SAP: Kundenkonferenz im Zeichen der Künstlichen Intelligenz

Werbung







Auch bei SAP ist man sich über die Möglichkeiten, welche die Implementierung künstlicher Intelligenz bietet, bewusst. Am Dienstagabend gab man erste Einblicke, welche Prozesse man durch den Einsatz von KI verwirklichen könnte.



Das Softwareunternehmen SAP präsentierte am gestrigen Abend seine zukünftigen Pläne auf der Kundenkonferenz in "Sapphire" in Orlando. Im Mittelpunkt hierbei: Der Einsatz von künstlicher Intelligenz. SAP äußerte hierbei Pläne, generative KI, welche beispielsweise Text oder Programmcode erzeugen kann, in die eigenen Produkte zu integrieren. Für die Integration von KI mit Sprachassistenz setzt der DAX®-Konzern hierbei auch auf Zusammenarbeiten mit Partnern wie IBM oder auch Microsoft. In einer ersten Präsentation zeigte SAP hierbei einige mögliche Einsatzmöglichkeiten auf. Beispielsweise können Personaler sich passende Fragen für das Bewerbungsgespräch vorschlagen lassen, basierend auf den Daten aus dem Success-Factors System von SAP. Die schlussendliche Umsetzung prüft der Konzern jedoch, da einige Aspekte und auch Risiken bei der Implementierung von Künstlicher Intelligenz berücksichtigt werden müssen.









Künstliche Intelligenz - nicht nur bei SAP



Nicht nur beim SAP-Konzern, auch bei den großen Tech-Giganten aus dem Silicon Valley ist der Einsatz und die Einbindung von KI spätestens seit der Veröffentlichung von ChatGPT im Fokus, so dass auch die Nachfrage dieser Unternehmen an der Börse hoch ist. Bei der Investition in amerikanische Basiswerte gibt es jedoch einige zusätzliche Begebenheiten zu beachten - nicht nur bei der Direktanlage, auch bei auf amerikanische Basiswerte aufgesetzte Derivate. Dieser Thematik widmen wir uns in unserem heutigen kostenlosen Webinar. Hier erfahren Sie das Wichtigste, was es bei amerikanischen Basiswerten zu beachten gilt. Das Webinar ist kostenlos und findet über Zoom statt, eine Voranmeldung ist nicht nötig.









Beim Erwerb von Zertifikaten und Hebelprodukten sollten sich Anleger mit der Funktionsweise vertraut machen sowie die Chancen und Risiken kennen. Speziell die erhöhten Risiken bei Hebelprodukten sollten Anleger kennen. Zudem soll unbedingt auch auf die Bonität und damit auf das Ausfallrisiko des Emittenten geachtet werden. Weitere wichtige und wissenswerte Informationen zu unseren Produkten erhalten Sie unter der kostenlosen Rufnummer 0800 4000 910 oder auf unserer Internetseite www.hsbc-zertifikate.de .



Quelle: HSBC