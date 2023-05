EBS, ein Full-Service-Anbieter von Migrations-, Modernisierungs- und Optimierungslösungen für Legacy-Systeme, meldete heute den erfolgreichen Abschluss der CobolCloud-Zertifizierung für die Software-Suite zur Legacy-Modernisierung von EBS.

Die Entwicklung der einzigartigen Fähigkeiten und Funktionen der Legacy-Modernisierungssoftware von EBS basiert auf jahrzehntelanger erfolgreicher Unterstützung von Unternehmen bei der Modernisierung ihrer Kerngeschäftssysteme unabhängig von ihren Umgebungen. Aufgrund dieser Fähigkeit sind Unternehmen in der Lage, bei Wahrung der Investitionen ihre Legacy-Workload in der Cloud auszuführen und ihre technologischen Schulden schnell zu senken.

Die agnostischen Attribute und hohe Legacy-Kompatibilität von CobolCloud spielen eine entscheidende Rolle bei den Funktionen von EBS, da sie es ermöglichen, dass die Legacy-Anwendung in jeder Cloud-Umgebung ausgeführt werden kann.

"Die Integration von CobolCloud mit der Legacy-Modernisierungstechnologie von EBS wurde innerhalb eines Monats abgeschlossen", kommentierte Jean-Yves Lorre, CEO von EBS. "Dies ist ohne größeren Aufwand gelungen und stärkt unser Vertrauen in diesen wichtigen Lösungsbaustein."

"Die fortschrittliche EBS Software und ihre Fähigkeit, Kunden einen soliden Weg zu modernen Systemen aufzuzeigen, hat uns sehr beeindruckt", ergänzte Stéphane Croce, CEO von CobolCloud. "Unserer Ansicht nach ist diese Lösung, zusammen mit unserer leistungsstarken COBOL-Suite, die Antwort auf die Modernisierungsherausforderungen unserer Kunden."

Über CobolCloud Solutions

CobolCloud bietet einen skalierbaren, hochleistungsfähigen COBOL-Compiler, eine Betriebs-Engine und Tools, mit denen die Kundenbedürfnisse bedient und im Voraus erkannt werden können. Gegründet von einem Team globaler COBOL-Modernisierungsfachleute und nach jahrelangem Erfolg bei führenden Unternehmen auf der ganzen Welt, kombiniert CobolCloud das Beste, was für die Integration von COBOL-Anwendungen in jede neu entstehende Architektur verfügbar ist: Open-Source-Stack, führende Software, spezialisierte Software-Zertifizierungen von Drittanbietern, technische Partner und ein globales Netzwerk technischer Hubs. CobolCloud bietet Kunden und Partnern die Möglichkeit, ihre Legacy-Anwendungen in einem ehrgeizigeren Gesamtkonzept neu zu überdenken. CobolCloud ist in Windows, Linux und der Cloud verfügbar. CobolCloud-Lösungen ermöglichen es Unternehmen, Kosten zu kontrollieren und Modernisierungsherausforderungen zu vereinfachen. Besuchen Sie http://www.cobolcloud.io.

Über EBS Solutions

EBS ist ein führender Full-Service-Anbieter von Migrations-, Modernisierungs- und Optimierungslösungen für Mainframe-Systeme. Mit Hauptsitz in Paris und weltweiten Niederlassungen haben das Serviceteam und die automatisierten Softwarelösungen von EBS bereits Hunderte von erfolgreichen Migrationen ermöglicht. EBS ist mit einer mehr als 22-jährigen Erfahrung einzigartig aufgestellt, um Unternehmen bei allen Aspekten der Legacy-Migration zu unterstützen. Besuchen Sie http://www.europebs.com.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20230505005221/de/

Contacts:

CobolCloud

Medien: magdalena.niementowski@cobolcloud.io

EBS

Medien: hugo.rodrigues@europebs.com