Die heutige Hauptversammlung der Deutschen Bank verlief bisher harmonischer als so manche Veranstaltung in der Vergangenheit. Kein Wunder, denn das Geldhaus hat 2022 sehr erfolgreich abgeschlossen. Daher gibt durchaus viel lobende Worte. Experten sehen an manchen Stellen aber noch Aufholpotenzial.Die Deutsche Bank erzielte 2022 mit fünf Milliarden Euro den höchsten Nettogewinn seit 15 Jahren. Die Anteilseigner sollen daher 30 Cent Dividende je Aktie erhalten, nach 20 Cent ein Jahr zuvor. CEO Christian ...

