HÖREN: https://audio-cd.at/page/podcast/4312/ Michael Müller ist wohl DER Netzwerker in der Finanzberatungsbranche und seit mehr als 30 Jahren im Geschäft. Wir reden über Stationen bei der Raiffeisen Versicherung, Dialog & Konzept, Epicon, Dr. Jens Ehrhardt, Die Plattform, Security, Wiener Privatbank bis hin zu Victoria Partners. Und natürlich auch über die Selbstständigkeit mit starken Kongressen und FinanzTV. Wie Michael seine Karriere in der Eigenrückschau clustert, ist spannend. Eine gut gelaunte Folge.https://www.victoriapartners.de About: Die Serie Börsepeople findet im Rahmen von http://www.audio-cd.at und dem Podcast "Audio-CD.at Indie Podcasts" statt. Es handelt sich dabei um typische Personality- und Werdegang-Gespräche ....

