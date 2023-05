Hamburg (ots) -



Vor dem Staffel-Finale der RTL-Show "Let's Dance" an diesem Freitag spricht Juror Joachim Llambi, 58, im GALA-Interview über sein spezielles Verhältnis zu Moderator Daniel Hartwich, 44. "Mit ihm frotzle und fachsimple ich über alles - bis aufs Tanzen. Davon hat er keine Ahnung, aber das weiß er auch. Wobei er in so einer Tanzsendung zwischendurch ruhig mal etwas mehr machen könnte als nur gelegentlich mit dem Popo zu wackeln." Auf jeden Fall sieht er sich und Hartwich als Team mit klarer Rollenverteilung. Llambi: "Wir sind ein bisschen wie früher Netzer und Delling, wenn sie die Fußballnationalmannschaft kommentiert haben - Experte und Kompagnon."



