptrolle.Apple Original Filme, die in Kürze ihr weltweites Debüt auf Apple TV+ feiern werden, gehören "STILL: A Michael J. Fox Movie", der Dokumentarfilm und Sundance Auswahlfilm "Stephen Curry: Underrated", "Killers of the Flower Moon", der neue Film von Oscar-Preisträger Martin Scorsese mit Leonardo DiCaprio und Robert De Niro in den Hauptrollen, der starbesetzte Spionagethriller "Argylle" mit Henry Cavill, Sam Rockwell, Bryce und Dallas Howard und das historische Action-Epos "Napoleon" des gefeierten Regisseurs Ridley Scott mit Joaquin Phoenix in den Hauptrollen.Sky Kunden, die am kostenlosen Treueprogramm Sky Extra teilnehmen, können ihren Gutschein-Code schnell und einfach über die Sky Website (https://www.sky.de/angebote/gutschein/apple-tv-plus-gutschein?intcmp2=core:/angebote/kunden:ATV) anfordern. Nach dem Login muss lediglich die E-Mail-Adresse eingegeben werden, um den Gutschein-Code zu sichern. Die Kunden folgen dann dem Link zur Apple TV+ Website, um dort die Einlösung des Codes vorzunehmen und, um sich mit der Apple ID anzumelden. Schon kann der Streaming-Spaß auf Sky Q beginnen! Sky Kunden, die noch nicht für Sky Extra registriert sind, können sich unabhängig von ihrer Vertragsdauer kostenlos für das Programm anmelden und sofort vom Angebot profitieren. Die Aktion gilt nur für Sky Kunden in Deutschland und nur solange der Vorrat reicht.Über Sky ExtraDas Treuprogramm Sky Extra funktioniert nach einem einfachen Prinzip: Je länger ein Kunde Sky treu ist, desto mehr exklusive Vorteile erwarten ihn. Im Mittelpunkt von Sky Extra stehen Premium-Services, die neuesten Sky Produkte und Technologien sowie unvergessliche Erlebnisse. Jeder Sky Abonnent ist automatisch Teil von Sky Extra und muss sich lediglich einmal die Teilnahme bestätigen. Die Teilnahme ist komplett kostenfrei. Sky Extra ist in unterschiedliche Stufen unterteilt, die sich nach der jeweiligen Vertragslänge der Kunden richten: von Bronze (0 bis 2 Jahre), über Silber (3 bis 5 Jahre) und Gold (6 bis 9 Jahre) bis hin zu Platin (10+ Jahre).Über Apple TV+Die preisgekrönten Original-Serien und -Filme von Apple TV+ sind in atemberaubender Detailtreue mit 4K HDR und Spatial Audio für ein beeindruckendes Surround Sound-Erlebnis verfügbar. Apple TV+ streamt innerhalb der Apple TV App auf über einer Milliarde Fernsehgeräte, darunter Smart TVs von Samsung, LG und Sony; Streaming-Geräte, Apple TV 4K, Amazon Fire TV, Roku und Chromecast mit Google TV; PlayStation und Xbox Spielkonsolen; sowie iPhone, iPad, Mac und PC; oder im Webbrowser unter tv.apple.com/de. Apple TV+ ist ein globaler Dienst, der in über 100 Ländern und in über 40 Sprachen verfügbar ist. Apple TV+ ist für 6,99 Euro pro Monat erhältlich und kann sieben Tage lang kostenlos getestet werden. Weitere Informationen finden Sie unter apple.com/tvpr und in der vollständigen Liste der unterstützten Geräte.Über Sky DeutschlandSky Deutschland ist einer der führenden Entertainment-Anbieter in Deutschland, Österreich und der Schweiz. Das Programmangebot besteht aus bestem Live-Sport, exklusiven Serien, neuesten Filmen, vielfältigen Kinderprogrammen, spannenden Dokumentationen und unterhaltsamen Shows - viele davon Sky Originals. Zuschauer können das Programm zuhause und unterwegs über Sky Q und WOW sehen. Die Entertainment-Plattform Sky Q bietet alles aus einer Hand: Sky und Free-TV-Sender, tausende Filme und Serien auf Abruf, Mediatheken und viele weitere Apps. Mit WOW streamen Kunden Serien, Filme und Live-Sport räumlich und zeitlich flexibel sowie auf monatlich kündbarer Basis. Sky Deutschland mit Hauptsitz in Unterföhring bei München ist Teil der Comcast Group und gehört zu Europas führendem Medien- und Unterhaltungskonzern Sky.